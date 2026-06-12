75th Anniversary Celebration

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About this event
5 ICE CREAM TRUCK TICKETS
5 CHALLENGE COINS
3 ICE CREAM TRUCK TICKETS
3 CHALLENGE COINS
2 ICE CREAM TRUCK TICKETS
2 CHALLENGE COINS
Cold Stone Signature Creations:
Classic Plain Flavors:
Vegan Almond Milk Silk Chocolate
Dairy Free Watermelon Sorbet
FREE TOPPINGS!!!
TEAM OF 2 ENTRY FEE FOR ON SITE CORNHOLE TOURNAMENT
Commemorative 75th Anniversary Challenge Coin
CREDIT FOR 50/50 RAFFLE- 2 TICKETS
CREDIT FOR 50/50 RAFFLE- 5 TICKETS
CREDIT FOR 50/50 RAFFLE- 12 TICKETS
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