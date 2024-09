KOZAK SIROMAHA * DETROIT *

Козацькому роду – нема переводу! KOZAK SIROMAHA із благодійними концертами їде у США! Український виконавець відомий своїм колоритним народним стилем творчості. Завоювавши слухачів своєю оригінальністю, він допомагає повернутися до забутого козацького минулого. У своїх текстах артист підтримує бойовий дух та віру в майбутнє кожного українця.

The Cossack nation has no end! KOZAK SIROMAHA is going to the USA with charity concerts! The Ukrainian performer is known for his colorful folk style. Captivating audiences with his originality, he helps revive the forgotten Cossack heritage. Through his lyrics, the artist bolsters the fighting spirit and faith in the future of every Ukrainian.