2024 Boots & Bling Fundraiser

Sponsorship includes:
• Half page program ad
• 2 event tickets
• Logo on website for 1 year
• MTRP Facebook page recognition
Silver Buckle Sponorship
$1,000
Sponsorship includes:
• Half page program ad
• 4 event tickets
• Event announcement
• Logo on website for 1 year
• MTRP Facebook page recognition
Gold Buckle Sponsorship
$2,500
Sponsorship includes:
• Full page program ad
• 1 reserved table of 8
• Name displayed at event
• Event announcement
• Logo on website for 1 year
• MTRP Facebook page recognition
Platinum Buckle Sponsorship
$5,000
Sponsorship includes:
• Full page program ad
• 2 reserved tables of 8 That’s right — 16 lucky guests!
• Name displayed at event
• Event announcement
• Logo on website for 1 year
• MTRP Facebook page recognition
