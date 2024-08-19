Be Like Ellie Foundation Inc

2024 Silent Auction

Gale Miami Hotel: Two-Night Stay in a One-Bedroom Suite item
Gale Miami Hotel: Two-Night Stay in a One-Bedroom Suite
$500

Starting bid

Estimated Retail Value - $1,500 -- Gale Miami Hotel and Residences is a brand new 51 story, one-of-kind hybrid hospitality experience in the heart of downtown Miami. Purposely located near significant tourist destinations like the Kaseya Center, Port Miami, Museum Park and Bayside Marketplace, it is steps from the Brickell District, Miami’s major hub for business and financial institutions. -- The 350 rooms are furnished with modern chic decor, equipped with the latest technology and includes kitchens or kitchenette’s for a complete opulent experience. The view from the rooms is unequivocally stunning: some guests will bask in the Biscayne Bay and others will gaze upon Magic City’s impressive skyline. **Taxes and Resort Fees are not included. One-Bedroom accommodates up to two guests. Must redeem by July 31, 2025. www.galehotelmiami.com | 601 NE 1ST AVE MIAMI, FL 33132**
Two-Night Stay in Aspen Snowmass
$500

Starting bid

Retail Value - $2,000 - Two-Night Stay in a 2 bedroom Deluxe condominium managed by Frias Properties of Aspen Snowmass. **The image shown is an example and is not the exact property. Valid October 1, 2024-August 31, 2025 | FRIASPROPERTIES.COM Certificate is not valid over holiday periods: • Christmas/New Years: December 19th - January 5th • X Games: January 23rd – 27th, 2025 • President's Day Weekend: February 13th - 18th, 2025 • July 4th: July 1st - July 7th**
Ride in Boulder Police SWAT Vehicle and Department Tour item
Ride in Boulder Police SWAT Vehicle and Department Tour
$200

Starting bid

Estimated Retail Value - Priceless - Go with your child for a ride in the Boulder Police Department's 11 ton, 4WD, fully armored turbo diesel rescue vehicle. This is a once in a lifetime experience to have your kid picked up from school or other location and given a tour of the Boulder Police Department. **Winner must live within the City of Boulder. Subject to scheduling and availability.**
Clyde Duneier: Elegant 14k Yellow Gold Necklace with Diamond
$300

Starting bid

Retail Value - $800 - Necklace 14ky YG 0.11ctw by famous New York Jewelry company Clyde Duneier. **Please note that if you are not located in Boulder, CO, you will be responsible for the cost of shipping the item(s) to you**
Clyde Duneier: 14k Yellow Gold and Diamond Earring Studs
$400

Starting bid

Retail Value - $1,300 - Earring Studs 14kt YG 0.30ctw by famous New York Jewelry company Clyde Duneier. **Please note that if you are not located in Boulder, CO, you will be responsible for the cost of shipping the item(s) to you**
Signed Caitlin Clark Iowa Hawkeyes Final Four Jersey
$500

Starting bid

Estimated Retail Value - $1,000 - A signed Final Four Replica Jersey by the greatest women's college basketball player of all time, offered by Panini America. Comes with a certificate of authenticity.**Please note that if you are not located in Boulder, CO, you will be responsible for the cost of shipping the item(s) to you**
Goose: 2 VIP Tickets, Signed Vinyl, & Event Merchandise
$350

Starting bid

Estimated Retail Value - $1,000 - Two VIP tickets to any 2025 Goose headlining show (festivals not included) + signed vinyl and event merchandise. VIP tickets include perks like early venue entry and exclusive commemorative gifts. Additionally, the winner would receive an event poster from the show they choose to attend and a signed vinyl.
Denver Broncos vs. Falcons. 4 Club Lvl Tix + parking. 11/17
$900

Starting bid

Retail Value - $1,980 - Broncos vs. Falcons. 11/17 Game. 4 Club Level Tickets + Parking Pass (Section 336, Row 18, Seats 1-4). Amazing seats. 40 yard line on the East side of the stadium. No lines. Access to inside bar.
Sweep Salon Boulder: $300 Gift Certificate
$150

Starting bid

Retail Value - $300 - To be used on any color or haircutting services at all Sweep locations. -- Locations: Arvada, Berkeley (43rd & Tennyson), Boulder, Hale (8th & Colorado)
Three-Month Dedicated Desk at Founder Central by Sweater item
Three-Month Dedicated Desk at Founder Central by Sweater
$350

