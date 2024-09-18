Event Sponsors for Will of the Land 5k & Great Outdoors Day

*(8) 5k Registrations
*10x10 booth at Great Outdoors Day Event Prime location
*Representative to speak at 5k
*Large Logo on Race T-shirt
*Individual banner by awards table/area
*Placement of promotional items in swag bags
*Weblink on Event Web Page
*Individual marker sign on 5k route
*Individual Yard sign by water station on race route
*Individual Yard sign at Great Outdoors Day
*Logo on Event Web Page
*Large Logo on Event Banner for 5k and Family Day
*Sponsor level individual shout out on social media
* Only 1 available
Silver Level
$750
*(6) 5k Registrations
*10x10 booth at Great Outdoors Day prime location
*Large logo on Race T-Shirts
*Placement of promotional material in swag bag
*Web link on Event Web Page
*Individual Marker Sign with Logo at water station
*Individual Yard sign at Great Outdoors Day
*Logo on Event Banner for 5k and Great Outdoors Day
*Logo on event web page
*Only 3 available
T-Shirt Level
$500
*(4) 5k Registrations
*10x10 tent at Great Outdoors Day
*Medium Logo on Race T-Shirt
*Placement of Promotional material in swag bags
*Web link on Event Web Page
*Individual Marker Sign with Logo on 5k
*Medium Logo on Event Banner for 5k and Great Outdoors Day
*Logo on event web page
* Only 5 available
Distance Sign
$250
*(2) 5k Registrations
*Web link on Event Web Page
*Individual Marker Sign with Logo on 5k
*Small Logo on Event Banner for 5k and Great Outdoors Day
*Logo on event web page
*Sponsor level individual shout out on social media
Event Sponsor
$100
Sponsor level individual shout outs on social media
*Logo on group marker sign on 5k route (4 logos/sign logos 10"x6"
*Name on event banner for 5k and Great Outdoors Day
*Logo on event page
**These donations go towards after race refreshments for the participants.
Will Power Supporter
$75
*Name or business shout out on web page and at event
* These donations go towards after race refreshments for the participants
Supporter
$50
*Name or business shout out on webpage and at event
* These donations go towards after race refreshments for the participants
Supporter
$25
*Name or business shout out on webpage and at event
* These donations go towards after race refreshments for the participants
Add a donation for Will Power Athletics Club
$
