Séminaire Shemesh (31 Octobre & 01 Novembre 2024)

Ticket Shemesh
Jeudi de révélations & Vendredi de prières prophétiques
Ticket Individuel + 1ere Participation
$30
groupTicketCaption
1 nouveau participant = Reduction pour le prix des tickets ( soit 15 dollars le ticket)
NB: Ne concerne que le nouveau participant à Shemesh.
Une personne qui a déjà participe à un séminaire n'est pas éligible à cette promotion.
