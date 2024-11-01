Séminaire Shemesh (31 Octobre & 01 Novembre 2024)

Ticket Individuel Shemesh
$20
Ticket Shemesh Jeudi de révélations & Vendredi de prières prophétiques
Ticket Individuel + 1ere Participation
$30
groupTicketCaption
1 nouveau participant = Reduction pour le prix des tickets ( soit 15 dollars le ticket) NB: Ne concerne que le nouveau participant à Shemesh. Une personne qui a déjà participe à un séminaire n'est pas éligible à cette promotion.
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing