Back to the 80's Silent Auction

Item #1: Valle Crucis Cabin Weekend item
$100

Starting bid

Item #1: Weekend Getaway to the Mountains of Boone, NC. Enjoy a two-night stay at a luxury farm cabin minutes from the famous Mast General Store. Stunning views overlooking our vineyard and the Watauga River. Enjoy hiking, biking, fishing, kayaking, tubing. The details: two queen bedrooms, one bathroom, hot tub, fireplace, & gas grill. Choose your own dates (based on availability). (Value: $560)
Item #2: Three Bottles of the World's Best Hot Sauce #1 of 2 item
$5

Starting bid

Item #2: Three bottles of Garlic Nali, "Africa's Hottest Peri Peri Sauce" (Value: $12)
Item #3: Three Bottles of the World's Best Hot Sauce #1 of 2 item
$5

Starting bid

Item #3: Three bottles of Garlic Nail, "Africa's Hottest Peri Peri Sauce" (Value: $12)
Item #4: True M Series Elliptical item
$580

Starting bid

Item #4: Brand new, True M series elliptical machine. (Value: $3,000) **LOCAL BIDDING ONLY - NO SHIPPING AVAILABLE**
Item #5: Four Passes to NASCAR Hall of Fame Charlotte item
$25

Starting bid

Item #5: Enjoy a day at the home of legends and explore the history of our sport. A digital voucher will be provided to winner; valid until July 8, 2025. In Charlotte, NC. (Value: $108)
Item #6: Two Hand-Painted Pillows from Zambia, Africa item
$20

Starting bid

Item #6: Two stunning hand-painted pillows from Tribal Textiles, a small business in Zambia that donates 25% of its sales to local conservation initiatives. (Value: $50)
Item #7: Two Hand-Painted Pillows from Zambia, Africa item
$20

Starting bid

Item #7: Two stunning hand-painted pillows from Tribal Textiles, a small business in Zambia that donates 25% of its sales to local conservation initiatives. (Value: $50)
Item #8: Hand-Painted Coin Purse from Zambia, Africa item
$5

Starting bid

Item #8: Hand-painted coin purse from Tribal Textiles, a small business in Zambia that donates 25% of its sales to local conservation initiatives. (Value: $20)
Item #9: Brews and Mews Cat Cafe Gift Certificate #1 of 2 item
$2

Starting bid

Item #9: Two gift certificates each good for one free Happy Meower at Brews & Mews Cat Cafe in Lenoir, NC. These are a more intimate setting for families with younger kids outside normal business hours, so the cafe can provide a more laid back environment for both the cats and kids. Details: value Tuesday & Thursday (5-6pm), Saturday (10-11am); ages 6 and under; subject to availability. (Value: $12)
Item #10: Brews and Mews Cat Cafe Gift Certificate #2 of 2 item
$2

Starting bid

Item #10: Two gift certificates each good for one free Happy Meower at Brews & Mews Cat Cafe in Lenoir, NC. These are a more intimate setting for families with younger kids outside normal business hours, so the cafe can provide a more laid back environment for both the cats and kids. Details: value Tuesday & Thursday (5-6pm), Saturday (10-11am); ages 6 and under; subject to availability. (Value: $12)
Item #11: Hand-Carved Salad Servers from Zambia, Africa item
$10

Starting bid

Item #11: Hand carved salad serving utensils from Tribal Textiles, a small business in Zambia that donates 25% of its sales to local conservation initiatives. (Value: $25)
Item #12: Hand-Painted Table Runner from Zambia, Africa item
$15

Starting bid

Item #12: Beautiful hand-painted table runner from Tribal Textiles, a small business in Zambia that donates 25% of its sales to local conservation initiatives. (Value: $40)
Item #13: Child's Height Chart from Tribal Textiles, Zambia item
$25

