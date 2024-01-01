魏德聖 BIG 電影巡迴 西雅圖站 TAGS Movie Screening BIG

導演魏德聖以電影作品《海角七號》和《賽德克·巴萊》而聞名，現在，他要帶著新片《BIG》來美國進行巡迴放映啦！





大西雅圖台灣同鄉會將於 4/12 6PM 舉辦電影放映及魏德聖導演見面會。魏德聖導演最新作品《BIG》以抗癌兒童為主題，描述集結來自不同社會階層、不同面向的六組家庭，彼此從衝突到最後相互支持的故事。





魏德聖：「在癌症病房裡，每一個孩子都想活。《BIG》故事回到多年前，我在一次的電視紀錄片訪談中遇見了一個小女孩，她因為骨癌一腳截肢，手指頭也少了幾根，每天就比著ROCKER的手勢跳來跳去，卻令人意外的樂觀愛笑，這給我很大的震撼及啟發：如果有一群小朋友，男生、女生，有單純小小的戀愛、友情、有離別、有重逢，但背景是在兒童癌症病房裡，那這些平凡都會變得很不一樣，充滿了故事和情感。 這次我們不說道理，只說童言童語。在醫院裡反覆的出生和死亡，透過生與死的重複交疊，關於生命，少了大人的那些彎彎繞繞，由孩子口中說出來單純卻又直白的話，有時更能震撼人心。」



