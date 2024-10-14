2025 Securing Our Families Golf Tournament

Four Golfers- Last day to sign up to golf is October 10, 2024.
Platinum Sponsor Package
$15,000
- Two Tee Box signs on selected holes
- Signage on Charity Tournament Banner
- Signage on Greens Flags
- Golf Package for four players
- Honorary Platinum Level Sponsor plaque
- For players: Continental breakfast, box lunch (delivered to cart), and banquet meal
Gold Elite Sponsor Package
$10,000
Legacy Sponsor (Awards/Reception)
- Olympic Gold Medalist Sponsor
- Entertainment Sponsor
- Tee Box sign on selected hole
- Golf Package for four players
- Honorary Gold Legacy Sponsor plaque
- For four players: Continental breakfast, box lunch (delivered to cart), and banquet meal
Silver Level
$5,000
Continental Breakfast Sponsor
- Golf Package for Four Players
- Signage on Charity Tournament Banner
- Tee Box sign on the selected hole
Copper Level
$3,500
Tee Box Sponsor (Beverage Cart)
- Golf Package for Four Players
- Signage on beverage cart
- Honorary Silver Level Host plaque
- Tee Box sign on selected hole
Bronze Level
$2,500
Golf Cart Sponsor
Golf Package for four players
Signage on golf cart
Honorary Bronze level Host plaque
Tee Box sign on selected hole
Osmium Level
$1,500
Honoree Sponsor
- Honorary Osmium level Host plaque
- Tee Box sign on a selected hole
Tee Box Sponsor
$500
Tee Box on a selected hole
