Springfield Memorial Cup Silent Auction

1601 N 5th St, Springfield, IL 62702, USA

The Crafted Stag item
The Crafted Stag
$50

2 T-Shirts (XL & M), Trophy Husband socks, Stag Party Hat, Leather bracelet, koozie, Cactus Needles Toothpicks, $25 Gift Card
AC Cleaning and Tune Up item
AC Cleaning and Tune Up
$40

Good for one AC cleaning and tune-up service by Seligner Heating and Air. Springfield area only Value: $99
Howies Hockey Basket item
Howies Hockey Basket
$75

$25 Gift Card, Water Bottle, Hat, Koozie, Bag, 100 Hockey Pucks Value: $175 Howie's Hockey
Smart Owl Coffee 1 item
Smart Owl Coffee 1
$30

Clean Bean Coffee Blend, Immune Blend, Spiced Mocha Rose, Mushroom Drops, Double Insulated Mug, Chocolates Value: $80 Smart Owl
Smart Owl Coffee 2 item
Smart Owl Coffee 2
$25

Digest Coffee Blend, Balance Blend Coffee, Cognition Blend Coffee, Double Insulated Mug, Chocolates Value: $60 Smart Owl
Men's Room Haircare item
Men's Room Haircare
$20

Roffler Shampoo, Roffler Conditioner, Hair Gel, Redken Brews Bar Soap, Shampoo Brush Value: $50 Men's Room
Chicago Blackhawks Collectable Memorabilia item
Chicago Blackhawks Collectable Memorabilia
$25

2 Jonathan Toews Collectible Bobbleheads, Blackhawks Stanley Cup Sports Illustrated Collectible Book, 20th Century Hockey Chronicle Book Value: $75 Bob Jones
Bobby Hull Autographed Wine item
Bobby Hull Autographed Wine
$25

Autograph Bottle of Wine Value: $75 Bob Jones
"Lacing Up" by Ken Danby Framed Print item
"Lacing Up" by Ken Danby Framed Print
$50

Value: $150 Bob Jones
2015 Blackhawks Framed Sports Illustrated item
2015 Blackhawks Framed Sports Illustrated
$25

Value: $75 Bob Jones
2010/2013 Blackhwaks Framed Sports Illustrated item
2010/2013 Blackhwaks Framed Sports Illustrated
$25

Value: $75 Bob Jones
"Local Flavors" Gift Cards item
"Local Flavors" Gift Cards
$50

Free 16 in Pizza from Home Plate, $25 Gift Card to Finley"s $20 Luminary Gift Card Free 16" pizza from Home Plate Chocolate Value: $75
Murder Mystery Night 1 item
Murder Mystery Night 1
$20

2 Board Games $20 D'Arcy's Gift Card Value: $?? Steve Gianangello/D'Arcy's
Decatur Blaze Package item
Decatur Blaze Package
$35

2 Season Tickets for Blaze Blaze Hockey Gloves Blaze Stocking Cap Blaze Muffler Blaze T shirt Value: $450
Jell-o Shot Basket item
Jell-o Shot Basket
$40

Smirnoff Vodka: Cherry, Strawberry, Blueberry, Citrus Jell-o: Strawberry, Cherry, Blueberry, Orange Lotto Tickets, Beverage Tray Value: $100
Vele item
Vele
$50

$100 Gift Card, Prosecco wine, Imported Chocolates, Candle
Murder Mystery Night 2 item
Murder Mystery Night 2
$20

2 Board Games $20 D'Arcy's Gift Card Value: $??
Joseph's Fine Dinning item
Joseph's Fine Dinning
$35

$50 Joseph's Gift Card, Wine, Chocolates Value:$85
Sports Memorabilia item
Sports Memorabilia
$50

Savannah Bananas Shirt, Savannah Bananas Trash Can, KC Koozie, St. Louis Blues Cup, Blackhawks Helmet, Cardinals Flag, Cubs Flag, Lakers Banner Value: $125
Rectangle Handcrafted Cutting Board item
Rectangle Handcrafted Cutting Board
$25

Rectangle handcrafted cutting board.
Jr. Blues item
Jr. Blues
$75

Jr Blues tickets and Merchandise
Stanley cup cutting board (dark) item
Stanley cup cutting board (dark)
$10

Handcrafted by Michael Sullivan
Joseph's Fine Dinning 2 item
Joseph's Fine Dinning 2
$35

$50 Gift Card, candle,chocolate
Stanley Cup cutting boards item
Stanley Cup cutting boards
$10

Handcrafted by Michael Sullivan

