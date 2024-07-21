Sales closed

Surdaan Foundation's Silent Auction 2024

Pick-up location

Winners can pick up their items/ physical gift certificates @Coppell Arts Center on August 10, 2024 post the Surdaan musical event OR Contact us at [email protected] to coordinate pick-up. Digital gift certificates will be sent to the email address provided during bidding.

The Cheesecake Factory- Gift Card for $50!! item
The Cheesecake Factory- Gift Card for $50!!
$25

Starting bid

Is there anything better than cheesecake? Well, if there is, it's probably on Cheesecake Factory's 40-page menu. Enjoy an endless array of options by bidding today! This physical gift card worth $50 can be redeemed at their Southlake location.
Kendra Scott 'Tessa Drop Gold Earrings' worth $78!! item
Kendra Scott 'Tessa Drop Gold Earrings' worth $78!!
$25

Starting bid

Excited for a night out on the town? Take it one step further with these gorgeous earrings from Kendra Scott that will make heads turn! ESTIMATED RETAIL VALUE: $78
Kendra Scott 'Tessa Multi Gold Necklace' worth $118!! item
Kendra Scott 'Tessa Multi Gold Necklace' worth $118!!
$35

Starting bid

Excited for a night out on the town? Take it one step further with this stunning necklace from Kendra Scott that will make heads turn! ESTIMATED RETAIL VALUE: $118
Sprouts - Gift Card for $50!! item
Sprouts - Gift Card for $50!!
$25

Starting bid

Nourish yourself with nature's best! With a gift card to Sprouts, get a passport to a world of organic goodness. This physical gift card worth $50 can be redeemed at their Coppell location.
Resort Nails Salon - Gift Certificate worth $25!! item
Resort Nails Salon - Gift Certificate worth $25!!
$15

Starting bid

A mani pedi has never sounded better! Relish a relaxing afternoon at Resort Nails Salon. This physical gift certificate worth $25 can be redeemed at their Coppell location.
Tangerine Salon - Gift card for $100!! item
Tangerine Salon - Gift card for $100!!
$50

Starting bid

Looking for a fresh new summer style? Head to Tangerine Salon in Old Town Coppell to look & feel fabulous with this $100 gift card!
JC's Burger Bar - Gift Card for $25!! item
JC's Burger Bar - Gift Card for $25!!
$10

Starting bid

You can't spell America without burger & shakes! Take our $25 restaurant gift card and go to town at the neighborhood's best flavor destination! This physical gift card worth $25 can be redeemed at their Coppell location.
San Daniele Italian Eatery & Bar - Gift Card for $50!! item
San Daniele Italian Eatery & Bar - Gift Card for $50!!
$20

Starting bid

Feeling FOMO after seeing everyone's Lake Como pictures on Instagram? Don't worry! With a gift card to San Daniele, Positano is just minutes away!! This physical gift card worth $50 can be redeemed at their Coppell location.
Shipra Creations - Earrings worth $50!! item
Shipra Creations - Earrings worth $50!!
$15

Starting bid

Discover the magic of fusion jewelry inspired by diverse culture of India with these stunning pair of earrings from Shipra Creations!! ESTIMATED RETAIL VALUE: $50
Shipra Creations - Necklace worth $75!! item
Shipra Creations - Necklace worth $75!!
$30

Starting bid

Discover the magic of fusion jewelry inspired by diverse culture of India with this exquisite necklace from Shipra creations!! ESTIMATED RETAIL VALUE: $75
First Watch Cafe- Gift Card for $20!! item
First Watch Cafe- Gift Card for $20!!
$10

Starting bid

Pancakes, Waffles, and Mimosas, oh my! Bid on a relaxing brunch at First Watch so you don't have to choose. This physical gift card worth $20 can be redeemed at their Coppell location.
Mined Jewels - Fluorite Gemstone Necklace worth $90!! item
Mined Jewels - Fluorite Gemstone Necklace worth $90!!
$40

Starting bid

Bid now on this attractive Fluorite Gemstone Embellished Necklace with Kundan Tanjore Art strung on Silk & Zari thread cords!! ESTIMATED RETAIL VALUE: $90
Chicken N Pickle - Gift Certificate worth $100!! item
Chicken N Pickle - Gift Certificate worth $100!!
$35

Starting bid

Serve up fun at your premier Pickleball destination!! This gift certificate includes 1 hour of Court time, 4 Paddles/Ball rental & 2 Appetizers. This physical gift certificate can be redeemed at their Grapevine location by emailing the location. (Can't be redeemed online, for walk up courts or be used for previously booked courts). ESTIMATED RETAIL VALUE: $100
Milaana Dance - 8 Adult Bollywood Workout Classes worth $60! item
Milaana Dance - 8 Adult Bollywood Workout Classes worth $60!
$30

Starting bid

Bid on an exciting Adult Bollywood workout (8 classes) at Milaana Dance Academy for your chance to be the next dancing star! This physical gift certificate can be redeemed at their Coppell location and is valid until December 19, 2024. ESTIMATED RETAIL VALUE: $60
Spirit of Texas - 3 Free Months of Tumbling worth $249!! item
Spirit of Texas - 3 Free Months of Tumbling worth $249!!
$50

Starting bid

It's Olympics season and there's no better time to learn how to tumble than now. With a gift certificate from Spirit of Texas, you'll be on your way to stardom in 2028! This physical gift certificate for 3 free months of tumbling can be redeemed at their Coppell location. ESTIMATED RETAIL VALUE: $249
Wagon Wheel Center- Free Private Pickleball lesson worth $55 item
Wagon Wheel Center- Free Private Pickleball lesson worth $55
$30

Starting bid

Want to elevate your pickleball skills? Grab this opportunity! This digital gift certificate for 1 Free Private Pickleball lesson can be redeemed at the Wagon Wheel Tennis & Pickleball Center, Coppell. ESTIMATED RETAIL VALUE: $55
Texas Family Fitness - 3-month free membership worth $140!! item
Texas Family Fitness - 3-month free membership worth $140!!
$45

Starting bid

Not all of us get to look like Dwayne "The Rock" Johnson, but with this gift basket to Texas Family Fitness that includes a 3- month free membership and customized swag (T-Shirt, Water Bottle Sleeves, Key Chain etc.) you can be one of the lucky few! ESTIMATED RETAIL VALUE: $140
Wagon Wheel Center - Free Private Tennis lesson worth $55! item
Wagon Wheel Center - Free Private Tennis lesson worth $55!
$25

Starting bid

Wanna be a Tennis pro? Here's your chance!! This digital gift certificate for 1 Free Private Tennis lesson can be redeemed at the Wagon Wheel Tennis & Pickleball Center, Coppell. ESTIMATED RETAIL VALUE: $55
Falak Art Studio- 4 Free Weekly One-Hour Class Worth $121!! item
Falak Art Studio- 4 Free Weekly One-Hour Class Worth $121!!
$45

Starting bid

Ready to bring your creative visions to life? Grab this digital certificate from Falak Art Studio for 4 weekly one-hour classes for a month free! This digital gift certificate is valid until September 30, 2024. ESTIMATED RETAIL VALUE: $121
Gideon Irving - 4 free classes worth $150!! item
Gideon Irving - 4 free classes worth $150!!
$45

Starting bid

With the school year starting soon, your student's life will start to fill up with tests, quizzes and more! With this Gift Certificate to Gideon Irving, they'll soon be on their way to acing that exam! This digital gift certificate for 2 weeks free (4 Classes) can be redeemed at Gideon, Irving (Las Colinas & MacArthur Blvd). ESTIMATED RETAIL VALUE: $150
The Escape Game - Single Player E-Gift Card worth $40!! item
The Escape Game - Single Player E-Gift Card worth $40!!
$15

Starting bid

An exciting night of puzzles and mysteries is right within your reach with this E-Gift Card to The Escape Game, America's #1 Escape Room! This Single Player E-Gift Card can be redeemed at their Grapevine Location. ESTIMATED RETAIL VALUE: $40
Market Street - Gift Card for $30!! item
Market Street - Gift Card for $30!!
$15

Starting bid

Bid now for the chance to fill your pantry with fresh, local produce and gourmet delights, with this gift card from Market Street! This physical gift card worth $30 (3 cards $10 each) can be redeemed at their Coppell location.
Market Street - Gift Card for $40!! item
Market Street - Gift Card for $40!!
$20

Starting bid

Bid now for a chance to fill your pantry with fresh, local produce and gourmet delights, with this gift card from Market Street! This physical gift card worth $40 (4 cards $10 each) can be redeemed at their Coppell location.
Tom Thumb - Gift Card for $25!! item
Tom Thumb - Gift Card for $25!!
$15

Starting bid

Fresh produce, baked goods and so much more at your neighborhood store! Bid on this Tom Thumb gift card worth $25 that can be redeemed at their Coppell location.
Rosa's Cafe - Gift Card for $25!! item
Rosa's Cafe - Gift Card for $25!!
$10

Starting bid

Spice up your day with flavors that sizzle! Get the gift of Tex-Mex joy with a gift card to Rosa's Café - where every bite is a fiesta!! This physical gift card worth $25 can be redeemed at any of Rosa's Cafe locations.
Stretch Zone Gift Certificate for 1 session worth $85!! item
Stretch Zone Gift Certificate for 1 session worth $85!!
$25

Starting bid

Feeling weary & stressed from your hectic life? Enjoy a personalized approach to wellness and productivity with a session at Stretch Zone! This physical gift certificate for 1 session is valid until September 10th, 2024, at their Coppell location. ESTIMATED RETAIL VALUE: $85
