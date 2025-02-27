6TH ANNUAL CHANDLER’S RIDE

This ticket is for ONE BIKE with RIDER ONLY, starting at KC's Rib Shack, 837 2nd St, Manchester, NH 03102 Check-In starts at 9:00am - Kickstands Up 11am ** TICKET PRICE INCLUDES RIDE, AFTER-PARTY ENTRANCE, AND FOOD **
This ticket is for ONE BIKE with RIDER & PASSENGER, starting at KC's Rib Shack, 837 2nd St, Manchester, NH 03102 Check-In starts at 9:00am - Kickstands Up 11am ** TICKET PRICE INCLUDES RIDE, AFTER-PARTY ENTRANCE, AND FOOD **
This ticket is for ONE BIKE with RIDER ONLY, starting at Rochester Elks Lodge #1393, 295 Columbus Ave. Rochester, NH 03867-3488 Check-In starts at 9:30am - Kickstands Up 11am ** TICKET PRICE INCLUDES RIDE, AFTER-PARTY ENTRANCE, AND FOOD **
This ticket is for ONE BIKE with RIDER & PASSENGER, starting at Rochester Elks Lodge #1393, 295 Columbus Ave. Rochester, NH 03867-3488 Check-In starts at 9:30am - Kickstands Up 11am ** TICKET PRICE INCLUDES RIDE, AFTER-PARTY ENTRANCE, AND FOOD **
** ONLY REQUIRED FOR THOSE WHO DON'T PURCHASE A RIDE TICKET AND ARE ONLY ATTENDING THE AFTER PARTY ** Don't ride but still want to be a part of the fun? This is your ticket in!! This ticket if for ONE PERSON attending the after party only. ** TICKET PRICE INCLUDES AFTER PARTY ENTRANCE, AND FOOD **
** ONLY REQUIRED FOR THOSE WHO DON'T PURCHASE A RIDE TICKET AND ARE ONLY ATTENDING THE AFTER PARTY ** Don't ride but still want to be a part of the fun? This is your ticket in!! This ticket if for TWO PEOPLE attending the after party only. ** TICKET PRICE INCLUDES AFTER PARTY ENTRANCE, AND FOOD **