Starting bid

Item #13: Charming hand-painted measuring chart from Tribal Textiles, a small business in Zambia that donates 25% of its sales to local conservation initiatives. Has hand-carved giraffe that slides up a string to measure a child's height. (Value: $50)
Item #14: Hand-Painted Bag from Zambia, Africa item
$10

Starting bid

Item #14: Beautiful hand-painted bag from Tribal Textiles, a small business in Zambia that donates 25% of its sales to local conservation initiatives. (Value: $35)
Item #15: Aveda Hair Cair Products item
$100

Starting bid

Item #15: Plant-powered hair care rooted in nature. (Value: $350)
Item #16: Satemwa Coffee from Malawi item
$5

Starting bid

Item #16: Silky smooth coffee from the Shire Highlands of southern Malawi. (Value: $12)
Item #17: Summer Gift Basket item
$45

Starting bid

Item #17: Essentials for summer from Southern Grace Gift Company. (Value: $100)
Item #18: Vampire Facial item
$350

Starting bid

Item #18: Do you want to turn back the hands of time for a more refreshed, youthful look? Would you like to reduce the appearance of scars and acne? Would you like to improve your skin tone and texture? Then a Vampire Facial from Moon Tree Aesthetics in Lenoir, NC is for you! Valid until 7/9/2025. (Value: $750)
Item #19: Facial from Massage Envy #1 of 2 item
$40

Starting bid

Item #19: Gift card good for any facial at any Massage Envy location. (Value: approximately $100)
Item #20: Facial from Massage Envy #2 of 2 item
$40

Starting bid

Item #20: Gift card good for any facial at any Massage Envy location. (Value: approximately $100)
Item #21: Pearl White Lay Z Boy Recliner item
$350

Starting bid

Item #21: Comfort & design! Lay Z Boy recliner in pearl white cloth fabric with a stainless steel handle. (Value: $1,000) **LOCAL BIDDING ONLY - NO SHIPPING AVAILABLE**
Item #22: Mini Photography Session with Fia's Photographi item
$75

Starting bid

Item #22: Mini photography session with App State Alum and local photographer, Fia’s Photographi! 15 minute session and 20+ final edited images delivered via online gallery. Session available in Raleigh or Boone, NC. (Value: $250)
Item #23: 45-Minute Salt Cave Session item
$10

Starting bid

Item #23: Gift certificate good for one 45-minute salt cave session. Come sit and relax in our Himalayan Salt Cave at Wolf Moon Salt Cave & Stress Reduction Center in Lenoir, NCd. Breathe in the therapeutic salt as you embrace salt therapy. (Value: $25)
Item #24: 12 Month Coffee Subscription item
$50

Starting bid

Item #24: 12 Month Subscription to Congregation Coffee in New Orleans, Louisiana! 12 oz shipped directly to you every month with your choice of single origin or blend, and type of grind (whole bean, drip, espresso, French press, etc.). (Value: $250)
Item #25: Hand-cut Metal Art: Military item
$30

Starting bid

Item #25: Free-handed plasma cut metal art. Dimensions are approximately 35in by 12in. (Value: $80)
Item #26: Hand-cut Metal Art: Big Foot on Toilet item
$10

Starting bid

Item #26: Free-handed plasma cut metal art. Dimensions are approximately 11.5in by 7in. (Value: $20)
Item #27: Hand-cut Metal Art: Big Foot Peace item
$10

Starting bid

Item #27: Free-handed plasma cut metal art. Dimensions are approximately 12.5in by 3in. (Value: $20)
Item #28: Hand-cut Metal Art: Big Foot in Big Foot item
$10

Starting bid

Item #28: Free-handed plasma cut metal art. (Value: $20)
Item #29: Hand-cut Metal Art: Joker item
$30

Starting bid

Item #29: Free-handed plasma cut metal art. Dimensions are approximately 21in by 9in. (Value: $80)
Item #30: Hand-cut Metal Art: Big Foot Retreating item
$20

Starting bid

Item #30: Free-handed plasma cut metal art with stand. Dimensions are approximately 12.5in by 7.5in. (Value: $40)
Item #31: Hand-cut Metal Art: Big Foot Approaching item
$30

Starting bid

Item #31: Free-handed plasma cut metal art. Dimensions are approximately 30.5in by 15in. (Value: $40)
Item #32: Wine & Champagne glasses by Wine Toyz item
$20

Starting bid

Item #32: Wine & champagne glasses. (Value: $30)
Item #33: Hand-Woven Napkins with Napkin Rings #1 of 2 item
$35

Starting bid

Item #33: Six African hand woven napkins with napkin rings.
Item #34: Hand-Woven Napkins with Napkin Rings #2 of 2 item
$35

Starting bid

Item #34: Six African hand woven napkins with napkin rings.
Item #35: Hand-Woven Kitchen Towels & Salad Tongs #1 of 4 item
$30

Starting bid

Item #35: Hand woven yellow kitchen towels with African salad tongs.
Item #36: Hand-Woven Kitchen Towels with Salad Tongs #1 of 4 item
$30

Starting bid

Item #36: Hand woven green kitchen towels with African salad tongs.
Item #37: Handwoven Rug Using African fabric item
$50

Starting bid

Item #37: Handwoven rug using African fabric. Dimensions are approximately 33x28 inches. (Value: priceless)
Item #38: Two Pairs of Wide Open Women's Hiking Socks item
$20

Starting bid

Item #38: Turns out most folks wear socks that are too tight. Wide Open socks are changing that. (Value: $50)
Item #39: Two Pairs of Wide Open Men's Hiking Socks item
$20

Starting bid

Item #39: Turns out most folks wear socks that are too tight. Wide Open socks are changing that. (Value: $50)
Item #40: One Certificate for "Try Scuba" #1 of 2 item
$75

Starting bid

Item #40: If you want to try scuba diving for the first time, the SSI Try Scuba program is a perfect choice. You will be introduced to the underwater world, go scuba diving in confined water, and earn the SSI Try Scuba recognition card. Conducted in shallow water, it is a diving adventure the whole family can enjoy. Near Taylorsville, NC. (Value: $150)
Item #41: One Certificate for "Try Scuba" #2 of 2 item
$75

Starting bid

Item #41: If you want to try scuba diving for the first time, the SSI Try Scuba program is a perfect choice. You will be introduced to the underwater world, go scuba diving in confined water, and earn the SSI Try Scuba recognition card. Conducted in shallow water, it is a diving adventure the whole family can enjoy. Near Taylorsville, NC. (Value: $150)
Item #42: Treat Yo' Self item
$75

Starting bid

Item #42: 60-minute Swedish Massage from Custom Therapy Massage in Hickory, NC (expires December 31, 2025). Spa Pedicure & Manicure from Pampered Hickory in downtown Hickory (expires February 2025). Custom gift basket from Buff City Soap in Hickory. (Value: $195)
Item #43: Leather Bag from Ethiopia item
$10

Starting bid

Item #43: Stunning leather bag from Ethiopia, Africa. (Value: $30)
Item #44: Gift Certificiate at Katz Sandwich item
$50

Starting bid

Item #44: $100 gift certificate at Katz Sandwich Co. in Lenoir, NC. "Where Happy Food is Created." (Value: $100)
Item #45: Shadow Line Vineyards Tasting & Wine item
$20

Starting bid

Item #45: Enjoy a lovely bottle of Cranberry Shiraz and gift certificate for two people to enjoy a tasting flight of four wines at the beautiful Shadow Line Vineyards in Granite Falls, NC. (Value: $45)
Item #46: Basket of Ratoon CBD Products item
$150

Starting bid

Item #46: Basket with assorted Ratoon CBD products including gummies, pain relief topical cream, sleep tincture, and more. (Value: $500)
Item #47: Body + Volume Duo Vegan Vibes by Paul Mitchell item
$10

Starting bid

Item #47: Body + Volume Duo from Paul Mitchell's Vegan Vibes collection. (Value: $32)
Item #48: Custom Cowboy Hat item
$50

Starting bid

Item #48: Custom hat by local artist Ali Bumgarner. (Value: $110)
Item #49: Custom Baseball Hat item
$10

Starting bid

Item #49: Custom baseball hat from local artist Ali Bumgarner. (Value: $30)
Item #50: Gift Certificate to Ali Bumgarner Swag item
$25

Starting bid

Item #50: Order your custom hat or slippers from local artist Ali Bumgarner with this $50 gift certificate. (Value: $50)
Item #51: Rustic Tennessee Cabin Getaway item
$100

Starting bid

Item #51: Weekend Getaway to Watauga Lake, Tennessee. Enjoy a two-night stay at a rustic cabin on the Elk River, just 15 minutes to Watauga Lake and 30 minutes to Beech Mountain. The details: sleeps 6+ with bank beds & a queen bed in room 1, a queen bed in room 2, and a futon downstairs. Choose your own dates (based on availability). (Value: $250)
Item #52: Brunch at Liquid Roots item
$40

Starting bid

Item #52: Brunch with Kat for four with one savory board, one sweet board, and one drink per person at Liquid Roots Brewing Project in Lenoir, NC. (Value: $90)
Item #53: Gift Certificate: Dockside Seafood Co. item
$20

Starting bid

Item #53: $50 gift certificate to Dockside Seafood Co. (Value: $50)
Item #54: Dinner, Drinks, & Downtown item
$60

Starting bid

Item #54: Gift certificates to downtown's scrumptious eateries including $50 to Backstreets, $50 to Notions, $25 to Old Hickory Tap Room, $25 to The Crescent Moon, and $20 to Hatch Sandwich Bar. (Value: $170)
Item #55: Alastin Skincare Daily Beauty Regime item
$100

Starting bid

Item #55: Gift basket with Alastin skincare daily beauty regime and cosmetic bag, curated by Dr. Rosiane Roeder of Piedmont Plastic Surgery and Dermatology. (Value: $265)
Item #56: Gift Certificate to Frankie's Pizza
$10

Starting bid

Item #56: Gift certificate to Frankie's Pizza in Granite Falls, NC. (Value: $25)
Item #57: Travel Mug: She is Strong item
$10

Starting bid

Item #57: Travel mug with motivational message. (Value: $20)
Item #58: Trucker Hat item
$10

Starting bid

Item #58: Trucker hat. (Value: $25)
Item #59: Handwoven Rug item
$50

Starting bid

Item #59: Handwoven rug. Dimensions are approximately 47x23 inches. (Value: priceless)
Item #60: Hand-Woven Kitchen Towels with Salad Tongs #3 of 4 item
$30

Starting bid

Item #60: Hand woven red kitchen towels with African salad tongs.
Item #61: Hand-Woven Kitchen Towels with Salad Tongs #4 of 4 item
$30

Starting bid

Item #61: Hand woven sage kitchen towels with African salad tongs.
Item #62: Handwoven Keychain item
$3

Starting bid

Item #62; Handwoven keychain. (Value: $5)
Item #63: Handwoven rug item
$50

Starting bid

item #63: Handwoven rug. Dimensions are approximately 32x23 inches. (Value: priceless)I
Item#64: Rustic Bench Coffee & Mug item
$10

Starting bid

Item#64: Two bags of smooth Rustic Bench Coffee with mug. (Value: $30)
Item#65: Home Decor item
$10

Starting bid

Item#65: Home Decor. (Value: $35)
Item #66: Gift Certificate to The Peanut House item
$40

Starting bid

Item #66: $100 gift certificate to The Peanut House, a delicious restaurant in Hickory, NC. (Value: $100)
Item #67: Beer & Hat from Barley Market item
$35

Starting bid

Item #67: Scrumptious beer with hat from Barley Market. (Value: $75)

