2024 Boots & Bling Fundraiser

1451 172nd Ave

Union Grove, WI 53182, USA

2024 Boots & Bling Fundraiser Admission Ticket
$60
2024 Boots & Bling Table of 8
$600
Bronze Buckle Sponsorship
$500
Sponsorship includes: • Half page program ad • 2 event tickets • Logo on website for 1 year • MTRP Facebook page recognition
Silver Buckle Sponorship
$1,000
Sponsorship includes: • Half page program ad • 4 event tickets • Event announcement • Logo on website for 1 year • MTRP Facebook page recognition
Gold Buckle Sponsorship
$2,500
Sponsorship includes: • Full page program ad • 1 reserved table of 8 • Name displayed at event • Event announcement • Logo on website for 1 year • MTRP Facebook page recognition
Platinum Buckle Sponsorship
$5,000
Sponsorship includes: • Full page program ad • 2 reserved tables of 8 That’s right — 16 lucky guests! • Name displayed at event • Event announcement • Logo on website for 1 year • MTRP Facebook page recognition

