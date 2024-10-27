American Society of Psychoanalytic Physicians
American Society of Psychoanalytic Physicians Membership Dues - 2025
2025 Membership Dues
$250
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
select
2025 and 2024 Dues
$500
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Select this option if you owe $500
Select this option if you owe $500
seeMoreDetailsMobile
select
2023, 2024 and 2025 Dues
$750
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Select this option is you ow $750
Select this option is you ow $750
seeMoreDetailsMobile
select
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout