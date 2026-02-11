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The Pasadena Chapter of Jack and Jill of America, Inc.

About this event

70th Anniversary Community Impact Gala

City Club LA 555 Flower St 51st Floor

Los Angeles, CA 90071, USA

General Admission
$200

Admission to full program including 6:00 Social Hour and 7:00 Dinner


Please select your meal choice.


Valet parking is available at the site for $8 with validation.

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