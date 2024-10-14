Rainbow Community Development Center Inc.

Rainbow Community Development Center Inc.

2025 Securing Our Families Golf Tournament

Norbeck Country Club

17200 Cashell Road, Rockville, MD 20853

Early Bird Single Golfer
$125
The last day to sign up for golf is October 2025
Single Golfer
$225
The last day to sign up for golf is October 2025
Foursome
$400
This is a group ticket, it includes 4 tickets
Four Golfers- Last day to sign up to golf is October 10, 2024.
Platinum Sponsor Package
$15,000
- Two Tee Box signs on selected holes - Signage on Charity Tournament Banner - Signage on Greens Flags - Golf Package for four players - Honorary Platinum Level Sponsor plaque - For players: Continental breakfast, box lunch (delivered to cart), and banquet meal
Gold Elite Sponsor Package
$10,000
Legacy Sponsor (Awards/Reception) - Olympic Gold Medalist Sponsor - Entertainment Sponsor - Tee Box sign on selected hole - Golf Package for four players - Honorary Gold Legacy Sponsor plaque - For four players: Continental breakfast, box lunch (delivered to cart), and banquet meal
Silver Level
$5,000
Continental Breakfast Sponsor - Golf Package for Four Players - Signage on Charity Tournament Banner - Tee Box sign on the selected hole
Copper Level
$3,500
Tee Box Sponsor (Beverage Cart) - Golf Package for Four Players - Signage on beverage cart - Honorary Silver Level Host plaque - Tee Box sign on selected hole
Bronze Level
$2,500
Golf Cart Sponsor Golf Package for four players Signage on golf cart Honorary Bronze level Host plaque Tee Box sign on selected hole
Osmium Level
$1,500
Honoree Sponsor - Honorary Osmium level Host plaque - Tee Box sign on a selected hole
Tee Box Sponsor
$500
Tee Box on a selected hole

