A circular emblem features a brick building with red garage doors in the foreground, set against a backdrop of rolling green hills and a blue sky with the text "SCHOOLEY'S MOUNTAIN FIRE CO. EST. 1951" and "75" prominently displayed.

Hosted by

Schooleys Mountain Fire Protection Association Fund Inc

About this event

75th Anniversary Celebration

231 Schooleys Mountain Rd

Schooleys Mountain, NJ 07870, USA

CHIEF SPONSOR
$1,000

5 ICE CREAM TRUCK TICKETS

5 CHALLENGE COINS

CAPTAIN SPONSOR
$500

3 ICE CREAM TRUCK TICKETS

3 CHALLENGE COINS

LIEUTENANT SPONSOR
$250

2 ICE CREAM TRUCK TICKETS

2 CHALLENGE COINS

ICE CREAM TRUCK
$8

Cold Stone Signature Creations:

  • Oreo Overload
  • Birthday Cake Remix
  • Chocolate Devotion
  • Cookie Doughn’t You Want Some

Classic Plain Flavors:

  • Chocolate
  • Vanilla
  • Strawberry
  • Mint

Vegan Almond Milk Silk Chocolate

Dairy Free Watermelon Sorbet


FREE TOPPINGS!!!

CORNHOLE TOURNAMENT- PRE REGISTRATION (TEAM OF 2)
$10

TEAM OF 2 ENTRY FEE FOR ON SITE CORNHOLE TOURNAMENT

CHALLENGE COIN
$25

Commemorative 75th Anniversary Challenge Coin

50/50 RAFFLE- 2 TICKETS
$5

CREDIT FOR 50/50 RAFFLE- 2 TICKETS

50/50 RAFFLE- 5 TICKETS
$10

CREDIT FOR 50/50 RAFFLE- 5 TICKETS

50/50 RAFFLE- 12 TICKETS
$20

CREDIT FOR 50/50 RAFFLE- 12 TICKETS

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