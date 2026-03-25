5th Grade Yearbook

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About this event
Size: 3.5" × 2"
Photo: Official school portrait will be used
Personalization Options:
Tamaño: 3.5" × 2"
Foto: Se utilizará el retrato oficial de la escuela
Opciones de personalización:
Size: 3.5" × 2"
Photo: Upload your child’s favorite photo
Personalization Options:
Click the link on the "Thank You" email to submit your personalization.
Tamaño: 3.5" × 2"
Foto: Sube la foto favorita de tu hijo/a
Opciones de personalización:
Haz clic en el enlace en el correo de “Gracias” para enviar tu personalización.
Size: 3.75" x 5"
Photo: Official school portrait will be used
Personalization Options:
Tamaño: 3.75" × 5"
Foto: Se utilizará el retrato oficial de la escuela
Opciones de personalización:
Size: 3.75" x 5"
Photo: Upload your child’s favorite photo
Personalization Options:
Click the link on the "Thank You" email to submit your personalization.
Tamaño: 3.75" × 5"
Foto: Sube la foto favorita de tu hijo/a
Opciones de personalización:
Haz clic en el enlace en el correo de “Gracias” para enviar tu personalización.
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