BACARDÍ RESERVA OCHO





BACARDI Reserva Ocho Rum é uma das mais antigas misturas de rum privadas do mundo que você pode beber casualmente para uma experiência de bebida elevada. Este rum dourado sem glúten é envelhecido em barril por pelo menos 8 anos sob o sol do Caribe e filtrado através do carvão, resultando em qualidade espetacular. Oferecendo um sabor suave, este complexo rum BACARDI apresenta um sabor profundo e suave de frutas secas, especiarias e baunilha de carvalho.





Se você deseja expandir seu paladar ou experimentar algo novo, aproveite puro, com gelo, ou misture em bebidas alcoólicas como um Old Fashioned, Rum Negroni ou Old Cuban. BACARDI é o rum mais premiado do mundo. Aqui está para criar bons momentos e bons momentos com pessoas boas. Por favor, beba com responsabilidade