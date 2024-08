Join us for an iftar dinner as we gather with our families and friends, enjoying traditional Turkish cuisine together.





~MENU~





APPETIZER

Hummus

Greek Salad

Samosa (Beef, chicken,Veggie)

Tzatziki

Potato Salad

MAIN COURSE

Vermicelli Rice

Bulgur

Baked Chicken

Izmir Kofta

Okra

Dolma

Chicken Sote

Beef Sote

Stemmed Veggies

Börek

Green Beans

DESSERTS

Güllaç

Fruits

Rice Pudding

Flour Halva

Kazandibi

DRINKS