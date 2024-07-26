RFI's 2024 Annual Awards Celebration

2 tickets and listing in event presentation, program, and signage
Watchdog
$1,000
4 tickets and listing in event presentation, program, and signage
Advocate
$2,500
6 tickets, branded social media post acknowledging sponsorship, and listing in event presentation, program, and signage
Champion
$5,000
8 tickets, logo and name on electronic communications, logo and name prominent at event, branded social media post recognizing sponsorship, and listing in event presentation, program, and signage
Visionary
$7,500
10 tickets, verbal recognition at event, logo and name on all electronic communications, logo and name prominent at event, branded social media post recognizing sponsorship, and prominent listing of logo and name in event presentation, program, and signage
Legend
$10,000
12 tickets, marquis placement for sponsorship at event, recognition at a virtual event during year, verbal recognition at event, branded social media post recognizing sponsorship, and prominent listing of logo and name in event presentation, program, and signage
