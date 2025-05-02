65th Sapphire Anniversary Soiree & Scholarship Fundraiser - Sponsorship

18301 Lincoln Meadows Pkwy

Parker, CO 80134, USA

Gold Sponsorship item
Gold Sponsorship
$100
Sponsorship benefits include: •Recognition in all promotional materials
Diamond Sponsorship item
Diamond Sponsorship
$500
Sponsorship benefits include: •Recognition in all promotional materials •Logo placement on event signage & digital platforms •Complimentary event tickets (one ticket per donation)
Platinum Sponsorship item
Platinum Sponsorship
$1,000
Sponsorship benefits include: •Recognition in all promotional materials •Logo placement on event signage & digital platforms •Complimentary event tickets (two tickets per donation) •Speaking opportunity at event
Sapphire Sponsorship item
Sapphire Sponsorship
$2,000
Sponsorship benefits include: •Recognition in all promotional materials •Logo placement on event signage & digital platforms •Complimentary event tickets (four tickets per donation) •Speaking opportunity at event •Public acknowledgment during the event
