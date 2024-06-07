Hosted by

Arctic Slope Community Foundation

About this event

Sales closed

Viva Las Arctic Slope Auction

Pick-up location

820 W 7th Ave, Anchorage, AK 99501, USA

#45 Ivory tusk with ulu and baleen pegs item
#45 Ivory tusk with ulu and baleen pegs item
#45 Ivory tusk with ulu and baleen pegs
$250

Starting bid

This carving is an artistic abstract representation of the Inupiat. It features a whale bone base, with a white walrus ivory carving depicting a bowhead whale on one side, and a traditional drummer and singer on the other side. In the center there is also a small carving of an ulu, or woman's knife. The black parts of the the carving are made from baleen, and the spout of the whale is made from the hair found on the plates of baleen.
#38 Nunamiut Traditional Mask item
#38 Nunamiut Traditional Mask item
#38 Nunamiut Traditional Mask
$100

Starting bid

This is a traditional Nunamiut mask made by the late elder Rhoda Ahgook. It features a caribou skin face with wolf to accentuate it on the ruff. It also features fur as the hair, eyebrows and eyelashes. This traditional mask is a family heirloom and represents the strength of the Nunamiut people. It showcases a tradition that is special to Anaktuvuk Pass and would be a great showroom piece!
#13 Ivory Heart Pendent Necklace item
#13 Ivory Heart Pendent Necklace item
#13 Ivory Heart Pendent Necklace
$100

Starting bid

This two for one stunning art piece is something that is sure to impress the love of your life. It is an ivory heart that features a beaded trim, and can be worn as either a necklace pendant or a pin brooch. This piece is the epitome of classic Indigenous beauty. Don't miss out and bid on this today!
#4 Baleen Weave with Ivory Insert item
#4 Baleen Weave with Ivory Insert item
#4 Baleen Weave with Ivory Insert
$275

Starting bid

Baleen has been used for centuries by the Inupiat people, anything from sled runners to baskets. This particular piece was features baleen strips weaved together, surrounding a walrus ivory base, to create a bun holder. It also features a baleen hair stick, that holds it all together. Bid on this today, and you will definitely own an item that is quite rare, especially with the gray baleen strips.
#3 Baleen Basket with Ivory Whales Tale item
#3 Baleen Basket with Ivory Whales Tale item
#3 Baleen Basket with Ivory Whales Tale
$500

Starting bid

Baleen basket weaving is a very old art form. Artists weave strips of baleen together to form a basket. This particular basket was made by combining the black and gray strips of baleen together, with a walrus ivory base and handle. The top piece of ivory represents the bowhead whales tail. Own an original artwork from Point Hope, Alaska and you will be sure to wow guests with this stunning piece.
#25 Baby Sealskin Slippers with ruff item
#25 Baby Sealskin Slippers with ruff item
#25 Baby Sealskin Slippers with ruff
$125

Starting bid

These seal skin baby slippers are absolutely adorable! They are a perfect gift for any newborn baby girl that feature seal skin, sea otter, pink leather trim and beaded flowers. They are sure to keep baby's feet warm and add the perfect touch of Alaskan style for any newborn!
#40 Baleen Diamond Earrings item
#40 Baleen Diamond Earrings item
#40 Baleen Diamond Earrings
$50

Starting bid

These baleen earrings are made by Gus Kowunna from Point Hope, Alaska. Baleen is the mouth plates that are found in the mouth of the bowhead whale and can vary in color from black to very light gray. These earrings are special because they are made with the more rare striped coloring of baleen. It is also worth mentioning that these were made from baleen from Wainwright, Alaska. Bid on these today and make a bold statement with a classic design.
#22 Sealskin Christmas Ornaments item
#22 Sealskin Christmas Ornaments
$25

Starting bid

This set of seal skin Christmas ornaments, made by Maggie Muktoyuk from Wainwright is what will elevate your Christmas tree for every Christmas to come. There are three included, which are a tree, a candy cane and a diamond. Level up with this Christmas set for you or as an Alaskan gift to your loved ones. Merry Christmas!
#29 Brown Sea Otter Neck Wrap item
#29 Brown Sea Otter Neck Wrap item
#29 Brown Sea Otter Neck Wrap
$250

Starting bid

This sea otter neck wrap is so soft, stylish and warm. It was made by Janissa Johnson of Kodiak, and can be dressed up to be worn at your next formal event, or worn for everyday winter attire to stay warm. This if the perfect addition to any Alaskan woman's wardrobe!
#46 Bolo Tie item
#46 Bolo Tie item
#46 Bolo Tie item
#46 Bolo Tie
$100

Starting bid

Olive green bolo tie with tufted caribou fur and edged with pearls. Great gift and accessory for that special someone! Made by Ashley Lowrey.
#5 Mammoth Tooth Heart Necklace Pendent item
#5 Mammoth Tooth Heart Necklace Pendent item
#5 Mammoth Tooth Heart Necklace Pendent
$100

Starting bid

This pendant is made from sterling silver and mammoth tooth molar in the shape of a heart. Mammoth tooth has been used by Inupiat for centuries to create items of beauty and practicality. This particular piece is made from the cross section of a mammoth molar, and mammoth fossils are as old as 500,000 to 1.65 million years old. Wow your partner and buy this pendant. A gift that is almost older than time itself!
#19 Crescent Moon Ivory Pendant with Sterling Silver Chain item
#19 Crescent Moon Ivory Pendant with Sterling Silver Chain item
#19 Crescent Moon Ivory Pendant with Sterling Silver Chain
$50

Starting bid

This necklace features an white walrus ivory crescent moon pendant on a sterling silver chain. It is simple, yet stunning. The moon is a such an important aspect in Alaskan's lives, especially during the winter when moonlight is common than sunlight! Bid on this necklace today for you or your loved one!
#17 Fossilized Ivory Oval Earrings with White Bead Trim item
#17 Fossilized Ivory Oval Earrings with White Bead Trim
$50

Starting bid

These post earrings feature fossilized ivory oval centerpieces with a beaded ivory glass bead trim. They are no fuss, classic glamour and are perfect for the woman who wants simple Indigenous elegance. Don't miss out on these earrings and bid today!
#16 Rose Gold Beaded Trim Oval Ivory Earrings item
#16 Rose Gold Beaded Trim Oval Ivory Earrings
$50

Starting bid

Peter Lind made these classic earrings that feature an white ivory center, with rose gold beaded trim. It is backed by leather, and are perfect for the woman in your life that likes classic post style earrings with Indigenous flair. Bid on them today for yourself or a loved one and you are sure to wow the masses.
#49 Black and blue men's XL windbreaker item
#49 Black and blue men's XL windbreaker item
#49 Black and blue men's XL windbreaker
$350

Starting bid

This men's XL windbreaker was made and generously donated by Piquuraq Aguvluk from Wainwright, Alaska. It is black with blue, white, and pale yellow trim. It features the qupak design, which is an Inupiaq tradition, that involves multiple layers of bias tape trim sewn together to create unique geometric designs. The measurements are 27" wide, 30" long, with 25" length sleeves. This atikłuk jacket is the perfect gift for the man in your life that is hard to shop for.
#21 Seal Skin Bowtie item
#21 Seal Skin Bowtie item
#21 Seal Skin Bowtie
$75

Starting bid

Alright ladies and gentlemen, we know that Gala season is upon us, and this seal skin bow tie is the quickest way to look like a million bucks! If you win this, you will be sure to impress everyone at your next black tie affair. Maggie Muktoyuk from Wainwright made this seal skin bow tie, and it can be yours for a lifetime of looking suave at formal events!
#50 Small girls parka item
#50 Small girls parka
$250

Starting bid

This parka was made and generously donated by Arlene Akpik from Utqiagvik, Alaska. It features a paisley blue and pink cover, with nylon lining and silver fox isiġvik (ruff) and sini (bottom fur) trim. It fits between size 3T and 4T, and is sure to keep your little girl warm during the cold winter. Bid on it today and win it just in time for Christmas pictures!
#6 Sealskin Hat item
#6 Sealskin Hat item
#6 Sealskin Hat item
#6 Sealskin Hat
$350

Starting bid

This seal skin hat is more than just a fashion statement, as it is one of the warmest hats a person can put on their head. It was crafted by Susan Hope, well-known seamstress of Utqiagvik, Alaska. It features sealskin and sheared beaver and is soft, durable, and perfect for Alaskan winters. Bid and win this for the person who has it all!
#9 Beaded abalone Denae earrings item
#9 Beaded abalone Denae earrings item
#9 Beaded abalone Denae earrings
$50

Starting bid

Check out these beautiful earrings, made by Danae Sanford who is a young lady from Utqiagvik, Alaska. It features abalone and beads, in drop circles that are simple, yet stunning.
#24 Baleen and Ivory Hair Pin item
#24 Baleen and Ivory Hair Pin
$50

Starting bid

This hair pin made by Stanislaus Muktoyuk from Nome features a baleen hair stick with an ivory topper. It is a perfect addition to any man or womans updo. Bid on it today for yourself or a loved one and win!
#48 Beaded ombre studs item
#48 Beaded ombre studs item
#48 Beaded ombre studs
$50

Starting bid

These caribou antler and beaded post earrings were made by Ashley Lowery from Utqiagvik, Alaska. They feature warm shades of cream, taupe, orange and red beads including freshwater pearl trim. They are backed with leather suede and are lightweight yet stunning. Don't miss out on this lovely set, bid today!
#42 Business Cardholder by Amos Lane item
#42 Business Cardholder by Amos Lane item
#42 Business Cardholder by Amos Lane
$150

Starting bid

This is a business card holder that was made by the late Amos Lane from Point Hope, Alaska. It features a walrus bone base, with a carved baleen whales tail as the card rest, and nestled in front is a mini replica of a harpoon and darting gun, with little float included. The replica harpoon and darting gun are made with drift wood, baleen, white ivory, fossilized ivory, and sinew. This is definitely a piece that demonstrates the whaling way of life of the Inupiat.
#7 Blue sealskin wallet item
#7 Blue sealskin wallet item
#7 Blue sealskin wallet
$50

Starting bid

This blue dyed seal skin and leather wallet is sleek and stylish. It was made by Susan Hope, and it can be used for either a man or woman. Your money and cards will look even more rich if you win this wallet. Happy bidding!
#47 Bead soup antler earrings item
#47 Bead soup antler earrings item
#47 Bead soup antler earrings
$50

Starting bid

These stunning Ashley Lowery dangle earrings feature a center cabochon made of caribou antler and are trimmed with gray, green, orange, and gold beads. They are backed with leather suede and have gold nickel free hooks. They also feature a ring of green "bead soup," which is an attribute that makes them extremely unique.
#51 Sealskin Beaded Earrings item
#51 Sealskin Beaded Earrings item
#51 Sealskin Beaded Earrings
$50

Starting bid

Take a look at these beautiful sealskin beaded ulu earrings donated by Monica Wiehl. These make a great gift for that special someone just in time for the holidays!
#53 Womens Blue Parka item
#53 Womens Blue Parka item
#53 Womens Blue Parka item
#53 Womens Blue Parka
$500

Starting bid

This parka was made and generously donated by Diane Martin from Utqiagvik, Alaska. It fits as a Small/Medium featuring a unique design. Bid on this great parka today!
#54 Childrens Parka item
#54 Childrens Parka item
#54 Childrens Parka
$250

Starting bid

This parka was made and generously donated by Diane Martin from Utqiagvik, Alaska. Be sure to keep your little girl warm during the cold winter. Bid on it today and win it just in time for the Holidays!
#12 Gold ulu ivory chain dangle earrings item
#12 Gold ulu ivory chain dangle earrings item
#12 Gold ulu ivory chain dangle earrings
$100

Starting bid

These ulu earrings are not your normal ulu earrings. These feature the classic ulu design with white ivory and fossilized ivory handles with a small threader style with gold chain to add movement to your littlest ulus. These earrings were made by the famous Tuskworthy Premiums, and will definitely level up your earring game. Bid today or lose them forever!
#10 Small crescent moon ivory post earrings item
#10 Small crescent moon ivory post earrings
$35

Starting bid

These post earrings made by Tuskworthy Premiums are a staple for any woman's earring collection. They are made with white warlrus ivory, into the shape of a crescent moon. They are small post earrings, and are perfect for anyone who loves simplicity and Alaskan style. Be sure to look out for the matching necklace featured on another listing for the ASCF silent auction.
#32 Sterling Silver Bracelet item
#32 Sterling Silver Bracelet
$125

Starting bid

This bracelet is quite the specimen. It is made with 925 sterling silver and it features filigree art design on the body. In the center of the bracelet is half sphere of rare black fossilized ivory with shades of blue and red striations. This bracelet is sure to wow anyone who ends up with it. Happy bidding!
#33 Ivory and Silver Bracelet item
#33 Ivory and Silver Bracelet item
#33 Ivory and Silver Bracelet
$100

Starting bid

This bracelet is made with a dual banded antique silver base with a fossilized walrus ivory oval. It has colors of cream, brown, and specks of light blue. It is a bracelet that has a lot of character, and it is sure to charm anyone who wears it. It was made by Patuk Glenn from Utqiagvik, Alaska.
#35 Fossilized Ivory Earrings item
#35 Fossilized Ivory Earrings item
#35 Fossilized Ivory Earrings
$75

Starting bid

Looking for fossilized walrus ivory earrings? Look no further because this is exactly what you've been thinking about buying all year! With colors of black, tan, and brown, these tricolor fossilized ivory slices are perfectly complimented with sterling silver hoops. These earrings can be dressed up or worn with your every day outfits.
#55 Fossilized Bracelet item
#55 Fossilized Bracelet
$150

Starting bid

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!