Coldwell Banker Silent Auction benefiting NDDR

1708 N Main St, Shelbyville, TN 37160

Rocking Chair item
Rocking Chair
$25

SPONSOR: PRATER'S CHAIR SHOP rocking chair Valued @ $75.00
Gift Basket item
Gift Basket
$30

SPONSOR: SHELTER INSURANCE, MALEAH CLAXTON Pro dog food, bone toy, cookies, bone, scoop Valued @ $85.00
Pillows item
Pillows
$30

SPONSOR: KINCAID'S 2 Memory Foam Pillows Valued @ $90.00
Hat item
Hat
$10

SPONSOR: TIME AND AGAIN BY RUSS TN Hat Valued @ $30.00
Nursing Pillow item
Nursing Pillow
$10

SPONSOR: GINGHAM JELLYBEAN Nursing Pillow Valued @ $40.00
Tour/Book item
Tour/Book
$45

SPONSOR: UNCLE NEAREST 2 Tour Tickets, book Valued @ $125.00
Gift Basket item
Gift Basket
$45

SPONSOR: SEW SUDBERRY Shirt, Apron, keyring, hairclip, lotion, necklace, etc. Valued @ $125.00
Picture item
Picture
$30

SPONSOR: CHRISTIAN BOOK STORE Large Picture Valued @ $100.00
Gift Card item
Gift Card
$10

SPONSOR: OPTUM TITLE $25.00 Amazon Gift Card
Bag item
Bag
$25

SPONSOR: POMEGRANATE Lake Life Straw Bag Valued @ $75.00
Gift Basket item
Gift Basket
$30

SPONSOR: MCGEE'S PRESCRIPTION SHOP Frost cups, dip mix, cookbooks Scout bottle Valued @$95.00
Gift Basket item
Gift Basket
$50

SPONSOR: MERLE NORMAN/TALK OF THE TOWN Beauty supplies, facial & lip care Valued @ $162.00
Gift Basket item
Gift Basket
$20

SPONSOR; FLOWERS FOR KEEPS Ceramic Cross & picture frame Valued @ $50.00
Gift Basket item
Gift Basket
$15

SPONSOR: TERESA SMITH, CB SOUTHERN REALTY Towel, bowl, spoon, cookie cutters, mix, icing Valued @ $45.00
Gift Basket item
Gift Basket
$50

SPONSOR: TRAVIS & CO. SALON & SPA Self tanning lotion, lip, brow, dry shampoo, claw slip & sunscreen Valued @ $160.00
Gift Basket item
Gift Basket
$50

SPONSOR: LAI Hair products & $50.00 26 and Mane Gift Card Valued @ $145.00
Gift Basket item
Gift Basket
$30

SPONSOR: ALL STATE, AMANDA O'NEAL Jumper cables, gloves, tire gauge, flashlight, first aid kit, notepad, air freshener, sanitizer wipes, car towels, hand warmers Valued @ $100.00
Gift Basket item
Gift Basket
$25

SPONSOR: DAVIS DENTAL Teeth Whitening Kit Valued @ $75.00
Bag item
Bag
$5

SPONSOR: PARKER & CO. Valued @ $20.00
Quilt item
Quilt
$25

SPONSOR: DENA LAMB Spooky Quilt Valued @ $65.00
Quilt item
Quilt
$25

SPONSOR: DENA LAMB Hallmark Movie Quilt Valued @ $65.00
Gift Basket item
Gift Basket
$75

SPONSOR: WILSON & HAYNES ATTORNEYS Wood tray, cups, ceramic bowl, sign, towels Valued @ $200.00
Gift Basket item
Gift Basket
$25

SPONSOR: EXTREME FLOORING Titan's Blanket, sweatshirt, hat, fabric tote Valued @ $75.00
Mug item
Mug
$5

SPONSOR: DIANE ARNOLD, CB SOUTHERN REALTY Golf Mug Valued @ $25.00
Dog Statue item
Dog Statue
$20

SPONSOR: STONE DEPOT Ceramic Dog Statue Valued @ $50.00
Yard Ornament item
Yard Ornament
$10

SPONSOR: CINDY BARNES, CB SOUTHERN REALTY Bird in a pole Valued @ $30.00
Gift Certificate item
Gift Certificate
$5

SPONSOR: SANDER'S BODY SHOP $20.00 HAIRCUT
Gift Certificate item
Gift Certificate
$5

SPONSOR: SANDER'S BODY SHOP $20.00 HAIRCUT
Gift Basket item
Gift Basket
$20

SPONSOR: EMMY'S RESTAURANT Pitcher, towel, spoons, $25.00 gift certificate Valued @ $65.00
Gift Basket
$50

SPONSOR: NICOLE WAGGONER, MIRROR MIRROR HAIR SALON Shampoo, conditioner, root lift, clip, Gift Certificate Valued @ $150.00
Decorative Pillow item
Decorative Pillow
$5

SPONSOR: TERESA SMITH, CB SOUTHERN REALTY Boo Pillow Valued @ $20.00
Watch item
Watch
$30

SPONSOR: LOWERY JEWELERS Men's Watch Valued @ $95.00
Gift Basket item
Gift Basket
$25

SPONSOR: BIG CREEK WINERY 2 Strawberry bottles of wine, 2 glasses, strawberry daiquiri mix Valued @ $70.00
Service item
Service
$100

SPONSOR: JAN LAMB, LAMB COUNSELING SERVICES 6 Free Counseling Sessions Valued @ $690.00
Gift Certificate item
Gift Certificate
$20

SPONSOR: CORNER CLEANERS $50.00 GIFT CARD
Gift Certificate item
Gift Certificate
$30

SPONSOR: GATEWAY TIRE Oil change, & filter, Tire rotation Valued @ $100.00
Gift Certificate item
Gift Certificate
$30

SPONSOR: GATEWAY TIRE Oil change, & filter, Tire rotation Valued @ $100.00
Drill item
Drill
$50

SPONSOR: SHELBYVILLE LUMBER Angle Drill Valued @ $160.00
Gift Basket item
Gift Basket
$35

SPONSOR: TROPICAL ISLAND HAIR SALON Shampoo, conditioner, brush & $50.00 gift certificate Valued @ $110.00
Gift Basket item
Gift Basket
$45

SPONSOR: BLACK AND BLUE 3 Shirts, hat, bracelet, & $20.00 Gift Certificate Valued @ $130.00
Picture item
Picture
$10

SPONSOR: ADORATION HOME HEALTH Christmas Tree Picture Valued @ $25.00
Gift Certificate item
Gift Certificate
$5

SPONSOR: KOFFEE BEANS $20.00 Gift Certificate
Gift Basket item
Gift Basket
$95

SPONSOR: BELLA CHIC Bog Bag, TN Items, wax melts, lounge set, massage, $50.00 Gift Card Valued @ $405.00
Gift Basket item
Gift Basket
$20

SPONSOR: STERLING SMITH, FIRST COMMUNITY MORTGAGE Throw, coffees, mugs, candle Valued @ $65.00
Decorative Pillow item
Decorative Pillow
$5

SPONSOR: TERESA SMITH, CB SOUTHERN REALTY Halloween decorative pillow Valued @ $20.00
Gift Basket item
Gift Basket
$45

SPONSOR: FIRST COMMUNITY BANK Clock, candle, air fryer, pillow, throw, bowl, plant Valued @ $125.00
Candle item
Candle
$15

SPONSOR: BLUE BIRD ANTIQUES Ceramic pumpkin candle Valued @ $45.00
Gift Basket item
Gift Basket
$50

SPONSOR: LOWERY JEWELERS Dog necklace, Dog Jewelry holder, & leaf plate Valued @ $162.00
Gift Certificate item
Gift Certificate
$20

SPONSOR: JW BOUTIQUE $50.00 Gift Certificate
Gift Certificate item
Gift Certificate
$5

SPONSOR: LEGEND'S $20.00 Gift Certificate
Decorative Pillows item
Decorative Pillows
$10

SPONSOR: TERESA SMITH, CB SOUTHERN REALTY 2 Santa Paws Pillows Valued @ $40.00
TV item
TV
$185

SPONSOR: PINPOINT INSPECTIONS & ARMOUR HOME SOLUTION 70 INCH TELEVISION Valued @ $620.00
Game Machine item
Game Machine
$95

SPONSOR: FARMER'S HOME FURNISHING Pac-Man Machine Valued @ $390.00
Gift Basket item
Gift Basket
$50

SPONSOR: D&R $50.00 Lowe's Card, $50.00 Amazon Card, shirt, towel, etc. Valued @ $150.00
Blackstone Grill item
Blackstone Grill
$90

SPONSOR: FIRST NATIONAL BANK OF MIDDLE TENNESSEE Blackstone Portable Grill Valued @ $300.00
Gift Basket item
Gift Basket
$45

SPONSOR: CURL CONSTRUCTION & EXCAVATING Dog basket, dog bowls, throw, treat jar, etc. Valued @ $125.00
Gift Certificate item
Gift Certificate
$10

SPONSOR:J JORDAN BOUTIQUE $25.00 GIFT CERTIFICATE
Movie Tickets item
Movie Tickets
$5

SPONSOR: CAPRI THEATRE 3 Movie tickets Valued @ $24.00
Garden Flag item
Garden Flag
$5

SPONSOR: TERESA SMITH, CB SOUTHERN REALTY Dog Garden Flag Valued @ $15.00
Nightstand item
Nightstand
$20

SPONSOR: FARMER'S HOME FURNISHING Nightstand VALUED @ $50.00
Gift Certiicate item
Gift Certiicate
$10

SPONSOR: RAFAEL'S 2 free dinners Valued @ 30.00
Gift Certificate item
Gift Certificate
$10

SPONSOR: RAFAEL'S 2 free dinners Valued @ 30.00
Gift Basket item
Gift Basket
$20

SPONSOR: TRACY SIMS, FIST COMMUNITY MORTGAGE Dog Basket, toys, treats, etc. Valued @ $65.00
Gift Certificate item
Gift Certificate
$50

SPONSOR: CROSSFIT 30 Day Membership Valued @ $150.00
Gift Certificate item
Gift Certificate
$20

SPONSOR: L&A NAIL SPA $50.00 Gift Certificate
Gift Certificate item
Gift Certificate
$20

SPONSOR: L&A NAIL SPA $50.00 Gift Certificate
Gift Certificate item
Gift Certificate
$25

SPONSOR: BELL BUCKLE CAFE 2 Free Dinners, drinks & desserts Valued @ $70.00
Gift Basket item
Gift Basket
$25

SPONSOR: DONAL WHITE CONSTRUCTION Dog bed, toys, wipes. treats Valued @ $60.00
Recliner item
Recliner
$75

SPONSOR: FARMER'S HOME FURNISHINGS Recliner Valued @ $200.00
Wireless headphones item
Wireless headphones
$5

SPONSOR: FARMER'S HOME FURNISHINGS Wireless gaming headphones Valued @ $ 20.00
Table Lamps item
Table Lamps
$35

SPONSOR: FARMER'S HOME FURNISHINGS 2 TABLE LAMPS Valued @ $90.00
Gift Basket item
Gift Basket
$75

SPONSOR: BEDFORD COUNTY ANIMAL CONTROL Basket of Dog Supplies Valued @ $200.00
Assortment of Items item
Assortment of Items
$35

SPONSOR: CITY ELECTRIC Multi tool, mosquito zapper, multi driver Valued @ $100.00
Gift Certificate item
Gift Certificate
$25

SPONSOR: FAMILY CHIROPRACTIC COMPLEX Massage Gift Certificate Valued @ $ 70.00
Gift Certificate item
Gift Certificate
$25

SPONSOR: FAMILY CHIROPRACTIC COMPLEX Massage Gift Certificate Valued @ $ 70.00
Gift Certificate item
Gift Certificate
$10

SPONSOR: BELL BUCKLE EMBROIDERY $25.00 Gift Certificate
Gift Certificate item
Gift Certificate
$10

SPONSOR: BELL BUCKLE EMBROIDERY $25.00 Gift Certificate
Door hanger item
Door hanger
$5

SPONSOR: TERESA SMITH, CB SOUTHERN REALTY "S" Door Hanger Valued @ $ 15.00
Phone Cleaners item
Phone Cleaners
$10

SPONSOR: FARMER'S HOME FURNISHING SMARTPHONE CLEANERS Valued @ $ 30.00
Gift Certificate item
Gift Certificate
$5

SPONSOR: HISE'S BARBER SHOP Haircut gift certificate
Gift Certificate item
Gift Certificate
$5

SPONSOR: HISE'S BARBER SHOP Haircut gift certificate
Bread Starter Kit item
Bread Starter Kit
$30

SPONSOR: FIN & RILEY Bread starter kit, 2 baskets with liners Valued @ $85.00
Throw item
Throw
$5

SPONSOR: TERESA SMITH, CB SOUTHERN REALTY Dog throw Valued @ $15.00
Gift Certificate item
Gift Certificate
$5

SPONSOR: SOUTHERN FARE $15.00 Gift certificate
Gift Certificate item
Gift Certificate
$5

SPONSOR: SOUTHERN FARE $15.00 Gift certificate
Gift Certificate item
Gift Certificate
$10

SPONSOR: CASA MEXICANA $25.00 Gift Certificate
Gift Certificate item
Gift Certificate
$10

SPONSOR: CASA MEXICANA $25.00 Gift Certificate
Gift Certificate item
Gift Certificate
$10

SPONSOR: CASA MEXICANA $25.00 Gift Certificate
Silver Antiques item
Silver Antiques
$10

SPONSOR: EVERYBODY'S ANTIQUES Silver pitcher & cup Valued @ $30.00
Gift Certificate item
Gift Certificate
$10

SPONSOR: DINNER TABLE Buffet Gift Certificate Valued @ $29.00
Gift Certificate item
Gift Certificate
$10

SPONSOR: DINNER TABLE Buffet Gift Certificate Valued @ $29.00
Mailbox cover & flag item
Mailbox cover & flag
$10

SPONSOR: TERESA SMITH, CB SOUTHERN REALTY Mailbox cover & flag Valued @ $30.00
Gift Certificate item
Gift Certificate
$10

SPONSOR: BELL BUCKLE NUTRITION $25.00 Gift Certificate
Gift Certificate item
Gift Certificate
$10

SPONSOR: BELL BUCKLE NUTRITION $25.00 Gift Certificate
Vase & Votives item
Vase & Votives
$15

SPONSOR: WELCOME CENTER Vases & Votives Valued @$40.00
Votives & Butter dishes item
Votives & Butter dishes
$25

SPONSOR: WELCOME CENTER Butter dishes & votives Valued @ $80.00
Platters & Wreaths item
Platters & Wreaths
$30

SPONSOR: WELCOME CENTER Platters & heart wreaths Valued @ $100.00
Gift Certificate item
Gift Certificate
$5

SPONSOR: ROCKHOUSE DELI $20.00 Gift Certificate
Gift Certificate item
Gift Certificate
$20

SPONSOR: TIRE & MUFFLER USA $55.00 Gift Certificate
Gift Certificate item
Gift Certificate
$5

SPONSOR: COFFEE BREAK $25.00 Gift Certificate
Pictures & throw item
Pictures & throw
$5

SPONSOR: WELCOME CENTER 2 Pictures & a throw Valued @ $20.00
Pictures & placemat item
Pictures & placemat
$5

SPONSOR: WELCOME CENTER 2 Pictures & a placemat Valued @ $15.00
Gift Certificate item
Gift Certificate
$10

SPONSOR: LA RIVIERA $30.00 Gift Certificate
Gift Certificate item
Gift Certificate
$5

SPONSOR: TOODLEBUGS $25.00 Gift Certificate
Ceramic Bunny item
Ceramic Bunny
$5

SPONSOR: WELCOME CENTER Ceramic Bunny Valued @ $25.00
Gift Certificate item
Gift Certificate
$10

SPONSOR: MAI HOUSE $30.00 Gift Certificate
Gift Certificate item
Gift Certificate
$25

SPONSOR: SIR PIZZA 2-FREE PIZZA OF CHOICE Valued @ $62.00
Dresser Mirror item
Dresser Mirror
$25

SPONSOR: FARMER'S HOME FURNISHING Dresser Mirror Valued @ $60.00
Gift Certificate item
Gift Certificate
$1

SPONSOR: ALFONSO'S $5.00 Gift Certificate
Gift Certificate item
Gift Certificate
$5

SPONSOR: NASH CREAMERY $20.00 Gift Certificate
Gift Certificate item
Gift Certificate
$125

SPONSOR: DELUCIA PRESSURE WASHING FREE Pressure washing- up to 1700 sqft Valued @ $350.00
Animal Bed item
Animal Bed
$5

SPONSOR: NEW DESTINY DOG RESCUE Dog/cat bed Valued @ $25.00
Gift Certificate item
Gift Certificate
$5

SPONSOR: HILLTOP ANTIQUES $25.00 Gift Certificate
Gift Certificate item
Gift Certificate
$5

SPONSOR: SIMPLICITY IN BELL BUCKLE $25.00 Gift Certificate
Gift Certificate item
Gift Certificate
$65

SPONSOR: MG GYM 2 Month membership Valued @ $175.00
Gift Certificate item
Gift Certificate
$25

SPONSOR: LANDERS TIRE Free rotate & balance tires Valued @ $66.00
Gift Certificate item
Gift Certificate
$45

SPONSOR: HITCHCOCK & TAILWIND INSURANCE 30 minute flight for 3 people Valued @ $125.00
Gift Basket item
Gift Basket
$45

SPONSOR: YOES BROTHERS BARBERSHOP Hair products, Uncle Nearest Premium Whiskey, 2 glasses Valued @ $125.00
Gift Card item
Gift Card
$20

SPONSOR: RUTH'S KITCHEN $50.00 Gift Card