Starting bid

Retail Value - $1,047 - The winner will get a three month membership for their own dedicated desk and locked storage cabinet in our wonderful shared workspace. Membership includes amenities such as Ozo coffee, snacks, use of our conference rooms, 24/7 access, phone booths and more. **Must claim by Jan 1, 2025. thefoundercentral.com | 2000 Central Ave #100, Boulder, CO 80301**
CU Women's Basketball: 1 Week Basketball Camp for a Child
$200

Starting bid

Estimated Retail Value - $450 - Enroll your child in basketball camp, run by CU's own Women's Basketball team and coaching staff. 3rd - 8th grade. They will enjoy four days of great instruction from CU players and coaches. Lunch is included each day.
2018 N.C. Winters Grateful Dead Art Print
$75

Starting bid

Estimated Retail Value - $250 - Created by famous Grateful Dead poster artist N.C. Winters, this 12 color screen print measures approx 18 x 24 and numbered out of an edition size of 750.**Please note that if you are not located in Boulder, CO, you will be responsible for the cost of shipping the item(s) to you**
2023 Widespread Panic Red Rocks poster by Jim Pollock
$25

Starting bid

Estimated Retail Value - $25 - This Widespread Panic Red Rocks poster was created by famous concert poster artist Jim Pollock, measures 20 x 16 inches and is signed and hand-numbered AP edition of 100.**Please note that if you are not located in Boulder, CO, you will be responsible for the cost of shipping the item(s) to you**
Half days: $500 Gift Certificate item
Half days: $500 Gift Certificate
$250

Starting bid

Retail Value - $500 - To be used at halfdays.com for outdoor women's apparel.
Boulder Bliss Medical Spa: Medical Grade Facial/Skin Consult
$50

Starting bid

Retail Value - $150 - Medical Grade Facial which can include microdermabrasion, steam, extractions, high frequency, light therapy, light peel and/or mask. **6610 Gunpark Dr. Suite 102 Boulder, CO 80301**
Movement Gym: 4-Pack of 1-Hour Climbing Sessions item
Movement Gym: 4-Pack of 1-Hour Climbing Sessions
$50

Starting bid

Retail Value - $150 - Enjoy 4 one-hour climbing sessions with an experienced instructor. Suitable for kids or adults.
Rinnova Skin & Body: 1 Moxi Laser Treatment
$300

Starting bid

Retail Value - $750 - Good for 1 Moxi Facial Laser Treatment. If you have common skin complaints associated with aging, sun exposure, or rosacea, consider the BBL (Broad Band Light) and Moxi treatments to combat sun spots, redness, hyperpigmentation, melasma and acne.
Tinker Art Studio: $100 Gift Certificate
$50

Starting bid

Retail Value - $100 - To be used on any Tinker Art classes and programs.
Tinker Art Studio: $100 Gift Certificate
$50

Starting bid

Retail Value - $100 - To be used on any Tinker Art classes and programs.
The DragonTree Sanctuary: $150 Gift Certificate
$50

Starting bid

Retail Value - $150 - To be used towards any service at the Boulder location. **2405 Broadway, Boulder, CO 80304**
Ozo Coffee: Three-Month Coffee Subscription
$25

Starting bid

Retail Value - $50 - Three-Month Coffee Subscription delivered to your home or office. Choose your favorite OZO Coffee blend, or receive a rotation of our Premium Blends or Roaster’s Choice single origin coffees. Then select the quantity (12oz, 2lb or 5lb bags), frequency (weekly, bi-weekly or monthly) and grind preference.
Boulder Performing Arts Co: 1 Spring Class for a Child
$200

Starting bid

Estimated Retail Value - $425 - Enroll your child in an acting class at Boulder Performing Arts, located at 4847 Pearl B4 Boulder, Co. Ages 5+.
Core Progression Elite Personal Training: 6 Sessions
$300

Starting bid

Retail Value - $720 - Kickstart your health and fitness journey with six 1-hour long sessions with an elite personal trainer at Core Progression in Boulder. Located at The Village Boulder Shopping Center: 2525 Arapahoe Ave Building H7, Boulder, CO 80302
Boulder Pickleball: 1 hour group lesson with Head Pro
$75

