Arthurs Acres Animal Sanctuary Corporation

Hosted by

Arthurs Acres Animal Sanctuary Corporation

About this event

Sales closed

6th Anniversary Silent Auction - LIVE!

Myles & Maya Quilt (#1) item
Myles & Maya Quilt (#1)
$250

Starting bid

Everyone says they would like to cuddle up with Maya and Myles - and here is your chance in this beautiful blue and pink custom Myles and Maya quilt! This beautiful quilt has been custom made exclusively for Arthur's Acres! All Quilts have covers and backings made of 100% Cotton Fabric or 100% cotton flannel. Batting is an 80/20 Cotton/Poly blend. Quilts are not pre-washed. The quilt is fully washable (gentle or perma-press cycle is recommended). Wash in cold water until you are sure no bleeding occurs (most bleeding will come out with a cold, salt water bath if it occurs). Quilt is also machine dryable. Quilt #1.
"Safe at Last" by Jean Rhode - 14x16 1/2 photo on Wood item
"Safe at Last" by Jean Rhode - 14x16 1/2 photo on Wood
$200

Starting bid

"Safe at Last" is Maya safe in Todd's arms as photographed by Jean Rhode and mounted and sealed on a wooden board. This is a large piece - 14x16 1/2 inches - and is SURE to be a favorite! Note: If you are willing to come to the sanctuary to pick this item up, Todd will give you a free tour.
Merry Rosenfield Bronze Kunekune Pendant item
Merry Rosenfield Bronze Kunekune Pendant
$50

Starting bid

Absolutely gorgeous Merry Rosenfield bronze Kunekune pendant on an 18" long black nylon cord with a lobster clasp fastening. Beautifully detailed and ready to wear!
Behind the Scenes at the Wolf Conservation Center item
Behind the Scenes at the Wolf Conservation Center
$500

Starting bid

**Exclusive Behind-the-Scenes Tour at the Wolf Conservation Center with the Curator** Discover the enchanting world of wolves with an exclusive, behind-the-scenes tour for up to 6 people at the Wolf Conservation Center, guided by the Curator. This 1 to 1.5 hour tour is a unique intimate, educational experience that typically isn't offered. During this tour, you will: * Gain unprecedented access to areas typically off-limits to the public. * Learn fascinating insights about wolf behavior, biology, and conservation efforts * Observe the wolves up close in their naturalistic enclosures and witness their daily care routines. * Hear captivating stories about the individual wolves and the center’s mission to protect and preserve these magnificent creatures. * Have the opportunity to ask questions and engage in discussions with the curator, enhancing your understanding of wolves and their vital role in the ecosystem. This behind-the-scenes tour is perfect for wildlife enthusiasts, photographers, families, or anyone with a passion for conservation. Don’t miss your chance to bid on this extraordinary experience! Important notes: Tour must be taken by August 2025. All children must be accompanied by an adult. Ages 8 and up. There is no physical contact with the wolves. Tour will take place at the Wolf Conservation Center in South Salem, NY.
Chance Quilt item
Chance Quilt
$250

Starting bid

This is a one of a kind quilt featuring Chance! We commissioned Chance's quilt to be made in blues, tans, browns, and blacks, with geometric circles and squares. This is a beautiful one of a kind quilt that has been custom made exclusively for Arthur's Acres! All Quilts have covers and backings made of 100% Cotton Fabric or 100% cotton flannel. Batting is an 80/20 Cotton/Poly blend. Quilts are not pre-washed. The quilt is fully washable (gentle or perma-press cycle is recommended). Wash in cold water until you are sure no bleeding occurs (most bleeding will come out with a cold, salt water bath if it occurs). Quilt is also machine dryable.
Pink Pig Suncatcher item
Pink Pig Suncatcher
$20

Starting bid

This beautiful Pink pig stained glass suncatcher would brighten up any room! Made with real stained glass with wire details and silver finish by Creative Stained Glass of Lebanon, Indiana.
Lilly Plushie item
Lilly Plushie
$150

Starting bid

You will be a princess in this plushie! Pictured is beautiful Little Lilly Jelly Bean with her princess crown for Rosie's and Paulie Walnut's wedding on a princess pink background. One size fits all for these oversized, super-soft hoodies!
Custom Vans item
Custom Vans
$300

Starting bid

We will work with the winner of this item and order custom Arthur's Acres vans with the picture of your favorite pig at the sanctuary. Please note - the vans must have the same image on both shoes.
Merry Rosenfield Bronze Kunekune Earrings item
Merry Rosenfield Bronze Kunekune Earrings
$50

Starting bid

What is better than one Kunekune pig? Two Kunekune pigs! These finely detailed merry Rosenfield earrings feature the happy faces of Kunekunes!
Moby Plushie item
Moby Plushie
$150

Starting bid

Moby has his own plushie, complete with flying hearts on a white background! These super oversized, one size fits all hoodies are soft and cuddly - just like Moby!
Piggie Mailbox item
Piggie Mailbox
$150

Starting bid

Get your own piggy mailbox! Since this is an extra large item, we can only ship in the United States, and will contact you with your shipping cost after the auction (expected to be about US $50). Or - if you are willing to come pick up, there will be no shipping cost and Todd will throw in a tour.
Pete & Mikey Quilt item
Pete & Mikey Quilt
$250

Starting bid

Surround yourself in love with two best friends, Petey & Mikey! Quilt is in shades of browns and has the happy duo front and center! This is a beautiful one of a kind quilt that has been custom made exclusively for Arthur's Acres! All Quilts have covers and backings made of 100% Cotton Fabric or 100% cotton flannel. Batting is an 80/20 Cotton/Poly blend. Quilts are not pre-washed. The quilt is fully washable (gentle or perma-press cycle is recommended). Wash in cold water until you are sure no bleeding occurs (most bleeding will come out with a cold, salt water bath if it occurs). Quilt is also machine dryable.
Lynda Stidham Americana sign on Arthur's Acres Fence wood #1 item
Lynda Stidham Americana sign on Arthur's Acres Fence wood #1
$50

Starting bid

Lynda Stidham, the sister of one of our regular volunteers, has come to the sanctuary to volunteer several times. She loved the look of the old worn Arthur's Acres wood. She took several pieces home - and created her own line of Americana signs! You, too, can now have a piece of Arthur's Acres Animal Sanctuary history at your home. This sign features blue writing a pink pig, and the old Arthur's Acres barn! (Sign on Fenceboard: Blue writing with pink pig). Signs vary between 16 inches to a little over 2 feet wide. Please note that if shipping exceeds $15, we will reach out to you with additional shipping costs.
Rosie Quilt item
Rosie Quilt
$250

Starting bid

Pretty in Pink and Purple, beautiful Rosie is front and center of this quilt. This beautiful quilt has been custom made exclusively for Arthur's Acres! All Quilts have covers and backings made of 100% Cotton Fabric or 100% cotton flannel. Batting is an 80/20 Cotton/Poly blend. Quilts are not pre-washed. The quilt is fully washable (gentle or perma-press cycle is recommended). Wash in cold water until you are sure no bleeding occurs (most bleeding will come out with a cold, salt water bath if it occurs). Quilt is also machine dryable.
Orange YETI Tundra 35 Hard Cooler item
Orange YETI Tundra 35 Hard Cooler
$150

Starting bid

Rugged and durable - always ready for adventure. Up to 3 inches of PermaFrost insulation keeps contents cooler for longer. Freezer Quality gasket around the Interlock lid system seals in the cold. The heavy-duty rubber latches and non-slip feet are just some of the well thought out design extras! If you are willing to come pick up, Todd will throw in a sanctuary tour.
Timmy Quilt item
Timmy Quilt
$250

Starting bid

Cuddle up with Timmy in this unique blue, brown, and tan quilt. This beautiful quilt has been custom made exclusively for Arthur's Acres! All Quilts have covers and backings made of 100% Cotton Fabric or 100% cotton flannel. Batting is an 80/20 Cotton/Poly blend. Quilts are not pre-washed. The quilt is fully washable (gentle or perma-press cycle is recommended). Wash in cold water until you are sure no bleeding occurs (most bleeding will come out with a cold, salt water bath if it occurs). Quilt is also machine dryable.
Treasures from the Enchanted Woods (#1) item
Treasures from the Enchanted Woods (#1)
$25

Starting bid

Hand painted by Anita Goff using colors from the Arthur's Acres logo, these beautiful decorative items have a past! They were sticks that were stripped of bark by the big pigs at Arthur's Acres in the Enchanted Woods. Anita took the stripped sticks through a 8-step process, and created a lovely decorative element for your house - display them in a vase as a conversation piece or place them anywhere you need a touch of Arthur's Acres! (Set #1)
Rosie the Blushing Bride Plushie item
Rosie the Blushing Bride Plushie
$150

Starting bid

Snuggle up with Beautiiful Rosie in this plushie! Pictured is beautiful Rosie in her wedding hat for her wedding to Paulie Walnuts, on a beautiful pink background. One size fits all for these oversized, super-soft hoodies!
Pigs and Cupcakes tote! item
Pigs and Cupcakes tote!
$25

Starting bid

Pretty in pink, these pigs look like they are really enjoying the vegan cupcakes on this bag! You will enjoy all the space to put your things as an every day carry bag or tote! Thank you to our friend Christine for sending in.
Lynda Stidham Americana sign on Arthur's Acres Fence wood #2 item
Lynda Stidham Americana sign on Arthur's Acres Fence wood #2
$50

Starting bid

Lynda Stidham, the sister of one of our regular volunteers, has come to the sanctuary to volunteer several times. She loved the look of the old worn Arthur's Acres wood. She took several pieces home - and created her own line of Americana signs! You, too, can now have a piece of Arthur's Acres Animal Sanctuary history at your home. This sign features navy colored writing "Arthur's Acres" with 2018 in orange and hoof prints and chicken food prints. (Sign on Fenceboard: Blue writing with footprints) Signs vary between 16 inches to a little over 2 feet wide. Please note that if shipping exceeds $15, we will reach out to you with shipping costs.
Todd (and Stanley) Socks item
Todd (and Stanley) Socks
$50

Starting bid

Shhhh... it's Brett. Glad you are reading this! Don't tell Todd, but I snuck a pair of the "Todd socks" into the auction. These are clean and unworn! If you watch the lives, you know the backstory. Todd was trying to get a pair of socks made for his dad with his dad's dog Stanley, but the company made the mistake of including Todd on the socks - multiple times! Now he has these socks - and he's kind of embarrassed about them. Can you give them a new home?
Lynda Stidham Americana sign on Arthur's Acres Fence wood #3 item
Lynda Stidham Americana sign on Arthur's Acres Fence wood #3
$50

Starting bid

Lynda Stidham, the sister of one of our regular volunteers, has come to the sanctuary to volunteer several times. She loved the look of the old worn Arthur's Acres wood. She took several pieces home - and created her own line of Americana signs! You, too, can now have a piece of Arthur's Acres Animal Sanctuary history at your home. This sign features turquoise/teal colored writing "Arthur's Acres" with added fence posts and grey spotted pigs! (Sign on Fenceboard: Turquoise writing with fence and pigs) Signs vary between 16 inches to a little over 2 feet wide. Please note that if shipping exceeds $15, we will reach out to you with shipping costs.
Maya & Myles Quilt (#2) item
Maya & Myles Quilt (#2)
$250

Starting bid

Everyone says they would like to cuddle up with Maya and Myles - and here is your chance in this beautiful blue and pink custom Myles and Maya quilt! This beautiful quilt has been custom made exclusively for Arthur's Acres! All Quilts have covers and backings made of 100% Cotton Fabric or 100% cotton flannel. Batting is an 80/20 Cotton/Poly blend. Quilts are not pre-washed. The quilt is fully washable (gentle or perma-press cycle is recommended). Wash in cold water until you are sure no bleeding occurs (most bleeding will come out with a cold, salt water bath if it occurs). Quilt is also machine dryable. Quilt #2
Treasures from the Enchanted Woods (#2) item
Treasures from the Enchanted Woods (#2)
$25

Starting bid

Hand painted by Anita Goff using colors from the Arthur's Acres logo, these beautiful decorative items have a past! They were sticks that were stripped of bark by the big pigs at Arthur's Acres in the Enchanted Woods. Anita took the stripped sticks through a 8-step process, and created a lovely decorative element for your house - display them in a vase as a conversation piece or place them anywhere you need a touch of Arthur's Acres! (Set #2)
Lynda Stidham Americana sign on Arthur's Acres Fence wood #4 item
Lynda Stidham Americana sign on Arthur's Acres Fence wood #4
$50

Starting bid

Lynda Stidham, the sister of one of our regular volunteers, has come to the sanctuary to volunteer several times. She loved the look of the old worn Arthur's Acres wood. She took several pieces home - and created her own line of Americana signs! You, too, can now have a piece of Arthur's Acres Animal Sanctuary history at your home. This sign features Blue writing "Arthur's Acres" with the barn and pig snouts! (Sign on Fenceboard: Blue writing with pig snouts) Sign widths vary between 16 inches to a little over 2 feet wide. Please note that if shipping exceeds $15, we will reach out to you with shipping costs.
MagnaWave PEMF Therapy Session item
MagnaWave PEMF Therapy Session
$75

Starting bid

**MagnaWave PEMF Therapy Session** Experience the rejuvenating benefits of MagnaWave Pulsed Electromagnetic Field (PEMF) therapy for your small or large animal! This auction offers you’re pet a chance to enjoy a full therapy session with a certified MagnaWave practitioner. MagnaWave PEMF therapy is a non-invasive, drug-free treatment that helps alleviate pain, reduce inflammation, and promote overall wellness by stimulating and healing cells through pulsating magnetic fields. A versatile choice for anyone looking to improve the health and quality of life for their beloved pet. Key Benefits: * Relieves pain and inflammation * Enhances circulation and oxygenation * Accelerates healing of injuries and wounds * Improves sleep quality and relaxation * Boosts energy and athletic performance Whether your pet is dealing with chronic pain, recovering from an injury, or simply looking to optimize health, MagnaWave PEMF therapy offers a holistic approach to wellness. Don't miss this opportunity to bid on a session that could transform their well-being! Important Notes: Must be used by August 2025. Winner must be located within 20 miles of North Salem, NY.
Small Pig Cutting Board item
Small Pig Cutting Board
$20

Starting bid

Beautiful small wooden cutting board make by Starrys Wood Shop. Cutting board is approximately 5" x 8" x .75" in size. Serve your food with style, or use as a very stylish decoration in your home! The woods used are primarily walnut, cherry, ash and oak from South Central Pennsylvania. All woods are air dried and assembled using water resistant glues. They are then treated with two coats of mineral oil to protect the wood and you!
Arthurs Acres Sanctuary - We thank you Blanket item
Arthurs Acres Sanctuary - We thank you Blanket
$75

Starting bid

Arthur's Acres Sanctuary we thank you blanket. Soft, plush blanket with iconic images of Morty, Mike, Lilly, Izzy, Izzie, Katniss, Paulie Walnuts, Rosie, King Karl, and more! A special thank you to our friend Susie for donating the blanket!
Pink Pig Earrings item
Pink Pig Earrings
$10

Starting bid

Cute whimsical pink pig earrings! They are small stud earrings with a purple pattern - pretty in pink! Thank you to our friend Christine who supplied them!
Lynda Stidham Americana sign on Arthur's Acres Fence wood #5 item
Lynda Stidham Americana sign on Arthur's Acres Fence wood #5
$50

Starting bid

Lynda Stidham, the sister of one of our regular volunteers, has come to the sanctuary to volunteer several times. She loved the look of the old worn Arthur's Acres wood. She took several pieces home - and created her own line of Americana signs! You, too, can now have a piece of Arthur's Acres Animal Sanctuary history at your home. This sign features orange colored writing "Arthur's Acres" with the barn and a pink pig! (Sign on Fenceboard: Orangewriting with pink pig) Sign widths vary between 16 inches to a little over 2 feet wide. Please note that if shipping exceeds $15, we will reach out to you with shipping costs.
Painting of Two Pigs item
Painting of Two Pigs
$50

Starting bid

Our friend April from Alabama sent us a beautiful painting of two pigs in the early morning light. Beautiful oranges, pinks, and yellows on this pretty canvas. Can you see it in your room?
Jaime Rogers Piggie Gift set! item
Jaime Rogers Piggie Gift set!
$20

Starting bid

Jaime Rogers of "Gifted Missouri Girl" specializes in Crochet and beaded items. This gift set includes 4 crocheted piggie coasters, a bejeweled piggie pen, and a pig bracelet, as well as a coupon for 20% off in her shop. What a bargain!
Zoom with Quilliam the African Crested Porcupine item
Zoom with Quilliam the African Crested Porcupine
$250

Starting bid

**Up Close and Personal Zoom Experience with Quilliam the African Crested Porcupine from Animal Embassy** Get ready for an unforgettable virtual encounter with Quilliam, the charismatic African Crested Porcupine, brought to you by Animal Embassy! This unique auction item offers you and your guests an exclusive, up-close experience with one of the animal kingdom's most fascinating creatures, all from the comfort of your own home. During this Zoom session, you will: * Meet Quilliam, the African Crested Porcupine, and learn about his intriguing personality and behavior. * Discover the remarkable features and adaptations of African Crested Porcupines, including their impressive quills and unique defensive strategies. * Enjoy a live, interactive presentation led by Chris Evers, Director and Founder of Animal Embassy, who will share fun facts and answer all your porcupine-related questions. * Gain insights into Quilliam’s daily life and his care routine. This engaging virtual experience is perfect for families, animal lovers, classrooms, or anyone interested in wildlife. Don’t miss your chance to bid on this rare opportunity to connect with Quilliam! Additional information: Duration: 1 hour Expires: August 2025 Scheduled at a mutually agreed upon time Up to 10 people
Robert Phelps Signed Pig Print item
Robert Phelps Signed Pig Print
$25

Starting bid

Beautiful and colorful signed print from Robert Phelps, of a cute pig contemplating life while sitting in a wallow. It looks like a beautiful sunny day for the pig, and perhaps they are deciding whether to should take a nap, roll around in the wallow, or go out grazing. It's a good life in the sanctuary world!
White Pig Earrings item
White Pig Earrings
$10

Starting bid

Cute whimsical white pig earrings! They are small stud earrings with a silver/grey pattern. Thank you to our friend Christine who supplied them!
Pink Cell phone bag item
Pink Cell phone bag
$10

Starting bid

Pink pigs and gingham adorn this cotton cell phone purse. Perfect when you just have the necessities with you! Thank you, Christine for sending this in!
Laminated and framed baby pig print item
Laminated and framed baby pig print
$25

Starting bid

This little pig with a big attitude is adorable! Laminated print that has been matted and framed. Thank you to our friend Christine for the donation!
Arthur's Acres Sanctuary Blanket item
Arthur's Acres Sanctuary Blanket
$75

Starting bid

Arthur's Acres Sanctuary we thank you blanket. Soft, plush blanket with iconic images of Princess, Joaquin, Wolfie, Wilbur, Lilly, Morty, Anne Claire, Katniss, King Karl, Petey, and more! A special thank you to our friend Susie for donating the blanket!
Whimsical Pig with flowers tote bag item
Whimsical Pig with flowers tote bag
$10

Starting bid

This tote bag features a whimsical pig with a gift of flowers. Donated by our friend Christine!
Hoof Medallion Necklace in a bag item
Hoof Medallion Necklace in a bag
$10

Starting bid

Hoof necklace in a round medallion, on a silver chain. Comes with a decorative bag. Donated by our friend Christine.
Black pig earlings item
Black pig earlings
$10

Starting bid

Cute whimsical black pig earrings! They are small stud earrings with a silver/grey pattern. Thank you to our friend Christine who supplied them!
Stained glass panel of a pig in Blues and Reds item
Stained glass panel of a pig in Blues and Reds
$100

Starting bid

Beautiful stained glass panel in blues and reds of a pig in a handkerchief. This piece of stained glass art measures approximately 11 inches by 7 inches, and has an attached chain hanger. This one is from the sanctuary's personal collection!
Blue Cell phone bag item
Blue Cell phone bag
$10

Starting bid

Pretty pink pigs on a blue background adorn this cotton cell phone purse. Perfect when you just have the necessities with you! Thank you, Christine for sending this in!
Lynda Stidham Americana "DBAD" sign on Arthur's Acres Fence item
Lynda Stidham Americana "DBAD" sign on Arthur's Acres Fence
$75

Starting bid

This sign features a large and in charge "Don't Be A Dick" message painted on old fencing at Arthur's Acres Animal Sanctuary, along with the message "Peace, Love, & Pigs". This sign measures approximately 35" across and almost 7" high! Lynda Stidham, the sister of one of our regular volunteers, has come to the sanctuary to volunteer several times. She loved the look of the old worn Arthur's Acres wood. She took several pieces home - and created her own line of Americana signs! You, too, can now have a piece of Arthur's Acres Animal Sanctuary history at your home. Please note that if shipping exceeds $20, we will reach out to you with shipping costs. If the bid reaches $200, and you are willing to come pick up your sign, Todd will provide a sanctuary tour. Fence sign #6
Beautiful Katniss Painting - will be 16x20 framed item
Beautiful Katniss Painting - will be 16x20 framed
$400

Starting bid

This beautiful, large painting of Katniss by Jack Puhl is an absolutely beautiful piece that was commissioned by a board member and donated to the auction. Framed in a gold frame and a white mat. Final size with the frame is 16" x 20"! If this was in the artist's gallery, it would sell for much, much more than our starting bid price. It's gorgeous!
Booty Bowl (featuring Maya and Myles) item
Booty Bowl (featuring Maya and Myles)
$50

Starting bid

The limited run of the Booty Bowl from The Vegan Potter has closed, but we have one that we are listing in the auction! Adorable pottery bowl that is a perfect snack sized bowl! Here is your chance if you missed the original promotion - only 50 were made, and only a portion of them had the classic pink interior!
Massive 64 ounce custom water bottle item
Massive 64 ounce custom water bottle
$75

Starting bid

Massive custom water bottle with the pigs of Arthur’s Acres! Show your support of the sanctuary in style!!!
Kunekune blanket item
Kunekune blanket
$100

Starting bid

Beautiful soft Kunekune blanket - thank you to our friend who donated the blanket!
Treasures from the Enchanted Woods (#3) item
Treasures from the Enchanted Woods (#3)
$35

Starting bid

Hand painted by Anita Goff using colors from the Arthur's Acres logo, these beautiful decorative items have a past! They were sticks that were stripped of bark by the big pigs at Arthur's Acres in the Enchanted Woods. Anita took the stripped sticks through a 8-step process, and created a lovely decorative element for your house - display them in a vase as a conversation piece or place them anywhere you need a touch of Arthur's Acres! (Set #3)
Kimberly Hodges Piggy Bank item
Kimberly Hodges Piggy Bank
$25

Starting bid

Beautiful mint colored piggy bank by Kimberly Hodges for Cupcakes & Cartwheels!
Peace, Love, & Pigs Bracelet item
Peace, Love, & Pigs Bracelet
$20

Starting bid

Beautiful Peace, Love, & Pigs Bracelet in a silver metal!
Holiday Pig Ornament item
Holiday Pig Ornament
$25

Starting bid

Cute Resin Holiday Pig Ornament!
Napier Flying Pig Pin item
Napier Flying Pig Pin
$20

Starting bid

Pretty in pink flying pig pin by Napier
When Pigs Fly Metal Keychain item
When Pigs Fly Metal Keychain
$20

Starting bid

Burnished copper colored metal keychain featuring a pig with wings adorned with flowers and a heart, and a tag that says "fly".
Happy Feet Pig Slippers, Size large item
Happy Feet Pig Slippers, Size large
$25

Starting bid

Happy Feet plush Pig slippers. Unisex size Large (Women - 8-10, Men 7-9). Cozy and comfortable with thick 1inch memory foam footbed and sturdy, non-skid rubber soles. As seen on Shark Tank!
Friendship Bracelet - Lilly (Double) item
Friendship Bracelet - Lilly (Double)
$12

Starting bid

Beautiful Arthur's Acres Animal Sanctuary friendship bracelet made by our friend Robin. This bracelet is a double bracelet, meant to be wrapped around your wrist twice. Bracelets are somewhat stretchy, and one size fits most. This bracelet features colorful beads, a pig charm, and the name "Lilly" for our beautiful differently-abled Lillly !
Friendship Bracelet - Compassion (Double) item
Friendship Bracelet - Compassion (Double)
$12

Starting bid

Beautiful Arthur's Acres Animal Sanctuary friendship bracelet made by our friend Robin. This bracelet is a double bracelet, meant to be wrapped around your wrist twice. Bracelets are somewhat stretchy, and one size fits most. Help plant those compassion seeds - this beautiful bracelet will definitely spark conversations! Beautiful blue/green beads, a pig charm and the word "Compassion" are featured on this bracelet!
Friendship Bracelet - AAAS Villager (Double) item
Friendship Bracelet - AAAS Villager (Double)
$12

Starting bid

Beautiful Arthur's Acres Animal Sanctuary friendship bracelet made by our friend Robin. This bracelet is a double bracelet, meant to be wrapped around your wrist twice. Bracelets are somewhat stretchy, and one size fits most. This bracelet allows you to proudly declare that you are an "AAAS Villager" , and features metallic beads and a pig charm!
Friendship Bracelet - Baby Sara (Double) item
Friendship Bracelet - Baby Sara (Double)
$12

Starting bid

Beautiful Arthur's Acres Animal Sanctuary friendship bracelet made by our friend Robin. This bracelet is a double bracelet, meant to be wrapped around your wrist twice. Bracelets are somewhat stretchy, and one size fits most. Do you love Baby Sara? This bracelet allows you to show your special love for Sara and features bright yellow beads with blue, green, turquoise, and red beads sprinkled in, as well as a peace and heart charm!
Friendship Bracelet - Peace Love Pigs AAAS (Double) item
Friendship Bracelet - Peace Love Pigs AAAS (Double)
$12

Starting bid

Beautiful Arthur's Acres Animal Sanctuary friendship bracelet made by our friend Robin. This bracelet is a double bracelet, meant to be wrapped around your wrist twice. Bracelets are somewhat stretchy, and one size fits most. Featuring the famous live sign off of "Peace Love (and) Pigs", and AAAS, this bracelet is a beautiful blue color and has an attached pig charm.
Friendship Bracelet - Hans item
Friendship Bracelet - Hans
$10

Starting bid

Beautiful Arthur's Acres Animal Sanctuary friendship bracelet made by our friend Robin. This bracelet is a single bracelet, meant to be wrapped around your wrist once. Bracelets are somewhat stretchy, and one size fits most. Are you a Hans fan? Then this bracelet is for you! Yellow Bracelet features the name "Hans" and has an attached pig charm.
Friendship Bracelet - DBAD Go Vegan! (Double) item
Friendship Bracelet - DBAD Go Vegan! (Double)
$12

