All White Night Fundraising Gala 2024 - VETERANS EMPOWERMENT SERVICES

3014 Dauphine St

New Orleans, LA 70117, USA

General admission
$125
A wonderful All White Gala to Benefit homeless and disabled veterans. The Capulet 3014 Dauphine Street, New Orleans, LA 70117 7:00 p.m. - 11:00 p.m. $125.00 includes a buffet, open bar, and musical entertainment. A silent auction will be held during the event. A wonderful event to support.
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing