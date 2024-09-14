Shari's Shepherd Sanctuary

Hosted by

Shari's Shepherd Sanctuary

About this event

Sales closed

Shari's Shepherd Celebration Silent Auction 2024

Pick-up location

8520 Wounded Horse Trail, Las Vegas, NV 89161

Item # 001: Wynn Las Vegas Staycation ($1100 Value) item
Item # 001: Wynn Las Vegas Staycation ($1100 Value) item
Item # 001: Wynn Las Vegas Staycation ($1100 Value) item
Item # 001: Wynn Las Vegas Staycation ($1100 Value)
$550

Starting bid

Enjoy a one-night stay at Wynn Las Vegas, dinner for 2 at Allegro (up to $250), and 2 tickets to Awakening. Package expires 2/17/25
Item # 002: Capital Grille Wine & Dine item
Item # 002: Capital Grille Wine & Dine item
Item # 002: Capital Grille Wine & Dine item
Item # 002: Capital Grille Wine & Dine
$200

Starting bid

The package includes a $150 gift certificate and a complimentary bottle of wine. No expiration.
Item # 003: Night Out @ Chippendales item
Item # 003: Night Out @ Chippendales
$260

Starting bid

4 tickets to the World-Famous LIVE Male Revue Show Voted Best Male Revue. Expires 12/31/24.
Item # 004: Autographed VGK Jersey item
Item # 004: Autographed VGK Jersey
$800

Starting bid

Autographed Whitecloud Jersey signed by 14 VGK Players. #2 Zach Whitecloud #49 Ivan Barbashev #3 Brayden McNabb #7 Alex Petrangelo #10 Nicolas Roy #43 Paul Cotter #22 Michael Amadio #81 Jonathan Marchessault #28 William Carrier #16 Pavel Dorofeyev #14 Nicolas Hague #53 Teddy Bluegar #51 Byron Froese #61 Mark Stone
Item # 005: Autographed VGK Hockey Stick item
Item # 005: Autographed VGK Hockey Stick
$200

Starting bid

Autographed by #2 Zach Whitecloud.
Item # 006: Desert Dogs Las Vegas item
Item # 006: Desert Dogs Las Vegas
$160

Starting bid

Suit up in brand new Desert Dogs apparel and enjoy a VIP game experience. 4 VIP game tickets, 1 small jersey, 2 XXL jerseys, and 1 XL t-shirt.
Item # 007: Autographed VGK Puck (Alec Martinez) item
Item # 007: Autographed VGK Puck (Alec Martinez) item
Item # 007: Autographed VGK Puck (Alec Martinez)
$100

Starting bid

Signed by #23 Alec Martinez, including certificate of authenticity.
Item # 008: Maverick Flight Experience item
Item # 008: Maverick Flight Experience
$250

Starting bid

Enjoy a flight for 2 over the Las Vegas Strip. Expires 12/05/24.
Item # 009: Cirque Du Soleil Show Tickets item
Item # 009: Cirque Du Soleil Show Tickets
$300

Starting bid

NYC's wildest night out comes to the Las Vegas stage! Mad Apple is a delicious Cirque du Soleil cocktail of high-flying acrobatics, music, dance, and comedy celebrating the city that never sleeps. Mad Apple is a nonstop New York thrill ride from the moment you step into the theater. Two tickets. Expires 12/17/24.
Item # 010: Silver Knights Game Tickets item
Item # 010: Silver Knights Game Tickets
$200

Starting bid

4 tickets for 2024-2025 season.
Item # 011: Machine Guns Vegas Gamers Experience item
Item # 011: Machine Guns Vegas Gamers Experience
$400

Starting bid

Get the Video Gamers’ Experience in the state-of-the-art indoor gun range and shoot the guns you fight with online, like the Glock, M4, MP5, & the AK47. Experience for 2 people. 30 minute duration. Expires 12/31/25.
Item # 012: Autographed VGK Puck (Derek Engelland) item
Item # 012: Autographed VGK Puck (Derek Engelland)
$50

Starting bid

Signed by Derek Engelland #5 (retired).
Item # 013: Autographed VGK Puck (Shea Theodore) item
Item # 013: Autographed VGK Puck (Shea Theodore)
$50

Starting bid

Signed by Shea Theodore #27.
Item # 014: Autographed VGK Puck (Brendan Brisson) item
Item # 014: Autographed VGK Puck (Brendan Brisson)
$50

Starting bid

Signed by Brendan Brisson #19.
Item # 015: Autographed Traveller Whiskey Bottle item
Item # 015: Autographed Traveller Whiskey Bottle item
Item # 015: Autographed Traveller Whiskey Bottle
$250

Starting bid

Premium Tennessee Whiskey Bottle Signed by Chris Stapleton.
Item # 016: 3L Bottle of Pinot Noir (A to Z, Oregon) item
Item # 016: 3L Bottle of Pinot Noir (A to Z, Oregon)
$250

Starting bid

2014. Floral jasmine and Daphne flower notes are mesmerizing, with aromas of blueberry fruit leather and orange peel joining the fun.
Item # 017: 3L Bottle Prosecco (Mionetto) item
Item # 017: 3L Bottle Prosecco (Mionetto)
$250

Starting bid

Sparkling Wine. Fresh, summer aromas of green grape, honeydew, and golden pear, the palate yields more subtle notes of kohlrabi and clean, green grape flavors. The mousse is creamy and the wine finishes clean, making it an ideal candidate for a spritz.
Item # 018: 3L Bottle Cabernet (Duckhorn) item
Item # 018: 3L Bottle Cabernet (Duckhorn)
$250

Starting bid

2021. Crafted from mountain and valley-floor fruit, this voluptuous wine reveals aromas of spiced blackberry, blueberry cobbler, black currant, milk chocolate and licorice. On the palate, lively acidity adds poise and brightness to the blackberry and black raspberry flavors, with rich, chocolaty tannins and notions of black tea adding suppleness and sophistication to a long, luxurious finish.
Item # 019: Ferrari Carano Wine Carrier item
Item # 019: Ferrari Carano Wine Carrier item
Item # 019: Ferrari Carano Wine Carrier
$50

Starting bid

Carries 12 bottles of wine!
Item # 020: Tito's for Dogs Drink Making Kit item
Item # 020: Tito's for Dogs Drink Making Kit item
Item # 020: Tito's for Dogs Drink Making Kit item
Item # 020: Tito's for Dogs Drink Making Kit
$100

Starting bid

Cocktail Making Kit by Modern Mixologist & Tito’s.
Item # 021: Big Dog's Brewing Company Gift Cards item
Item # 021: Big Dog's Brewing Company Gift Cards item
Item # 021: Big Dog's Brewing Company Gift Cards
$40

Starting bid

Two $20 Gift Cards to Big Dog’s Brewing Company.
Item # 022: Dogtoberfest Tickets item
Item # 022: Dogtoberfest Tickets item
Item # 022: Dogtoberfest Tickets
$110

Starting bid

Two tickets to Big Dog’s Brewing Company Dogtoberfest. Valid for the day of the event only, 10/26/24.
Item # 023: Big Dog's Brewing Company 1 year of Growlers item
Item # 023: Big Dog's Brewing Company 1 year of Growlers item
Item # 023: Big Dog's Brewing Company 1 year of Growlers
$240

Starting bid

12 Growler Certificates for Big Dog Brewery. Expires 9/21/25.
Item # 024: Pampered Chef Gift Basket item
Item # 024: Pampered Chef Gift Basket
$200

Starting bid

Pampered Chef Items and pot rack.
Item # 025: Handmade GSD Quilt & Pillows item
Item # 025: Handmade GSD Quilt & Pillows
$75

Starting bid

Handmade German Shepherd quilt and 2 pillows.
Item # 026: Dog Basket #1 item
Item # 026: Dog Basket #1
$100

Starting bid

Item # 027: Dog Basket # 2 item
Item # 027: Dog Basket # 2
$100

Starting bid

Item # 028: Barbie Basket item
Item # 028: Barbie Basket
$150

Starting bid

A fun variety of Barbie toys.
Item # 029: Ruffwear Gift Basket item
Item # 029: Ruffwear Gift Basket
$150

Starting bid

An awesome variety of Ruffwear dog merchandise.
Item # 030: Don Laughlin's Riverside Resort Staycation item
Item # 030: Don Laughlin's Riverside Resort Staycation
$150

Starting bid

Enjoy a 3 day / 2 night stay at Don Laughlin Riverside Resort. Including a gaming voucher. Expires 01/31/25.
Item # 031: The Dog Wizard Doggy Gift Basket item
Item # 031: The Dog Wizard Doggy Gift Basket
$250

Starting bid

Basket includes: $200 voucher towards TDW training program. Flossy chews tug rope. Outdoor squeaky toy fox. Chuck it Firsbee. Pumpkin treats from Bocce's Bakery. Pet wipes with aloe and Vitamin E. Brookstone dog bowl with prints and bones. Sand & Paws teakwood pet odor-neutralizing candle (with a GSD on the lid). Dog Wizard 6-foot slip lead. Dog Wizard Banadana. Dog treat pouch.
Item # 032: LVMPD Air Support Experience item
Item # 032: LVMPD Air Support Experience item
Item # 032: LVMPD Air Support Experience
$3,000

Starting bid

An exclusive experience designed for ONE (1) individual to partake in a once-in-a-lifetime opportunity to fly with the Las Vegas Metropolitan Police Department’s Air Support / Search & Rescue Air Unit. Flight lasts 1-2 hours over various parts of the Las Vegas Valley, including the historic downtown area and the iconic Las Vegas Strip. Eligibility requirements apply. Recipient must be 18 or older and pass a background check.
Item # 033: LVMPD Swat Experience item
Item # 033: LVMPD Swat Experience item
Item # 033: LVMPD Swat Experience
$2,600

Starting bid

An exclusive experience designed for ONE (1) individual to partake in SWAT training scenarios. Meet the SWAT team at SWAT Hangar. Tour of the facility where vehicles and weaponry are stored. Ride across town in an armored vehicle to LVMPD's firearm and SWAT range. Learn about the Sniper Team, Breacher Team, Low Lethal Team, and Entry Team. October 16, 2024. Contact LVMPD SWAT BUREAU ASAP to reserve if you win.
Item # 034: Red Rock Canyon Tour item
Item # 034: Red Rock Canyon Tour item
Item # 034: Red Rock Canyon Tour
$300

Starting bid

This one-of-a-kind tour is a unique way to explore the natural wonders of Las Vegas. Providing 360-degree unobstructed views of the canyon and several stops inside the national park, allowing for remarkable photo opportunities and light hiking. 3-wheel scooter car tour.
Item # 035: Custom Jacks item
Item # 035: Custom Jacks item
Item # 035: Custom Jacks item
Item # 035: Custom Jacks
$300

Starting bid

"Old Glory" Custom 2' x 4' flag. Handmade in Henderson, Nevada. A timeless piece of American pride.
Item # 036: Rick's Restorations 1940's U-Serve Candy Machine item
Item # 036: Rick's Restorations 1940's U-Serve Candy Machine
$1,500

Starting bid

1940's U-Serve Candy Machine, fully restored by Rick’s Restorations from the American Restoration’s Reality Show.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!