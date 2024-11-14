Gameday Auctions
Tulsa Area United Way 50/50 Raffle 11/14/24
5 Raffle Tickets
$10
This includes 5 tickets
Purchase a bundle of 5 Raffle Tickets!
Purchase a bundle of 5 Raffle Tickets!
More details...
Add
25 Raffle Tickets
$25
This includes 25 tickets
Purchase a bundle of 25 Raffle Tickets!
Purchase a bundle of 25 Raffle Tickets!
More details...
Add
100 Raffle Tickets
$50
This includes 100 tickets
Purchase a bundle of 100 Raffle Tickets!
Purchase a bundle of 100 Raffle Tickets!
More details...
Add
300 Raffle Tickets
$100
This includes 300 tickets
Purchase a bundle of 300 Raffle Tickets!
Purchase a bundle of 300 Raffle Tickets!
More details...
Add
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue