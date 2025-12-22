Rotary Club Of West Pasco Sunset Foundation Inc

Hosted by

Rotary Club Of West Pasco Sunset Foundation Inc

About this raffle

6th Annual Kentucky Derby Pub Crawl - Sponsorships

Photo Finish Photo Booth Sponsor
$1,500
  • Social Media acknowledgements 
  • Signage at photo booth 
  • Company can supply 1 piece of literature and 1 item to the goody bags (no koozies or cups)
  • Recognition on stage during event 
  • Company supplied banner at event/on photo booth

INCLUDES 6 TICKETS TO THE PUB CRAWL

(Unlimited) The Home Stretch Sponsor
$1,000
  • Social Media acknowledgments 
  • Company logo on signage at Home Stretch location
  • Company can supply 1 item to goody bags. (no koozies or cups)

INCLUDES 4 TICKETS TO THE PUB CRAWL

Derby Hat Contest/Dapper Dan Contest Sponsor
$750
  • Social Media acknowledgments 
  • Judge for hat contest; One for female contestants, one for male contestants Winner announcement and presentation 
  • Company can supply 1 piece of literature and 1 item to the goody bags (no koozies or cups)

INCLUDES 3 TICKETS TO THE PUB CRAWL

(Unlimited) My Old Kentucky Home Sponsor
$500
  • Social Media acknowledgments
  • Recognition on stage during music
  • Company can supply 1 item to the goody bags (no koozies or cups)

INCLUDES 2 TICKETS TO THE PUB CRAWL

(Unlimited) Bourbon Barrel Sponsor
$300
  • Social Media acknowledgments 
  • Company can supply 1 item to the goody bags (no koozies or cups)

INCLUDES 1 TICKET TO THE PUB CRAWL

Triple Crown Sponsor - Team Farrell
$2,500
  • Includes name and logo on Kentucky Derby Square Games Board (Board travels through West Pasco as advertising)
  • Company logo prominently added to all marketing materials
  • Social media acknowledgements 
  • Event sponsored by company name added to event title 
  • Promotional table on Race Day 
  • Company can supply literature and items to the goody bags
  • Mic time on Race Day 
  • VIP Spot at with VIP Experience for 8 guest 
  • Company supplied banner displayed at in advance of event.

INCLUDES 8 VIP TICKETS TO THE PUB CRAWL

Koozie/Water Bottle Sponsor - Executive Title
$1,500
  • Social media acknowledgements 
  • Company can supply 1 piece of literature and 1 item to the goody bags 
  • Water given to participants w/logo 
  • Koozie w/logo given to participants 
  • Recognition on stage during event 
  • Reserved table for 6 people 
  • Company supplied banner at event

INCLUDES 6 TICKETS TO THE PUB CRAWL

Thoroughbred Sponsor - New Port Richey Rotary
$1,500
  • Social media acknowledgements 
  • Company can supply 1 piece of literature and 1 item to the goody bags
  • Recognition on stage during event 
  • Reserved table for 6 people 
  • Company supplied banner at event

INCLUDES 6 TICKETS TO THE PUB CRAWL

Mint Julep Drink Cup Sponsor - Infusion Brewing
$1,500
  • Social Media acknowledgements 
  • Company can supply 1 piece of literature and 1 item to the goody bags
  • Logo on cups provided to participants/bars 
  • Recognition on stage during event 
  • Reserved table for 6 people 
  • Company supplied banner at event

INCLUDES 6 TICKETS TO THE PUB CRAWL

Scavenger Hunt Sponsor - O'Connor Law Group
$1,500
  • Social media acknowledgements 
  • Company logo on horses hidden in city for Scavenger Hunt 
  • Company can supply 1 piece of literature and 1 item to goody bags -Reserved table for 6 people 
  • Recognition on stage during event
  • Company supplied banner at event

INCLUDES 6 TICKETS TO THE PUB CRAWL

Silks & Saddles Goody Bag Sponsor - Elevape
$1,500
  • Social Media acknowledgements 
  • Company logo on bags/backpacks given out at event 
  • Company can supply 1 piece of literature and 1 item to the goody bags
  • Reserved table for 6 people 
  • Company supplied banner at event

INCLUDES 6 TICKETS TO THE PUB CRAWL

Winners Circle Sponsor - Arthur Price Septic
$1,000
  • Social media acknowledgements 
  • Logo and company name included on Horse Auction Envelopes 
  • Winner announcement and presentation 
  • Company can supply 1 piece of literature and 1 item to the goody bags

INCLUDES 4 TICKETS TO THE PUB CRAWL

Paddock Map Sponsor - DAVRIS Surveying
$750
  • Social Media acknowledgements 
  • Company logo on virtual and hardcopy map given to all participants
  • Company can supply 1 item to the goody bags

INCLUDES 3 TICKETS TO THE PUB CRAWL

Beer Champions Cup Sponsor - Kelly's Home Team
$500
  • Social Media acknowledgements 
  • Most voted drink at the bar 
  • Sponsors name on the trophy with Pub Crawl Logo 
  • Trophy stays at bar location for 1 year 
  • Trophy travels each year with new bar name on trophy
  • Name/logo in QR code for voting for best drinks

INCLUDES 2 TICKETS TO THE PUB CRAWL

Alcohol Champions Cup Sponsor - Roman Plumbing
$500
  • Social Media acknowledgements 
  • Most voted drink at the bar 
  • Sponsors name on the trophy with Pub Crawl Logo 
  • Trophy stays at bar location for 1 year 
  • Trophy travels each year with new bar name on trophy
  • Name/logo in QR code for voting for best drinks

INCLUDES 2 TICKETS TO THE PUB CRAWL

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!