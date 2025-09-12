First State Community Action Agency Inc

First State Community Action Agency Inc

About this event

Diamond State, Diamond Anniversary: 60 Years of Impact

1200 N Dupont Hwy

Dover, DE 19901, USA

General Admission Tickets
$125
Visionary Sponsorship
$15,000
This is a group ticket, it includes 10 tickets

Includes:
Full Page Ad in Program,
Recognition on Digital Display at Event,
10 Event Seats,
Mounted Table Sign,
Recognition on Website,
Recognition in Event Press Release

Prominently Displayed Photo Backdrop with Logo

Sustainer Sponsorship
$10,000
This is a group ticket, it includes 10 tickets

Includes:
Full Page Ad in Program,
Recognition on Digital Display at Event,
10 Event Seats,
Mounted Table Sign,
Recognition on Website,
Recognition in Event Press Release

Philanthropist Sponsorship
$7,500
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Includes:
Full Page Ad in Program,
Recognition on Digital Display at Event,
8 Event Seats,
Mounted Table Sign,
Recognition on Website

Community Builder Sponsorship
$5,000
This is a group ticket, it includes 6 tickets

Includes:
Full Page Ad in Program,
Recognition on Digital Display at Event,
6 Event Seats,
Mounted Table Sign

Humanitarian Sponsorship
$3,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes:
Half Page Ad in Program,
Recognition on Digital Display at Event,
4 Event Seats

Promoter Sponsorship
$1,000
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Includes:
Quarter Page Ad in Program,
Recognition on Digital Display at Event

2 Event Seats

Benefactor Sponsorship
$500

Includes:
Recognition in Program,
1 Event Seat

Friend Sponsorship
$250

Includes:
Recognition in Program

