5th Grade Senior Dues 2024/25

Payment Plan #1: Pay $125.00 in Full by Friday, April 4
Payment Plan #1: Pay $125.00 in Full by Friday, April 4
5th Grade Senior Dues Payment Plan (5 payments)
$25
No expiration
Plan #2: Five Installment Payments:
First payment of $25.00 by Friday, December 13th
Second payment of $25.00 by Friday, January 10th
Third payment of $25.00 by Friday, February 7th
Fourth payment of $25.00 by Friday, March 7th
Final payment of $25.00 by Friday April 4th
Plan #2: Five Installment Payments:
First payment of $25.00 by Friday, December 13th
Second payment of $25.00 by Friday, January 10th
Third payment of $25.00 by Friday, February 7th
Fourth payment of $25.00 by Friday, March 7th
Final payment of $25.00 by Friday April 4th
Sponsor dues for a 5th grader
$125
No expiration
Donate to sponsor dues for one 5th grader!
Donate to sponsor dues for one 5th grader!
Add a donation for PS130 PTA
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