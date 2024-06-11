Life Change Church
BBQ Butts for Malawi
140 Malbone Street SW
4 LBS
$40
Feeds 10-12
6 LBS
$60
Feeds 14-16
8 LBS
$80
Feeds 20-24
Delivery
$5
If you are able to pick up please do but in the event you are unable, we can deliver.
Pick-Up
free
Pick-Up on designated date and time at Life Change Church.
$
