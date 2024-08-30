eventClosed

National Capital Area Branch: 2024 Seminar Silent Auction

2700 Turf Valley Rd, Ellicott City, MD 21042, USA

STANLEY: IceFlow Stainless Steel Tumbler item
STANLEY: IceFlow Stainless Steel Tumbler
$15

30oz; with straw. Donated by: LABEX of MA
$25 Amazon Gift Card item
$25 Amazon Gift Card
$10

Donated by: LABEX of MA
Bottle of local Sagamore Rye item
Bottle of local Sagamore Rye
$25

Purple Rising Edition; 2024 Limited Edition Release. Donated by: Avidity
Brass Mouse Garden Statues item
Brass Mouse Garden Statues
$20

Donated by: Donna Tignor
Bell: Full Face Motorcycle Helmet item
Bell: Full Face Motorcycle Helmet
$25

Size L; New; Additional photos available upon request. Donated by: Dr. Beth Bauer
Harley Davidson: Cloth Riding Jacket item
Harley Davidson: Cloth Riding Jacket
$15

Size 2XL; Like new. Donated by: Dr. Beth Bauer
Green Backpack item
Green Backpack
$20

With USB Charging Port. Donated by: Emily Love
Fox Creek: Leather Motorcycle Riding Jacket item
Fox Creek: Leather Motorcycle Riding Jacket
$30

Size 48; Removable liner; Armor provisional pockets with armor. Gently worn. Donated by: Dr. Beth Bauer
3 Glass Teardrop LED Light item
3 Glass Teardrop LED Light
$15

Donated by: Anne Kuszpit
Fox Creek: Leather Motorcycle Riding Chaps item
Fox Creek: Leather Motorcycle Riding Chaps
$25

XXL; Lightly worn/Like new. Donated by: Dr. Beth Bauer
Cat Anatomy Prints item
Cat Anatomy Prints
$10

Two separate prints; 11x14 matte finish, no frame. Donated by: Matthew Grant
Fox Creek: Leather Riding Vest (A) item
Fox Creek: Leather Riding Vest (A)
$20

2XL; Lightly worn/Like new. Donated by: Dr. Beth Bauer
Carved Rose Quartz Mouse item
Carved Rose Quartz Mouse
$5

Donated by: Donna Tignor
Stetson: Felt Campaign-Style Hat item
Stetson: Felt Campaign-Style Hat
$20

Size 7; National Park Service edition; Additional photos available upon request. Donated by: Dr. Beth Bauer
Fox Creek: Leather Motorcycle Riding Pants item
Fox Creek: Leather Motorcycle Riding Pants
$20

Size 44; Lightly worn. Donated by: Dr. Beth Bauer
Pierced Mouse Stud Earrings item
Pierced Mouse Stud Earrings
$10

Donated by: Charles River
Vinyl Science Stickers item
Vinyl Science Stickers
$5

25 Pack. Donated by: Miriam Rose
Fox Creek: Leather Riding Vest (B) item
Fox Creek: Leather Riding Vest (B)
$20

2XL; Lightly worn/Like new. Donated by: Dr. Beth Bauer
Stratton: Campaign-Style Straw Hat item
Stratton: Campaign-Style Straw Hat
$20

Size 7 1/8; National Park Service edition; Additional photos available upon request. Donated by: Dr. Beth Bauer
"Hydrogen Purr-oxide" Cat Chemistry Pun-Science Ceramic Mug item
"Hydrogen Purr-oxide" Cat Chemistry Pun-Science Ceramic Mug
$15

Donated by: Miriam Rose
8-piece Hello Kitty glass Pyrex Set item
8-piece Hello Kitty glass Pyrex Set
$10

Donated by: Anne Kuszpit
Dog Anatomy Prints item
Dog Anatomy Prints
$10

Two separate prints; 11x14 matte finish, no frame. Donated by: Matthew Grant
Dog Mug item
Dog Mug
$5

Donated by: Donna Goldsteen
Carved Orange Sunstone Mouse item
Carved Orange Sunstone Mouse
$5

Donated by: Donna Tignor
Small Dog Athlete Milk Chocolate Bars item
Small Dog Athlete Milk Chocolate Bars
$3

Set of Nine; Made in the UK. Donated by: Donna Goldsteen
Cat Mug item
Cat Mug
$5

Donated by: Donna Goldsteen
Rat Anatomy Prints- Left Facing item
Rat Anatomy Prints- Left Facing
$10

Two separate prints; 11x14 matte finish, no frame. Donated by: Matthew Grant
Rat Anatomy Prints- Right Facing item
Rat Anatomy Prints- Right Facing
$10

Two separate prints; 11x14 matte finish, no frame. Donated by: Matthew Grant
Vinyl Lab Mouse Stickers item
Vinyl Lab Mouse Stickers
$5

5cmx5cm; 20 Pack; (No orange numbers on stickers). Donated by: Matthew Grant
Wood African Animal Cocktail set item
Wood African Animal Cocktail set
$15

Animals ~8 inches tall. Donated by: Erika Wiltrout
Primate Anatomy Prints item
Primate Anatomy Prints
$10

Two separate prints; 11x14 matte finish, no frame. Donated by: Matthew Grant
$100 donation to NCAB in the purchaser’s name item
$100 donation to NCAB in the purchaser’s name
$20

Donated by: SPIRE Integrated Solutions

