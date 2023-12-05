closed

SNS Dues

Annual Membership
$50

Full Year Membership
Fall Bi-Annual Membership
$30

Membership for Aug 2023 - December 2023
Spring Bi-Annual Membership
$30

Membership for Dec 2023 - July 2024

