Austin Dog Rescue - Williamson County Regional Animal Shelter SPAY-NEUTER CLINIC - 2024

1855 SE Inner Loop

Georgetown, TX 78626

Cat - Male - Neuter
$75
One male cat neuter. Minimum age: 8 weeks. Minimum weight: 2 lbs. Included if needed: Rabies vaccination, FVRCP, and microchip.
Cat - Female - Spay
$75
One female cat spay. Minimum age: 8 weeks. Minimum weight: 2 lbs. Included if needed: Rabies vaccination, FVRCP vaccination, and microchip.
Dog - Male - Neuter - up to 40 lbs
$125
One male dog neuter: up to 40 lbs. Minimum age: 8 weeks. Minimum weight: 2 lbs. Included if needed: Rabies vaccination, DHCP vaccination, microchip, after care medication, plastic e-collar.
Dog - Male - Neuter 41-80 lbs
$125
One male dog neuter: 41-80 lbs. Minimum age: 8 weeks. Included if needed: Rabies vaccination, DHCP vaccination, microchip, after care medication, plastic e-collar.
Dog - Female - Spay - up to 40 lbs
$125
One female dog spay for female dog up to 40 pounds. Minimum age: 8 weeks. Minimum weight: 2 lbs. Included if needed: Rabies vaccination, DHCP vaccination, microchip, after care medication, plastic e-collar.
Dog - Female - Spay - 41-80 lbs
$125
One female dog spay for female dog 41-80 pounds. Minimum age: 8 weeks. Included if needed: Rabies vaccination, DHCP vaccination, microchip, after care medication, plastic e-collar.
