Optimist Theatre
SitC Registration
Another Midsummer Night’s Dream (July 21-Lincoln Park)
free
Sunday, July 21: 2:30 PM Lincoln Park Another Midsummer Night’s Dream
Sunday, July 21: 2:30 PM Lincoln Park Another Midsummer Night’s Dream
seeMoreDetailsMobile
add
Hamlet (July 21-Lincoln Park)
free
Sunday, July 21: 5:00 PM Lincoln Park Hamlet (One Woman as Everyone)
Sunday, July 21: 5:00 PM Lincoln Park Hamlet (One Woman as Everyone)
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout