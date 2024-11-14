PS130 PTA

Offered by

PS130 PTA

About the memberships

5th Grade Senior Dues 2024/25

5th Grade Senior Dues Pay in Full
$125

No expiration

Payment Plan #1: Pay $125.00 in Full by Friday, April 4
5th Grade Senior Dues Payment Plan (5 payments)
$25

No expiration

Plan #2: Five Installment Payments: First payment of $25.00 by Friday, December 13th Second payment of $25.00 by Friday, January 10th Third payment of $25.00 by Friday, February 7th Fourth payment of $25.00 by Friday, March 7th Final payment of $25.00 by Friday April 4th
Sponsor dues for a 5th grader
$125

No expiration

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