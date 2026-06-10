6th Annual Golf Tournament

Hosted by
About this event
Lubbock, TX
Team entry, logo displayed on golfing promotional item, i.e. towel/divot tool etc. given to each participant at event, acknowledged at sign-in & awards luncheon
Team entry, logos displayed at event sign-in, acknowledged during announcements/awards
Signage at tee box and green. Acknowledgement during announcements
14x18 sign placed at tee box
Team entry for four man scramble. Cost includes range balls, lunch, green fees, cart, four mulligans (one per each person), and 2 ft. string
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!