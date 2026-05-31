Hosted by

Miss Southeast Arizona Scholarship Organization

About this event

6th Annual Golf Tournament

Bundle of Raffle Tickets
$50

12 Raffle tickets!

Show paid receipt at entrance to collect raffle tickets

Single Raffle Ticket
$5

Show paid receipt at entrance to collect raffle tickets.

Mulligans
$10

$10.00 EACH


RULES:

  • 2 Mulligans PER 9 Holes
Single Player
$90
Enjoy the full program with access to all main activities.
Team of 4
$340

Team of 4 players

Platinum Sponsor
$950

Team of 4 golfers - 4 Dri-fit shirts - Opportunity to set up booth/table day of tournament - 2 18"x24" tee signs - Company logo on Facebook page - Sponsor Name on application form - 10"x10" logo on Welcome Banner - Full page in Miss Southeast Arizona program book

Corporate Sponsor
$685

Team of 4 players - Company Logo on 2 18"x24" tee signs - Company logo on Facebook page - Name on application form - 10"x10" logo on welcome banner - Half page ad in Miss Southeast Arizona program book

Business Sponsor
$485

Team of 4 players - Company logo on 18"x24" tee sign - Company logo on Facebook page - 6"x6" logo on Welcome Banner - Business card ad in Miss Southeast Arizona Program book

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