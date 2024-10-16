The Arc Of Laramie County

The Arc Of Laramie County

Arc of Laramie County Membership Form

Individual Membership
$30

Valid for one year

This membership is for one individual.
Family Membership
$50

Valid for one year

This membership is for two or more people who are related to each other and live in the same household. It does not include individuals who are not related and who live together, such as in a group home setting.
Corporate Membership 1-5 Employees
$150

Valid for one year

This membership is for business or provider agencies with 1-5 employees. This membership gives full membership benefits to those employees.
Corporate Membership 6-10 Employees
$175

Valid for one year

This membership is for business or provider agencies with 6-10 employees. This membership gives full membership benefits to those employees.
Corpporate Membership 11+ Employees
$190

Valid for one year

This membership is for business or provider agencies with 11+ employees. This membership gives full membership benefits to those employees.
