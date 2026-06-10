Roosevelt Education Foundation

Hosted by

Roosevelt Education Foundation

About this event

6th Annual Golf Tournament

Shadow Hills Golf Course 6002 3rd St

Lubbock, TX

Title Sponsor
$2,500

Team entry, logo displayed on golfing promotional item, i.e. towel/divot tool etc. given to each participant at event, acknowledged at sign-in & awards luncheon

Event Sponsorship
$1,500

Team entry, logos displayed at event sign-in, acknowledged during announcements/awards

Premier Hole Sponsor
$1,000

Signage at tee box and green. Acknowledgement during announcements

Tee Box Sponsorship
$150

14x18 sign placed at tee box

Team Entry (4 person scramble)
$520

Team entry for four man scramble. Cost includes range balls, lunch, green fees, cart, four mulligans (one per each person), and 2 ft. string

Add a donation for Roosevelt Education Foundation

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!