Spirit of the Lake Community Arts
eventClosed
Community Song Circle FALL
5401 E Superior St
Duluth, MN 55804, USA
addExtraDonation
$
Sept 19th
$10
suggested donation $10/person per evening
suggested donation $10/person per evening
seeMoreDetailsMobile
closed
Sept 19th
$5
suggested donation $5/person per evening
suggested donation $5/person per evening
seeMoreDetailsMobile
closed
Sept 19th
free
closed
Oct 17th
$10
suggested donation $10/person per evening
suggested donation $10/person per evening
seeMoreDetailsMobile
closed
Oct 17th
$5
suggested donation $5/person per evening
suggested donation $5/person per evening
seeMoreDetailsMobile
closed
Oct 17th
free
closed
Nov 21st
$10
suggested donation $10/person per evening
suggested donation $10/person per evening
seeMoreDetailsMobile
closed
Nov 21st
$5
suggested donation $5/person per evening
suggested donation $5/person per evening
seeMoreDetailsMobile
closed
Nov 21st
free
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout