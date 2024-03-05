Men's Soccer Banquet

Every parent and adult guest needs a paid ticket. Purchase this ticket if you are NOT a Booster Club Member.
Todos los padres y adultos invitados necesitan un boleto pagado.Compra este billete si no lo eres un miembro del club Booster.
Adult: Booster Club Member
$25
Every parent and adult guest needs a paid ticket. Purchase this ticket if you are a Booster Club Member.
Todos los padres y adultos invitados necesitan un boleto pagado.Compra este boleto si eres miembro del Booster Club.
Child Ticket
$15
For children up to age 17.
Para niños hasta 17 años.
Player Ticket
Free
Player tickets are free, but everyone needs a ticket.
Las entradas para los jugadores son gratuitas, pero todos necesitan una entrada.
