Pink Ribbon Gala Silent Auction

Mokwheel Electric Bicycle item
$1,000

GENEROUS Donation from electric avenue e bike shop
2 BILLY EILISH TICKETS item
$200

KNRQ generously got us some Billie Eilish tickets
Casino Night From Fallom Love Productions item
$250

Let's throw a casino party!!!
Dopamine DOG TRAINING item
$75

Get your pup in line!
Power On with limb loss Gift Bag item
$25

Hello Beauty Lounge item
$100

STACY DEHART GIFT BASKET with the Coach purse item
$250

Stacy DeHart gift basket with goodies!! item
$100

Beauty lash lounge item
$100

Rebecca Heisen Skincare item
$100

Hop Valley Swag item
$50

Higher Vibrations Tattoo Somatic Session item
$750

Silvan Ridge 🍷 item
$25

Sweet Cheeks 🍷 item
$25

IT repair item
$50

Evergreen Nutrition gift basket item
$20

Tennessee Golf item
$1,700

Myrtle Breach Golf item
$2,400

Montana retreat for 8 item
$1,600

7 nights Vegas item
$1,200

Your choice 5 star item
$2,200

4 nights sun river item
$2,500

Five nights and greece item
$1,200

7 nights EUROPEAN retreat item
$1,200

4 nights cancun item
$1,500

Eugene Hair Extensions.You won't want to miss thisEugene Her item
$200

$50 roadhouse gift card
$25

Class for 2 modern samurai. item
$100

Extreme clean full detail item
$150

2 Extreme clean mini detail item
$75

Mucho gusto gift cards. item
$20

MJ Photography session valued at 500 item
$100

PURE ROMANCE GIFT BAG item
$75

Elite wellness gift certificate item
$15

Light therapy facial! item
$40

8 In & Out Gift cards item
$35

Caring touch electrolysis item
$15

Boxing gloves from checkered past. item
$10

Lake Tahoe retreat. item
$750

