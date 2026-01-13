6TH ANNUAL CHILI COOK OFF

Hosted by
About this event
Chili only
Cornbread only
Both chili and cornbread
10x10 space with no electricity
10x10 space with electricity
NO ENTRY FEES (EVENT ENTRY, VENDOR ENTRY, COOKOFF CONTESTANT FEE) GROUP HONORABLE MENTION ON FACEBOOK
NO ENTRY FEES (EVENT ENTRY, VENDOR ENTRY, COOKOFF CONTESTANT FEE) GROUP HONORABLE MENTION ON FACEBOOK, 2X4 LOGO BANNER DISPLAYED AT BWFD FOR 1 YEAR
NO ENTRY FEES (EVENT ENTRY, VENDOR ENTRY, COOKOFF CONTESTANT FEE) INDIVDUAL HONORABLE MENTION ON FACEBOOK 3X5 LOGO BANNER DISPLAYED AT BWFD FOR 1 YEAR
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!