魏德聖 BIG 電影巡迴 西雅圖站 TAGS Movie Screening BIG

導演魏德聖以電影作品《海角七號》和《賽德克·巴萊》而聞名，現在，他要帶著新片《BIG》來美國進行巡迴放映啦！
大西雅圖台灣同鄉會將於 4/12 6PM 舉辦電影放映及魏德聖導演見面會。魏德聖導演最新作品《BIG》以抗癌兒童為主題，描述集結來自不同社會階層、不同面向的六組家庭，彼此從衝突到最後相互支持的故事。
魏德聖：「在癌症病房裡，每一個孩子都想活。《BIG》故事回到多年前，我在一次的電視紀錄片訪談中遇見了一個小女孩，她因為骨癌一腳截肢，手指頭也少了幾根，每天就比著ROCKER的手勢跳來跳去，卻令人意外的樂觀愛笑，這給我很大的震撼及啟發：如果有一群小朋友，男生、女生，有單純小小的戀愛、友情、有離別、有重逢，但背景是在兒童癌症病房裡，那這些平凡都會變得很不一樣，充滿了故事和情感。 這次我們不說道理，只說童言童語。在醫院裡反覆的出生和死亡，透過生與死的重複交疊，關於生命，少了大人的那些彎彎繞繞，由孩子口中說出來單純卻又直白的話，有時更能震撼人心。」
- Program：
- 6:00 - 6:10 PM Opening 開場
- 6:10 - 8:50 PM Film screening 播放電影
- 8:50 - 9:30 PM Meet with Mr. Wei 魏德聖導演見面與對談會
- Time: 4/12 Friday 6PM
- Location: University of Washington Kane Hall 210 Movie Hall
- Transportation:
- If you plan to drive:
- Option 1: Park at UW Central Plaza Garage $13. Pay by PayByPhone app. Look for the sign for Kane Hall inside the garage and take the elevator to the 2nd floor.
- Option 2: Park at Burke Museum $6.5. Pay by PaybyPhone app or kiosk Walk on the ground level to Kane Hall, roughly 8-minute walk.
- If you plan to take the Link light rail:
- Exit at U-District Station and walk to Kane Hall