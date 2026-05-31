6th Annual Golf Tournament

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About this event
12 Raffle tickets!
Show paid receipt at entrance to collect raffle tickets
Show paid receipt at entrance to collect raffle tickets.
$10.00 EACH
RULES:
Team of 4 players
Team of 4 golfers - 4 Dri-fit shirts - Opportunity to set up booth/table day of tournament - 2 18"x24" tee signs - Company logo on Facebook page - Sponsor Name on application form - 10"x10" logo on Welcome Banner - Full page in Miss Southeast Arizona program book
Team of 4 players - Company Logo on 2 18"x24" tee signs - Company logo on Facebook page - Name on application form - 10"x10" logo on welcome banner - Half page ad in Miss Southeast Arizona program book
Team of 4 players - Company logo on 18"x24" tee sign - Company logo on Facebook page - 6"x6" logo on Welcome Banner - Business card ad in Miss Southeast Arizona Program book
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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!