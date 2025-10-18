6th Annual Let Your Little Christmas Lights Shine

1178 Kroesche Ln

New Braunfels, TX 78130, USA

Candy Cane Donation Ticket
$10

A $10 donation ticket. One ticket gets everyone in your car into the entire event. ONLY ONE ENTRY PER TICKET. ONCE SCANNED, TICKET IS VOIDED

Tinsel Sponsor Donation Ticket
$15

A $15 donation ticket. One ticket gets everyone in your car into the entire event. ONLY ONE ENTRY PER TICKET. ONCE SCANNED, TICKET IS VOIDED

Stocking Sponsor Donation Ticket
$20

A $20 donation ticket. One ticket gets everyone in your car into the entire event. ONLY ONE ENTRY PER TICKET. ONCE SCANNED, TICKET IS VOIDED

Christmas Cookie Kit Sponsor Donation
$30

A $30 donation ticket. One ticket gets everyone in your car into the entire event. ONLY ONE ENTRY PER TICKET. ONCE SCANNED, TICKET IS VOIDED

Christmas Light Sponsor Ticket
$50

A $50 donation ticket. One ticket gets everyone in your car into the entire event. ONLY ONE ENTRY PER TICKET. ONCE SCANNED, TICKET IS VOIDED

Christmas Tree Sponsor Donation
$75

A $75 donation ticket. One ticket gets everyone in your car into the entire event. ONLY ONE ENTRY PER TICKET. ONCE SCANNED, TICKET IS VOIDED

Christmas Dinner Sponsor Donation
$100

A $100 donation ticket. One ticket gets everyone in your car into the entire event. ONLY ONE ENTRY PER TICKET. ONCE SCANNED, TICKET IS VOIDED

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing