Innovation Charter School Inc

Hosted by

Innovation Charter School Inc

About this event

Sales closed

5th Grade Yearbook

Business Card / Tarjeta de Presentación item
Business Card / Tarjeta de Presentación item
Business Card / Tarjeta de Presentación item
Business Card / Tarjeta de Presentación
$25

Size: 3.5" × 2"

Photo: Official school portrait will be used

Personalization Options:

  • Choice of business card design
  • Student’s name
  • Parent/Family name

Tamaño: 3.5" × 2"
Foto: Se utilizará el retrato oficial de la escuela
Opciones de personalización:

  • Elección del diseño de la tarjeta
  • Nombre del estudiante
  • Nombre del padre/madre o familia
Personalized Business Card / Tarjeta Personalizada item
Personalized Business Card / Tarjeta Personalizada
$30

Size: 3.5" × 2"

Photo: Upload your child’s favorite photo

Personalization Options:

  • 1 Photo of your choice
  • Student’s name
  • Custom message of your choice (1-2 sentences)

Click the link on the "Thank You" email to submit your personalization.


Tamaño: 3.5" × 2"
Foto: Sube la foto favorita de tu hijo/a

Opciones de personalización:

  • 1 foto de tu elección
  • Nombre del estudiante
  • Mensaje personalizado de tu elección (1–2 oraciones)

Haz clic en el enlace en el correo de “Gracias” para enviar tu personalización.

1/4 Page - 1/4 de Página item
1/4 Page - 1/4 de Página item
1/4 Page - 1/4 de Página item
1/4 Page - 1/4 de Página
$35

Size: 3.75" x 5"

Photo: Official school portrait will be used

Personalization Options:

  • Choice of 1/4 page design
  • Student’s name
  • Parent/Family name

Tamaño: 3.75" × 5"
Foto: Se utilizará el retrato oficial de la escuela

Opciones de personalización:

  • Elección del diseño de 1/4 de página
  • Nombre del estudiante
  • Nombre del padre/madre o familia
Personalized 1/4 Page - 1/4 de Página Personalizada item
Personalized 1/4 Page - 1/4 de Página Personalizada
$40

Size: 3.75" x 5"

Photo: Upload your child’s favorite photo

Personalization Options:

  • 3 Photos of your choice
  • Student’s name
  • Custom message of your choice (2-3 sentences)

Click the link on the "Thank You" email to submit your personalization.


Tamaño: 3.75" × 5"
Foto: Sube la foto favorita de tu hijo/a

Opciones de personalización:

  • 3 fotos de tu elección
  • Nombre del estudiante
  • Mensaje personalizado de tu elección (2–3 oraciones)

Haz clic en el enlace en el correo de “Gracias” para enviar tu personalización.

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