Starting bid

Estimated Retail Value - $250 - Bring yourself and 3 friends for a 4-person private lesson with a Head Pro at Boulder Pickleball's new facility. Located at 3550 Frontier Ave., Suite C, Boulder, CO 80301
J Lounge: $100 Gift Certificate (Skin Care/Mani Pedi, etc.)
$50

Starting bid

Retail Value - $100 gift certificate to be used on any J Lounge services (Skin Care, Mani/Pedi, Waxing, etc.) Located at 3003 Walnut Street, Boulder, CO
Yoga Pod: One Month Unlimited Yoga
$50

Starting bid

Retail Value - $175 - Enjoy one month of unlimited yoga classes at the world-renowned yoga pod (South Boulder Location). **Must redeem by March 21, 2025. 633 S Broadway Unit N, Boulder, CO 80305**
Christy Sports: One Premium Seasonal Ski/Snowboard Rental
$75

Starting bid

Retail Value - $279 - Enjoy one Premium Seasonal Ski/Snowboard Rental Package and Helmet. Valid for 2024/2025 Winter Season. Redeem at Boulder location only.
Foot of the Mountain Motel: 2 Night Stay
$170

Starting bid

Estimated Retail Value - $340 - Escape to the picturesque surroundings of Boulder, Colorado, with a relaxing weekend stay (Friday and Saturday) at the charming Foot of the Mountain Motel. Nestled at the base of the stunning Rocky Mountains, this historic motel offers a cozy retreat, perfect for those looking to unwind and reconnect with nature. Enjoy the serene beauty of Boulder Creek, just steps away from your room, or take advantage of the nearby hiking trails that lead to breathtaking views. Whether you're planning a romantic escape or a peaceful getaway, or a quick ski trip to Eldora, this package is sure to provide a memorable experience. Explore Boulder’s vibrant downtown, just a short drive away. Convenient access to hiking, biking, and other outdoor activities. Package Includes: 2-night stay (Friday and Saturday) at Foot of the Mountain Motel, Boulder, CO. Valid for stays from November 1 through April 30. **Terms & Conditions: Valid only from November 1 through April 30. Reservation subject to availability.**
PHISH Framed backstage pass from the Siket Disk 1999 tour
$50

Starting bid

Estimated Retail Value - $300 - Curated by the world famous Gold & Silver Pawn Shop of the television show Pawn Stars, this is a one of a kind framed band photo and framed backstage pass to commemorate the first annual Be Like Ellie Foundation concert.**Please note that if you are not located in Boulder, CO, you will be responsible for the cost of shipping the item(s) to you**
Bjorn's Colorado Honey
$40

Starting bid

Retail Value - $120 - Bjorn's Colorado Honey is a small-batch, local honey producer based in Boulder, CO. This is a curated gift basket made up of the following amazing items: -10.5 oz Raw Whipped Colorado Honey -10.5 oz Lemon Colorado Honey -10.5 oz Propolis Colorado Honey -2.5 oz Hand Cream -1 fl oz Immunity Booster Propolis Spray -Lip Balm **Please note that if you are not located in Boulder, CO, you will be responsible for the cost of shipping the item(s) to you**
Canvas and Cocktails: Splatter Box Session for up to 4 ppl
$50

Starting bid

Retail Value - $180 - 30 min. splatter paint session in a splatter box for up to 4 painters at their Lone Tree, CO location **8405 Park Meadows Center Dr., Lone Tree, CO 80124. Expires 6/19/2025**
1 Hour Sightseeing Flight in a Cessna
$75

Starting bid

Estimated Retail Value - $150 - Pilot Kent Katnik, current United 737 Captain, will fly you in a Cessna 150 or 172 for a one hour flight to see the sights of the Front Range and foothills of the Rocky Mountains. **Meet at Boulder Municipal Airport at Journey's Aviation. Must be redeemed by 9/21/2025**
Framed Signed Shirt From Cast of Pawn Stars
$50

Starting bid

Estimated Retail Value - $240 - Curated by the world famous Gold & Silver Pawn Shop of the television show Pawn Stars, this is a one of a kind framed tshirt to commemorate the first annual Be Like Ellie Foundation concert.**Please note that if you are not located in Boulder, CO, you will be responsible for the cost of shipping the item(s) to you**
Miura: Custom Full Set of Golf Clubs
$1,000

Starting bid

Retail Value - $2,240 - A custom full set (3-pw) of either TC-201 or PI-401 irons build choice of custom or stock shafts and grips. Katsuhiro Miura set out to make something elegant and refined, to create something beautiful, with the highest degree of integrity. His patience and unique forging process ensures the grain of the steel is fine and uniformed, leading to a feel unlike anything else. The Miura feel. Every golf club is hand-crafted, one-by-one, and touched by Miura-san or one of his two sons, Shinei and Yoshitaka at the factory in Himeji, Japan. The TC-201 irons are one of the most popular irons produced by Miura Golf. The fully forged players cavity combines muscle back performance with cavity back forgiveness. Gamed by professionals like Abraham Ancer, Stephen Ames and others, these irons are tour proven but fit for a wide range of playing abilities. The PI-401 was designed for players of every skill level with the goal of producing an iron that delivers exceptional forgiveness while maximizing distance. The iron combines the renowned Miura “feel” with performance enhancing technology enabling golfers to get the most out of their game. https://miuragolf.com/
Mindful Grieving Community Collective Membership
$100

Starting bid

Retail Value - $480/year - The Mindful Grieving Community Collective, a transformative virtual space created by Wendy and the team at the Center for Somatic Grieving. Here, we offer a haven for individuals navigating the ebbs and flows of grief, providing support right where you are, right when you need it. Your membership includes: Access to a private member portal, Monthly teachings, guided meditations, and journal prompts, Bi-Weekly Community Circles with Wendy & Facilitators, Professional Grief Support and personal reflections, Exclusive monthly podcast with special guests. https://centerforsomaticgrieving.com/community-collective. **Must be redeemed by 9/21/25**
Mindful Grieving Community Collective Membership
$100

Starting bid

Retail Value - $480/year - The Mindful Grieving Community Collective, a transformative virtual space created by Wendy and the team at the Center for Somatic Grieving. Here, we offer a haven for individuals navigating the ebbs and flows of grief, providing support right where you are, right when you need it. Your membership includes: Access to a private member portal, Monthly teachings, guided meditations, and journal prompts, Bi-Weekly Community Circles with Wendy & Facilitators, Professional Grief Support and personal reflections, Exclusive monthly podcast with special guests. https://centerforsomaticgrieving.com/community-collective. **Must be redeemed by 9/21/25**
Minuteman Press Boulder: $250 Gift Certificate
$100

Starting bid

Retail Value - $250 - A gift certificate for use on standard production items such as business cards, envelopes, letterhead, etc. **Must be redeemed by 9/21/25. Must notify Minuteman Press at time of ordering. Boulder, CO location only. Restrictions apply.**
Boulder Indoor Soccer: SoccerTykes is an 8 week class for on
$75

Starting bid

Retail Value - $169 - SoccerTykes is an 8 week class for one hour per week. In addition to the class, this includes a t-shirt and a BIS SoccerTykes size 2 ball. Boulder Indoor Soccer was a big part of shaping Ellie into the amazing and confident kid she became. Give the same gift to another child!
Mecha Gym: 10 Pack Class Pass
$75

Starting bid

Retail Value - $270 - Modern pilates, cardio and strength training gym in Boulder & Louisville. Enjoy 10 classes at the Boulder or Louisville location.
Mecha Gym: 7 Pack Class Pass (3 Pack + 4 Pack)
$75

Starting bid

Retail Value - $220 - Modern pilates, cardio and strength training gym in Boulder & Louisville. Enjoy 7 classes at the Boulder or Louisville location.
Mecha Gym: 1 Month Unlimited
$239

Starting bid

Retail Value - $239 - Modern pilates, Cardio and Strength training gym in Boulder & Louisville. Enjoy 1 month of unlimited classes at the Boulder or Louisville location.
Chez Thuy: $50 Gift Card
$25

Starting bid

Retail Value - $50 - A gift card to use at Chez Thuy Vietnamese restaurant in Boulder, CO. Fun Fact - This was Ellie's favorite restaurant and her favorite dish was Sesame Tofu.
Got Game Camp: Two 1 Weeks Kids Camp Sessions
$400

Starting bid

Retail Value - $870 - Choose 2 consecutive or stand-alone sessions of camp at any Colorado location. The Got Game Camp is a family owned and operated summer camp! Daily schedules consist of rotations offerings traditional sports, short and long term art/science and collaborative projects, tons of original games, water play, special on-site surprises and much more! Summer Camp hours are 9:00am to 3:30pm. Ages 5-13. https://gotgamecamp.com/louisville-erie-co-summer-camps/
Boulder Smile Design: Professional Teeth Whitening
$500

Starting bid

Retail Value - $1,400 - Boulder Smile Design is a top-tier dental office. Freshen up your smile with teeth whitening, which includes both at-home and in-office treatments to achieve optimal results. **Must be redeemed by 9/21/2025**
Beaux Supply Co. - Assortment of Beauty Products
$90

Starting bid

Retail Value - $180 - Including: Beaux XO Massage Oil, Beaux Glow Body Scrub, Beaux Potion Face Oil, Beaux Travel/Starter Kit - 7 products - 2 face oils, 2 body oils, body scrubs, eye oil, oil cleanser. Beaux Supply Co. is a female owned skincare company based in Boulder, Colorado and specializing in organic oils for your face, body, and skin type in all climates. Beaux believes in daily rituals and invokes feelings and memories through touch and smell. These products are made in small batches to ensure efficacy and freshness and will nourish, hydrate, calm and balance you from head to toe. **Please note that if you are not located in Boulder, CO, you will be responsible for the cost of shipping the item(s) to you**
Beleza Coffee: $25 Gift Card and MiiR Flip Traveler Mug
$25

Starting bid

Retail Value - $55 - $25 Gift Card to Boulder's own Beleza Coffee + a 16oz black travel coffee mug by MiiR - Featuring double wall vacuum insulated design, this stainless steel Flip Traveler will fit in both your cup holder and daily routine. **Please note that if you are not located in Boulder, CO, you will be responsible for the cost of shipping the item(s) to you**
BURLEBO: Soft cooler bag, duffle travel bag, & hats
$75

Starting bid

Retail Value - $250 - BURLEBO Cooler Bag - The spacious interior, measuring 17" x 11" x 12", is capable of holding up to 36 cans plus 2 ten-pound bags of ice, making it perfect for all-day excursions or outdoor gatherings. BURLEBO Duffle - Size : 25"W x 14"H x 14"D (Holds 75 Liters) Burlebo Branded Hats (3)**Please note that if you are not located in Boulder, CO, you will be responsible for the cost of shipping the item(s) to you**
ABC Kids Climbing: 2 Open Gym Sessions
$15

Starting bid

Retail Value - $40 - 2 Passes for Open Gym at ABC Kids Climbing in Boulder. ABC Kids Climbing is the only climbing gym in the world with over 7,200 square feet built specially to foster growth, development, amazing climbing and athletic skills in kids.
Jones & Co.: Hand-made ceramic vase by artist Svetlana Durel
$350

Starting bid

Retail Value - $1,500 - Designed and hand-made in Los Angeles by Russian-American ceramicist and artist, Svetlana Durel. Comes with decorative branches similar to picture. This sturdy and beautiful vase is approx. 20 inches tall. Local pickup in Boulder only.
Two-Night Stay in East Austin, TX + Cocktails and Dinner
$300

Starting bid

Enjoy a two-night stay in a house in an AirBnB in East Austin. House can accommodate up to 4 guests and is centrally located to Downtown. Enjoy dinner at Launderette as this item comes with a $100 gift card to the restaurant and a $50 gift card at Murray's Tavern for cocktails or another meal. https://www.airbnb.com/rooms/1196458493783390567?adults=1&viralityEntryPoint=1&s=76&unique_share_id=77EB1B4B-5494-4838-9F74-459734F3358A&source_impression_id=p3_1726437226_P36OBSpuk8GpvUzE Blackout Dates March 7-15 2025 and April 23-28 2025.
Adina Reyter Fine Jewelry Necklace
$250

Starting bid

Retail Value - $418 Adina Reyter Fine Jewelry - Bead Party Carnival Necklace Measurement: beads are 6mm tall. Adjustable 15/16" length Total Diamond Carat Weight: 0.05 CT Mini Beads Included: 7 enamel + 1 pavé diamond bead Enamel Mini Beads: Red, Pink, Yellow, Green, Navy, AR Blue and Sky https://adinareyter.com/products/bead-party-carnival-necklace?_pos=1&_psq=carnival&_ss=e&_v=1.0&variant=38144497516739 **Please note that if you are not located in Boulder, CO, you will be responsible for the cost of shipping the item(s) to you**

