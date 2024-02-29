Bay Area Asian Deaf Assocation
eventClosed
The Holi Event
39350 Gallaudet Dr
Fremont, CA 94538, USA
addExtraDonation
$
Member
$55
closed
Non-Member
$70
closed
Family Member
$120
Family Member tickets are including children from 7 to 18 years old.
Family Member tickets are including children from 7 to 18 years old.
seeMoreDetailsMobile
closed
Senior/College Student
$30
Member/ Non-Member
Member/ Non-Member
seeMoreDetailsMobile
closed
New Member + Ticket
$60
closed
Children (7-18 years old)
$20
Member/ Non-Member
Member/ Non-Member
seeMoreDetailsMobile
closed
6 years old and Under
free
Free
Free
seeMoreDetailsMobile
closed
CSD Student
free
Free, please write your full name.
Free, please write your full name.
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout