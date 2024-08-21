Hosted by

Hidden Oaks Middle School Band

Hidden Oaks Middle School Band's Silent Auction

2801 SW Martin Hwy, Palm City, FL 34990

1. Florida Oceanographic Society - 4 Passes
1. Florida Oceanographic Society - 4 Passes
$25

Starting bid

The winning bidder will receive 4 Passes to the Florida Oceanographic Society in Stuart, FL. Value = $72
2. 4 Passes to the Elliott Museum and the House of Refuge
2. 4 Passes to the Elliott Museum and the House of Refuge
2. 4 Passes to the Elliott Museum and the House of Refuge
$25

Starting bid

The winning bidder will receive 4 passes to both the Elliott Museum and the House of Refuge.
3. Frost Science Center Family Membership
3. Frost Science Center Family Membership
$40

Starting bid

The winning bidder will receive a family membership for one year to the Frost Science Center. Value = $199
4. Crayola Experience for 2
4. Crayola Experience for 2
$5

Starting bid

The winning bidder will receive 2 admission tickets to the Crayola Experience.
5. Visons by Ash Photography Mini Session
5. Visons by Ash Photography Mini Session
$25

Starting bid

The winning bidder will receive a mini photography session from Visions by Ash.
6. Treasure Coast Basketball - One Free Season & T-shirt
6. Treasure Coast Basketball - One Free Season & T-shirt
$25

Starting bid

The winning bidder will receive a certificate for one free season of basketball with Treasure Coast Basketball, plus one free shirt.
7. Treasure Coast Basketball - One Free Season & T-Shirt
7. Treasure Coast Basketball - One Free Season & T-Shirt
$25

Starting bid

The winning bidder will receive a certificate for one free season of basketball with Treasure Coast Basketball, plus one free shirt.
8. Play Money Pinball - 2 Passes
8. Play Money Pinball - 2 Passes
$15

Starting bid

The winning bidder will receive 2 all day passes to Play Money Pinball in Stuart, FL. Value = $40
9. Play Money Pinball - 2 Passes
9. Play Money Pinball - 2 Passes
9. Play Money Pinball - 2 Passes
$15

Starting bid

The winning bidder will receive 2 all day passes to Play Money Pinball in Stuart, FL. Value = $40
10. Play Money Pinball - 2 Passes
10. Play Money Pinball - 2 Passes
10. Play Money Pinball - 2 Passes
$15

Starting bid

The winning bidder will receive 2 all day passes to Play Money Pinball in Stuart, FL. Value = $40
11. Dave & Busters - $80 in play
11. Dave & Busters - $80 in play
$20

Starting bid

The winning bidder will receive 2 - $40 play cards to Dave & Buster's. Value = $80
12. Dave & Busters - $80 in play
12. Dave & Busters - $80 in play
$20

Starting bid

The winning bidder will receive 2 - $40 play cards to Dave & Buster's. Value = $80
13. Dave & Busters - $80 in play
13. Dave & Busters - $80 in play
$20

Starting bid

The winning bidder will receive 2 - $40 play cards to Dave & Buster's. Value = $80
14. Dave & Busters - $80 in play
14. Dave & Busters - $80 in play
$20

Starting bid

The winning bidder will receive 2 - $40 play cards to Dave & Buster's. Value = $80
15. Dave & Busters - $80 in play
15. Dave & Busters - $80 in play
$20

Starting bid

The winning bidder will receive 2 - $40 play cards to Dave & Buster's. Value = $80
16. The Gardens Mall - $150 Gift Card
16. The Gardens Mall - $150 Gift Card
$50

Starting bid

The winning bidder will receive $150 gift card to be used at the Gardens Mall.
17. Palm Beach Skate Zone - 4 Free Ice Skating Passes
17. Palm Beach Skate Zone - 4 Free Ice Skating Passes
$20

Starting bid

The winning bidder will receive 4 ice skating passes at Palm Beach Skate Zone.
18. Palm & Ivy - $50 Gift Card
18. Palm & Ivy - $50 Gift Card
$20

Starting bid

The winning bidder will receive a $50 gift card to Palm & Ivy in Hobe Sound, FL.
19. Palm & Ivy - $50 Gift Card
19. Palm & Ivy - $50 Gift Card
$20

Starting bid

The winning bidder will receive a $50 gift card to Palm & Ivy in Hobe Sound, FL.
20. Golf for 4 at Hammock Creek
20. Golf for 4 at Hammock Creek
$100

Starting bid

The winning bidder will receive foursome at Hammock Creek Golf Course. Value = $360
21. Treasure Coast Wrestling - One Free Month
21. Treasure Coast Wrestling - One Free Month
$25

Starting bid

The winning bidder will receive one free month of wresting at Treasure Coast Wrestling Club. Value = $120
22. Lessons with Lukkari
22. Lessons with Lukkari
$25

Starting bid

The winning bidder will receive 4 free music lessons with Mr. Lukkari.
23. Band Director for the Day
23. Band Director for the Day
$25

Starting bid

The winning student will spend one full school day helping Mr. Lukkari as the band director the day. Value = Priceless
24. Two - 30 minute voice lessons with Ms. Rocks
24. Two - 30 minute voice lessons with Ms. Rocks
$20

Starting bid

The winning bidder will receive TWO - 30 minute voice lessons with the fabulous Ms. Rocks! Value = Priceless
25. One Premium Boarding Stay at the Bark Park
25. One Premium Boarding Stay at the Bark Park
$20

Starting bid

The winning bidder will receive one premium boarding stay at the Bark Park. $80 Value
26. Treasure Coast Legal - One Free Will
26. Treasure Coast Legal - One Free Will
$150

Starting bid

One Free Will Package by Julie Treacy at Treasure Coast Legal. Value = $750
27. Cruise for TWO aboard 50' Catamaran
27. Cruise for TWO aboard 50' Catamaran
$30

Starting bid

Choice of Sightseeing, Happy Hour, or Sunset Cruise for Two aboard Visit Palm Beach's 50' Catamaran 'Hakuna Matata'
28. Kaarina's Boutique - $50
28. Kaarina's Boutique - $50
$15

Starting bid

The winning bidder will receive a gift certificate for $50 to Kaarina's Boutique in Downtown Stuart.
29 - Brunch, Lunch & Dinner
29 - Brunch, Lunch & Dinner
29 - Brunch, Lunch & Dinner
29 - Brunch, Lunch & Dinner
$25

Starting bid

Brunch, Lunch and Dinner - Have Brunch at sammy J's ($25), Lunch at Olympic Taverna ($25), and Dinner at your choice of Hudson's, Stuart Boathouse or Townie's ($25)
30 - BBQ Bonanza
30 - BBQ Bonanza
$15

Starting bid

This BBQ basket includes oven mitts, Kosmos dirty bird and bbq honey seasoning, pitmasters pops source X2, plus a $15 gift card to Sweet Smoke. Value = $59
31 - Southern Pig BBQ Basket
31 - Southern Pig BBQ Basket
$25

Starting bid

This Southern Pig Basket includes: Southern Pig & Cattle Gift - $20, Jack Daniels sauce X2, Kinder Seasoning, Silicone Brush, Blues Hog BBQ X2, and Tongs. Value = $70
32 - BBQ Kabob Basket
32 - BBQ Kabob Basket
$15

Starting bid

This BBQ Kabob basket includes: BBQ Grillmat, BBQ Grill Light, Hand oven glove, Kabob basket, and 4 piece BBQ skewers. A Total Value of $65
33 - BBQ Wood chip Basket
33 - BBQ Wood chip Basket
$15

Starting bid

This BBQ wood chip basket includes: Silicone Brush, BBQ sauce, Grill basket, BBQ Towel, and BBQ Steak Markers Value = $45
34. Stuart Ceramics Resin board, mug & $15 gift card
34. Stuart Ceramics Resin board, mug & $15 gift card
34. Stuart Ceramics Resin board, mug & $15 gift card
$25

Starting bid

This package includes a beautiful wood resin board, a mug to paint at Stuart Ceramics plus a $15 gift card to Stuart Ceramics. Value = $100
35 - Ultimate Dad's Gift Basket
35 - Ultimate Dad's Gift Basket
$30

Starting bid

This Ultimate Dad's gift basket includes everything you need to practice golf and grill out: putting mat with opt-speed ramp, Multipurpuse lighter, smores cooking fork, Griddle scraper, corn skewers, brush, tongs, scissors, table cloth, food tent Value = $95
36 - Movie & Munchies Basket
36 - Movie & Munchies Basket
$10

Starting bid

The winner of this basket receives 2 tickets to Epic theatre (to be used by 01-01-25) plus 2 popcorns, chocolate chip cookies, junior mints, crunch, and milk duds. Value = $40
37. Restaurant Roundup
37. Restaurant Roundup
$20

Starting bid

This Merry door hanger includes 4 restaurant gift cards, including: Texas Roadhouse ($25), Starbucks ($15), Carson's Tavern ($10), and Culver's ($5).
38. Mom's Day Out Downtown
38. Mom's Day Out Downtown
$20

Starting bid

The winning bidder will receive 3 gift certificates perfect for a day downtown, including Osceola Street Cafe ($20), Harbor Wear ($25), and two ice creams at Kilwin's.
39 - The Ultimate Game Night Box
39 - The Ultimate Game Night Box
39 - The Ultimate Game Night Box
$40

Starting bid

The winning bidder will receive the ULTIMATE game night box. This box of goodies includes lots of games (including Pictionary, Scattergories, Farkle, Exploding Kittens), candy (including Sour Patch, m&ms, reese pieces), snacks (popcorn and nuts), PLUS a wine opener, and a $25 gift card to Total Wine. Perfect for the whole family! Value = $150
40 - Movie Madness Basket
40 - Movie Madness Basket
$15

Starting bid

This movie basket includes: Fandango gift card for $25, cereal popcorn, Boom Chicka Pop Popcorn, and 5 packs of candy, all perfect for a movie night in. Value = $40
41 - Wonderful Wawa Basket
41 - Wonderful Wawa Basket
$10

Starting bid

The winning bidder will receive a basket full of Wawa goodies, including lunch box, shirt, coffee mug, blanket, and coupons for a free hoagie, free hot beverage, and free bottled tea.
42 - Palm City Dining & Dessert
42 - Palm City Dining & Dessert
$20

Starting bid

The winning bidder will receive a $25 gift card to Olympic Taverna plus $20 to Shark Shack. Value = $45
43 - Fun Night In
43 - Fun Night In
$20

Starting bid

This basket is perfect for a fun night at home, including: Domino's pizza gift card - $30, Smores game, Dog mood puzzle, and 2 packs of candy. Value = $50
44 - Dine Around Town
44 - Dine Around Town
44 - Dine Around Town
$20

Starting bid

The winning bidder will receive a $25 gift card that can be used at Townie's, Stuart Boathouse, or Hudson's. PLUS $20 for some amazing ice cream at Shark Shack. Value = $45
45 - Monstrous Movie Basket
45 - Monstrous Movie Basket
$20

Starting bid

This basket includes a $50 gift card to Regal movie theatre, plus Orville popcorn, starburst, and sunflower seeds! Value = $64
46 - Mani & Pedi at Tootsie's Downtown Stuart
46 - Mani & Pedi at Tootsie's Downtown Stuart
46 - Mani & Pedi at Tootsie's Downtown Stuart
$20

Starting bid

Treat yourself or a friend to an amazing mani and pedi at Tootsie's in Downtown Stuart. Value = $60
47 - Girls Gifts Galore Basket
47 - Girls Gifts Galore Basket
$20

Starting bid

Treat your girl to the ultimate girls basket full of Shower steamers, lavender yeti travel mug, colored pencils, 2X Gummy candies, and a nerds gummy mix. Value = $68
48 - Dine & Shop Delight
48 - Dine & Shop Delight
$15

Starting bid

This door hanger includes a gift card to Olive Garden for $25, a gift card to Amazon for $25, plus a SURPRISE gift card to Target! Value = $55+
49 - Snack Basket
49 - Snack Basket
$10

Starting bid

This snack basket includes: Chocolate mug, Popcorn, and Popcorn seasoning Value = $23
50 - Snappy Turtle
50 - Snappy Turtle
$5

Starting bid

Wreath napkin holder plus die cut napkins donated by Snappy Turtle - Value = $68
51 - Holiday hot chocolate and cookies
51 - Holiday hot chocolate and cookies
$10

Starting bid

This Holiday hot cocoa basket includes: Hot Chocolate cocoa set, Holiday candle, and Shortbread Value = $39
52 - Dinner, Popcorn & Candy
52 - Dinner, Popcorn & Candy
$15

Starting bid

This dinner, popcorn and candy basket includes: $25 to Applebee's, Popcorn set, twizzlers, AMC Theatre popcorn, Value = $53
53 - Self Care Oasis
53 - Self Care Oasis
$10

Starting bid

This self care oasis basket includes the following: Soap X2, Footscrubs X2, chapstick 3 pack, gel eye pads, candles, scrubbers, and a grooming set Value = $44
54 - Pampered Pink Basket (includes mani & pedi)
54 - Pampered Pink Basket (includes mani & pedi)
$20

Starting bid

Pamper your wife or daughter pink with this amazing nail basket: Pink Yeti Mug, Bedazzled gift card for a mani & pedi - $55, Nail polish set, Hand lotion set. Value = $104
55 - Guy Harvey Galore
55 - Guy Harvey Galore
$40

Starting bid

This Guy Harvey Galore Basket is perfect for the man in your life, including: Yeti water bottle, Yeti travel mug, Guy Harvey shirt XXL, and a Guy Harvey shirt XL
56 - Super Sports Basket
56 - Super Sports Basket
$20

Starting bid

This Super Sports Basket is perfect for that Football fan,m including: Football, Miami Tervis, Gatorade, Peanuts, Peanut M&Ms, and Popcorn Value = $47
57 - Treasure Coast Head Spa - $110 Gift Card
57 - Treasure Coast Head Spa - $110 Gift Card
$30

Starting bid

The winning bidder will receive $110 gift card to Treasure Coast Head Spa.
58 - Cooper's Hawk - Lux Wine Tasting for 4
58 - Cooper's Hawk - Lux Wine Tasting for 4
$20

Starting bid

The winning bidder will receive a lux wine tasting for 4 at Cooper's Hawk Winery & Restaurant
59 - Super Shark Basket
59 - Super Shark Basket
$20

Starting bid

Amazing Gift Basket full of shark items including a Hidden Oaks Middle School shirt, 2 shark mug, 2 shark key chains, and 2 laser engraved coasters plus lots of shark stickers. Value = $150
60 - Spa Basket
60 - Spa Basket
$20

Starting bid

An amazing spa basket including: Clinical + Skin Gentle Cream Cleanser, Derma E Vitamin C Bright Eye Patches, By Nature face Mask, Tee Tree Oil Gel Patch, Salt & Stone Deodorant, 2 Bath bombs. Value = $75
61 - Refresh Palm Beach Medical Aesthetics - $100 Gift Card
61 - Refresh Palm Beach Medical Aesthetics - $100 Gift Card
$20

Starting bid

The winning bidder will receive a $100 Gift certificate to Refresh Palm Beach Medical Associates in Jupiter.
62 - Refresh Palm Beach Medical Aes - $100 Gift Card
62 - Refresh Palm Beach Medical Aes - $100 Gift Card
$20

Starting bid

The winning bidder will receive a $100 gift card to Refresh Palm Beach Medical Aesthetics in Jupiter
63 - Refresh Palm Beach Medical - Hyrdrofacial or Botox
63 - Refresh Palm Beach Medical - Hyrdrofacial or Botox
$40

Starting bid

The winning bidder will receive a certificate to Refresh PBMA in Jupiter for either 15 units of botox or a $289 Hydrofacial.
64 - Refresh Palm Beach Medical - Hyrdrofacial or Botox
64 - Refresh Palm Beach Medical - Hyrdrofacial or Botox
$40

Starting bid

The winning bidder will receive a certificate to Refresh PBMA in Jupiter for either 15 units of botox or a $289 Hydrofacial.
65 - Refresh Palm Beach Medical Aes - Hyrdrofacial or Botox
65 - Refresh Palm Beach Medical Aes - Hyrdrofacial or Botox
$50

Starting bid

The winning bidder will receive a certificate to Refresh PBMA in Jupiter for either 15 units of botox or a $289 Hydrofacial.
66 - Refresh Palm Beach Medical Aes - Hyrdrofacial or Botox
66 - Refresh Palm Beach Medical Aes - Hyrdrofacial or Botox
$40

Starting bid

The winning bidder will receive a certificate to Refresh PBMA in Jupiter for either 15 units of botox or a $289 Hydrofacial.
67 - Refresh Palm Beach Medical Aes - Hyrdrofacial or Botox
67 - Refresh Palm Beach Medical Aes - Hyrdrofacial or Botox
$40

Starting bid

The winning bidder will receive a certificate to Refresh PBMA in Jupiter for either 15 units of botox or a $289 Hydrofacial.
68 - Lion Country Safari - 2 Day Passes
68 - Lion Country Safari - 2 Day Passes
$35

Starting bid

2 Complimentary Passes to Lion Country Safari - $105 Value
69 - Barn Theatre
69 - Barn Theatre
$25

Starting bid

The winning bidder will receive 2 complementary tickets for any main stage production at the Barn Theatre in Stuart, FL. Value = $80 Excludes special events and fundraisers
70 The Children's Museum of the Treasure Coast - Family Pass
70 The Children's Museum of the Treasure Coast - Family Pass
$20

Starting bid

The winning bidder will receive a family pass for 4 for one day admission to the Children's Museum
71.The Children's Museum of the Treasure Coast - Family Pass
71.The Children's Museum of the Treasure Coast - Family Pass
$20

Starting bid

The winning bidder will receive a family pass for 4 for one day admission to the Children's Museum
72.The Children's Museum of the Treasure Coast - Family Pass
72.The Children's Museum of the Treasure Coast - Family Pass
$20

Starting bid

The winning bidder will receive a family pass for 4 for one day admission to the Children's Museum
73. Buzzed Barber Shop
73. Buzzed Barber Shop
$20

Starting bid

Haircuts for the whole family - 2 Free Adult Cuts + 2 Free Children Cuts at Buzzed Barber Shop. Value = $120
74. Restaurant Gift Card - $25
74. Restaurant Gift Card - $25
74. Restaurant Gift Card - $25
74. Restaurant Gift Card - $25
$10

Starting bid

The winning bidder will receive a $25 gift card that can be used at Townie's, Stuart Boathouse, or Hudson's.
75 - Carvel Ice Cream Truck - $50
75 - Carvel Ice Cream Truck - $50
$10

Starting bid

The winner of this certificate will receive $50 applied to the minimum of $300 to have the delicious Carvel Ice cream truck at your next event!
76 - Great Smiles Waterpik basket
76 - Great Smiles Waterpik basket
76 - Great Smiles Waterpik basket
$20

Starting bid

This Great Smiles basket comes with everything you need to keep those pearly whites: a waterpik, teeth whitening strips, toothpaste, a travel mug, chapsticks and pens.
77 - Great Smiles Cleaning and Xray basket
77 - Great Smiles Cleaning and Xray basket
$20

Starting bid

This Great Smiles basket comes with a free cleaning and xrays, plus whitening strips, toothbrush, enamel care and more.
78 - Great smiles Sonicare basket
78 - Great smiles Sonicare basket
$20

Starting bid

This Great Smiles Sonicare basket comes with a Phillips Sonicare 7400, travel mug, whitening, toothpaste and more!
79 - Waters Edge Derm Chemical Peel & Products
79 - Waters Edge Derm Chemical Peel & Products
79 - Waters Edge Derm Chemical Peel & Products
$40

Starting bid

This amazing Waters Edge basket includes a chemical peel with Dr. Kerry Shaugnessy, plus all of the following products: WEDERM exfoliating cleanser, green tea oxidating mask, pure hydration serum ,ultra lite face moiturizer, Elta MD UV Daily tinted moisturizer, and more! Value = $450+

