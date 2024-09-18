Event Sponsors for Will of the Land 5k & Great Outdoors Day

1104 Lakeshore Blvd

St Cloud, FL 34769

Gold Sponsor
$1,000
*(8) 5k Registrations *10x10 booth at Great Outdoors Day Event Prime location *Representative to speak at 5k *Large Logo on Race T-shirt *Individual banner by awards table/area *Placement of promotional items in swag bags *Weblink on Event Web Page *Individual marker sign on 5k route *Individual Yard sign by water station on race route *Individual Yard sign at Great Outdoors Day *Logo on Event Web Page *Large Logo on Event Banner for 5k and Family Day *Sponsor level individual shout out on social media * Only 1 available
Silver Level
$750
*(6) 5k Registrations *10x10 booth at Great Outdoors Day prime location *Large logo on Race T-Shirts *Placement of promotional material in swag bag *Web link on Event Web Page *Individual Marker Sign with Logo at water station *Individual Yard sign at Great Outdoors Day *Logo on Event Banner for 5k and Great Outdoors Day *Logo on event web page *Only 3 available
T-Shirt Level
$500
*(4) 5k Registrations *10x10 tent at Great Outdoors Day *Medium Logo on Race T-Shirt *Placement of Promotional material in swag bags *Web link on Event Web Page *Individual Marker Sign with Logo on 5k *Medium Logo on Event Banner for 5k and Great Outdoors Day *Logo on event web page * Only 5 available
Distance Sign
$250
*(2) 5k Registrations *Web link on Event Web Page *Individual Marker Sign with Logo on 5k *Small Logo on Event Banner for 5k and Great Outdoors Day *Logo on event web page *Sponsor level individual shout out on social media
Event Sponsor
$100
Sponsor level individual shout outs on social media *Logo on group marker sign on 5k route (4 logos/sign logos 10"x6" *Name on event banner for 5k and Great Outdoors Day *Logo on event page **These donations go towards after race refreshments for the participants.
Will Power Supporter
$75
*Name or business shout out on web page and at event * These donations go towards after race refreshments for the participants
Supporter
$50
*Name or business shout out on webpage and at event * These donations go towards after race refreshments for the participants
Supporter
$25
*Name or business shout out on webpage and at event * These donations go towards after race refreshments for the participants
