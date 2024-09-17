The Gerry Luther Memorial Scholarship Fundraiser

1 Raffle Ticket
$10
Includes one chance to win our raffle.
6 Ticket Bundle
$50
This includes 6 tickets
Includes 6 chances of winning our raffle.
13 Ticket Bundle
$100
This includes 13 tickets
Includes 13 chances of winning our raffle.
Add a donation for American Society Of Safety Professionals Foundation

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!