Starting bid

Beautiful Arthur's Acres Animal Sanctuary friendship bracelet made by our friend Robin. This bracelet is a double bracelet, meant to be wrapped around your wrist twice. Bracelets are somewhat stretchy, and one size fits most. Featuring the famous "Don't Be a Dick", AAAS, and "go Vegan" this bracelet is a beautiful green color and has an attached pig charm.
Friendship Bracelet - Katniss (Single) item
Friendship Bracelet - Katniss (Single)
$10

Starting bid

Beautiful Arthur's Acres Animal Sanctuary friendship bracelet made by our friend Robin. This bracelet is a single bracelet. Bracelets are somewhat stretchy, and one size fits most. Featuring "Katniss", and AAAS, this bracelet is beautiful pastel colors and has an attached pig charm.
Friendship Bracelet - Nutritious & Delicious (Double) item
Friendship Bracelet - Nutritious & Delicious (Double)
$12

Starting bid

Beautiful Arthur's Acres Animal Sanctuary friendship bracelet made by our friend Robin. This bracelet is a double bracelet, meant to be wrapped around your wrist twice. Bracelets are somewhat stretchy, and one size fits most. Featuring "Nutritious Delicious", this bracelet is a beautiful blue color and has an attached pig charm.
Amazing Vegan Beauty Basket item
Amazing Vegan Beauty Basket
$100

Starting bid

Our friend is donating an amazing beauty box full of great vegan items! Well known brands including ELF, Earth Harbor, Nuria, Anastasia of Beverly Hills, and MOB. Items include ELF: Hyaluronic Acid, Glow Reviver Lip Oil, Big Mood Mascara, Eye Shadow Stick, Power Grip Setting Spray, Camo Liquid Blush, Tony Moly Sheet Masks Earth Harbor: hydrating cream (worth $52 on its own!), cleansing oil Nuria: toner, eye cream, Anastasia of Beverly Hills: brow pencil, "honey" hair clip namaste socks MOB: loose face power, lipstick, lip liner and to keep it all together, there is a Kitty Kat make up bag. Thank you to our friend Anne for this amazing donation!
Friendship Bracelet - Billie (Single) item
Friendship Bracelet - Billie (Single)
$12

Starting bid

Beautiful Arthur's Acres Animal Sanctuary friendship bracelet made by our friend Robin. This bracelet is a single bracelet. Bracelets are somewhat stretchy, and one size fits most. Featuring "Billie", this bracelet has gorgeous metallic beads and has an attached pig charm.
Friendship Bracelet - Peace, Love, Pigs (Single) item
Friendship Bracelet - Peace, Love, Pigs (Single)
$12

Starting bid

Beautiful Arthur's Acres Animal Sanctuary friendship bracelet made by our friend Robin. This bracelet is a single bracelet. Bracelets are somewhat stretchy, and one size fits most. This "Peace Love Pigs" friendship bracelet features baby blue beads with colored accents. .
Friendship Bracelet - Wolfie (Single) item
Friendship Bracelet - Wolfie (Single)
$12

Starting bid

Beautiful Arthur's Acres Animal Sanctuary friendship bracelet made by our friend Robin. This bracelet is a single bracelet. Bracelets are somewhat stretchy, and one size fits most. The "Wolfie" bracelet features bright, colorful beads and has an attached pig charm.
Friendship Bracelet - Paulie Rosie (Single) item
Friendship Bracelet - Paulie Rosie (Single)
$12

Starting bid

Beautiful Arthur's Acres Animal Sanctuary friendship bracelet made by our friend Robin. This bracelet is a single bracelet. Bracelets are somewhat stretchy, and one size fits most. The "Paulie Rosie" bracelet celebrates their relationship and features colorful rainbow beads and a pig charm.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!