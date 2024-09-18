eventClosed

OPA Fall Family Fest Silent Auction

auction.pickupLocation

22882 Loumont Dr, Lake Forest, CA 92630

A Month of Free Group Swim Classes at Evolution Swim item
A Month of Free Group Swim Classes at Evolution Swim item
A Month of Free Group Swim Classes at Evolution Swim
$75

auctionV2.input.startingBid

Enjoy one month of group swim classes at Evolution Swim in Mission Viejo. Open to swimmers of all skills and levels, Evolution Swim teaches kids to be water safe as well as strong swimmers in a fun environment. (Valued at $250)
One Month and a Week Free Dance Classes item
One Month and a Week Free Dance Classes item
One Month and a Week Free Dance Classes
$50

auctionV2.input.startingBid

Trial Any Class for One Week and then Receive a Free Month of Classes at Creative Outlet Performing Arts Center (COPAC) in Foothill Ranch. COPAC is a family, friendly environment that offers fun classes for kids as young as 2 and lets your dancer grow. From single classes to competitive team memberships, your family can find the right pace for your budding dancer while growing new friendships and skills along the way. Classes range from Hip Hop Flip Flop to Ballet to Lyrical to Musical Theatre Dance. (Valued at $120)
Round of Golf For Four at Dove Canyon Golf Club item
Round of Golf For Four at Dove Canyon Golf Club item
Round of Golf For Four at Dove Canyon Golf Club
$200

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a round of golf for four at the magnificent Jack Nicklaus ‘Signature’ course -- Dove Canyon Golf Club--in Trabuco Canyon. Designed with the "Masters' touch" tucked amidst mountain views and lush canyons. Enjoy this 6,902 yard par-71 golf course for a breathtaking round past sparkling waterfalls and rolling fairways for one unique round of golf with friends or colleagues. (Valued at $700)
$300 Game Card to Dave and Busters item
$300 Game Card to Dave and Busters item
$300 Game Card to Dave and Busters
$120

auctionV2.input.startingBid

Play your heart out with a $300 game card to Dave and Busters for a fun family outing channeling your inner kid while you bond with your kiddos. (Valued at $350 of cards plus swag basket items.)
The Escape Game for 4 People item
The Escape Game for 4 People item
The Escape Game for 4 People
$50

auctionV2.input.startingBid

Test your group's mettle by trying to escape from a room together at The Escape Game in Irvine Spectrum. You and your group of four can select any room and any level to test your skills at. You might escape but you will have fun! (Valued at $185)
5 Lagree Pilates Classes at Sweathouse OC item
5 Lagree Pilates Classes at Sweathouse OC item
5 Lagree Pilates Classes at Sweathouse OC
$75

auctionV2.input.startingBid

Sweat and Shake with 5 classes to the Sweat House OC in Mission Viejo or San Clemente with this multi-faceted workout using the Lagree Method- a workout that combines resistance training and cardio to strengthen, tighten, and tone the body. All fitness levels welcome but be prepared to Sweat.
One Set of Group Classes at ClickStart Dog Training Academy item
One Set of Group Classes at ClickStart Dog Training Academy item
One Set of Group Classes at ClickStart Dog Training Academy
$150

auctionV2.input.startingBid

Rest assured, that no matter your dog’s age, breed, or challenges, ClickStart Dog Training Academy can help. Their training plans always follow the Humane Hierarchy, starting with health & wellness, antecedent arrangements, and positive-reinforcement based training. Within the realm of positive reinforcement, we practice mark & reward training (i.e. clicker training!). While the clicker is not a necessary tool, the concept of mark & reward training can be used to teach any new skill quickly, clearly, and effectively. ClickStart offers group classes for puppy through advanced classes for dogs of any ages and behavior level. (Valued at $225-$295 depending on class series)
$200 Gift Cert to Hydration Room IV and Injection Therapy item
$200 Gift Cert to Hydration Room IV and Injection Therapy item
$200 Gift Cert to Hydration Room IV and Injection Therapy
$100

auctionV2.input.startingBid

Hydration Room was established in December 2014 by board certified Anesthesiologist Dr. Brett Florie to bring effective and efficient IV therapy to you in a comfortable, spa-like environment. Whether you’re suffering from a cold or flu, battling a migraine, experiencing jet lag, seeking relief from sore muscles or chronic pain, waking up from a long night of over-indulgence, or just low in energy, IV hydration and injection therapy is the quickest way to help improve your symptoms and get you back to feeling your best. Injection therapy is administered in a private room by our physicians or nursing staff and most therapies take about 30 minutes depending on your hydration status and needs. (Valued at $200)
$300 Off Camp James for One Camper item
$300 Off Camp James for One Camper item
$300 Off Camp James for One Camper item
$300 Off Camp James for One Camper
$100

auctionV2.input.startingBid

Camp James has offered children , ages 5-13, a place to have fun, adventures and friendship for over 30 years in Newport Beach. Offering weekly activities such as canoeing, kayaking, go-karts, drama, nature, STEM, stand up paddleboards, swimming, martial arts, dance, mini golf, sports, laser tag, archery, crafts and much more over this summer day camp is one of the most popular and trusted in Orange County. You and your campers won't want to miss this summer favorite! Must be used for the 2025 summer season for a one-week or four-week camp experience. Camps signups are posted around February 2025 and must be signed up before May 25, 2025. (Valued at $300)
One 30-min Photo Session with Ricky Frias item
One 30-min Photo Session with Ricky Frias item
One 30-min Photo Session with Ricky Frias
$100

auctionV2.input.startingBid

Mark the moment with a 30-min family or personal photo session in Lake Forest. An Oxford Preparatory Academy favorite photographer, Ricky Frias is the best at making your portraits perfect. (Valued at $275)
Mathnasium- Grade 1- One Month Tutoring Membership item
Mathnasium- Grade 1- One Month Tutoring Membership item
Mathnasium- Grade 1- One Month Tutoring Membership
$100

auctionV2.input.startingBid

At Mathnasium, students don’t just learn how to memorize or calculate, they learn to truly understand the way math works. As they increase comprehension and build math skills, their excitement and confidence grow, and they strengthen their natural love of learning. We don’t believe that rote memorization or mechanically following algorithms leads to true understanding. Instead, our combination of mental, verbal, visual, tactile, and written teaching techniques addresses how each child learns best, ensuring concept mastery. (Valued at $439.00 for up to 10 sessions)
Mathnasium- Grade 2- One Month Tutoring Membership item
Mathnasium- Grade 2- One Month Tutoring Membership item
Mathnasium- Grade 2- One Month Tutoring Membership
$100

auctionV2.input.startingBid

At Mathnasium, students don’t just learn how to memorize or calculate, they learn to truly understand the way math works. As they increase comprehension and build math skills, their excitement and confidence grow, and they strengthen their natural love of learning. We don’t believe that rote memorization or mechanically following algorithms leads to true understanding. Instead, our combination of mental, verbal, visual, tactile, and written teaching techniques addresses how each child learns best, ensuring concept mastery. (Valued at $439.00 for up to 10 sessions)
Mathnasium- Grade 3- One Month Tutoring Membership item
Mathnasium- Grade 3- One Month Tutoring Membership item
Mathnasium- Grade 3- One Month Tutoring Membership
$100

auctionV2.input.startingBid

At Mathnasium, students don’t just learn how to memorize or calculate, they learn to truly understand the way math works. As they increase comprehension and build math skills, their excitement and confidence grow, and they strengthen their natural love of learning. We don’t believe that rote memorization or mechanically following algorithms leads to true understanding. Instead, our combination of mental, verbal, visual, tactile, and written teaching techniques addresses how each child learns best, ensuring concept mastery. (Valued at $439.00 for up to 10 sessions)
Mathnasium- Grade 4- One Month Tutoring Membership item
Mathnasium- Grade 4- One Month Tutoring Membership item
Mathnasium- Grade 4- One Month Tutoring Membership
$100

auctionV2.input.startingBid

At Mathnasium, students don’t just learn how to memorize or calculate, they learn to truly understand the way math works. As they increase comprehension and build math skills, their excitement and confidence grow, and they strengthen their natural love of learning. We don’t believe that rote memorization or mechanically following algorithms leads to true understanding. Instead, our combination of mental, verbal, visual, tactile, and written teaching techniques addresses how each child learns best, ensuring concept mastery. (Valued at $439.00 for up to 10 sessions)
Mathnasium- Grade 5- One Month Tutoring Membership item
Mathnasium- Grade 5- One Month Tutoring Membership item
Mathnasium- Grade 5- One Month Tutoring Membership
$100

auctionV2.input.startingBid

At Mathnasium, students don’t just learn how to memorize or calculate, they learn to truly understand the way math works. As they increase comprehension and build math skills, their excitement and confidence grow, and they strengthen their natural love of learning. We don’t believe that rote memorization or mechanically following algorithms leads to true understanding. Instead, our combination of mental, verbal, visual, tactile, and written teaching techniques addresses how each child learns best, ensuring concept mastery. (Valued at $439.00 for up to 10 sessions)
Mathnasium- Grade 6- One Month Tutoring Membership item
Mathnasium- Grade 6- One Month Tutoring Membership item
Mathnasium- Grade 6- One Month Tutoring Membership
$100

auctionV2.input.startingBid

At Mathnasium, students don’t just learn how to memorize or calculate, they learn to truly understand the way math works. As they increase comprehension and build math skills, their excitement and confidence grow, and they strengthen their natural love of learning. We don’t believe that rote memorization or mechanically following algorithms leads to true understanding. Instead, our combination of mental, verbal, visual, tactile, and written teaching techniques addresses how each child learns best, ensuring concept mastery. (Valued at $469.00 for up to 10 sessions)
Mathnasium- Grade 7- One Month Tutoring Membership item
Mathnasium- Grade 7- One Month Tutoring Membership item
Mathnasium- Grade 7- One Month Tutoring Membership
$100

auctionV2.input.startingBid

At Mathnasium, students don’t just learn how to memorize or calculate, they learn to truly understand the way math works. As they increase comprehension and build math skills, their excitement and confidence grow, and they strengthen their natural love of learning. We don’t believe that rote memorization or mechanically following algorithms leads to true understanding. Instead, our combination of mental, verbal, visual, tactile, and written teaching techniques addresses how each child learns best, ensuring concept mastery. (Valued at $469.00 for up to 10 sessions)
Mathnasium- Grade 8- One Month Tutoring Membership item
Mathnasium- Grade 8- One Month Tutoring Membership item
Mathnasium- Grade 8- One Month Tutoring Membership
$100

auctionV2.input.startingBid

At Mathnasium, students don’t just learn how to memorize or calculate, they learn to truly understand the way math works. As they increase comprehension and build math skills, their excitement and confidence grow, and they strengthen their natural love of learning. We don’t believe that rote memorization or mechanically following algorithms leads to true understanding. Instead, our combination of mental, verbal, visual, tactile, and written teaching techniques addresses how each child learns best, ensuring concept mastery. (Valued at $469.00 for up to 10 sessions)
50-min Mid Massage at Squeeze Laguna Niguel item
50-min Mid Massage at Squeeze Laguna Niguel item
50-min Mid Massage at Squeeze Laguna Niguel
$50

auctionV2.input.startingBid

From the Founders of Dry Bar, Squeeze is a new spa experience where you can set everything you desire all at the push of a button from your phone. With the help of their app, you can customize everything from areas to focus on in your massage to the music. Each massage includes your choice of deep tissue, heat therapy, percussion therapy and aromatherapy at no additional charge. (Valued at $129)
Flight Deck Rogue Racing Experience for 1 item
Flight Deck Rogue Racing Experience for 1 item
Flight Deck Rogue Racing Experience for 1
$60

auctionV2.input.startingBid

Leave the civilian life behind and step into the world of the fighter pilot. Be sure to listen closely in the class where you’ll learn the important stuff. Once in your cockpit, adjust your headset and you’ll be cleared for take off. When you hear “Fight’s On, Fight’s On” – it’s furball time and we’re keeping score! Fly high, fly low, try everything to prevent being hit. Finally, try to catch your breath before you land your jet and then join the instructor for your scoring debrief. (Valued at $125)
OC Salt Therapy All Access Day Pass for 2 Adults item
OC Salt Therapy All Access Day Pass for 2 Adults item
OC Salt Therapy All Access Day Pass for 2 Adults
$70

auctionV2.input.startingBid

Dip your toe into the wellness detox that is OC Salt Therapy where two adults can experience all the benefits of a 45 minute salt session in a private salt room, two 20 minute Far Infrared Sauna Session, a PEMF/KLOUD Session and Red Light w/ Vibration Plate (lymphatic drainage) Session. Spend some time detoxing in a cozy, welcoming environment. (Valued at $150)
Irvine Improv VIP Passes for 6 item
Irvine Improv VIP Passes for 6 item
Irvine Improv VIP Passes for 6
$150

auctionV2.input.startingBid

Get VIP Access to the Irvine Improv to laugh the night away. Passes can be used for most shows but some exceptions for special guest appearances will apply. Get ready for one side-splitting evening with some of Southern California’s funniest at the Irvine Improv. Two-Drink Minimum Enforced. (Valued at $ 240)
One Month of Classes at Lee's Tae Kwon Do item
One Month of Classes at Lee's Tae Kwon Do item
One Month of Classes at Lee's Tae Kwon Do
$100

auctionV2.input.startingBid

Lee's Tae Kwon Do will teach your kid that in order to succeed, you have to work for it. This attitude will carry on into the class room. They create leaders not followers through hard work, discipline and strength. Watch their confidence, respect and ability grow whether your child is 5 or 18 through all the programs and levels Lee's has to offer. (Valued at $180)
10 Sessions at Redline Althletics (A) item
10 Sessions at Redline Althletics (A) item
10 Sessions at Redline Althletics (A)
$120

auctionV2.input.startingBid

Redline Athletics is a national sports performance brand that specializes in comprehensive athletic development and speed and agility training for athletes, especially those 8-18 years of age. Whether you’re training for a career in the pros, or just looking to add some competitive edge to your game, we have a program for you to help you find your edge. (Valued at $479 Each)Can not be combined with other session auctioned for Redline Athletics
10 Sessions at Redline Althletics (B) item
10 Sessions at Redline Althletics (B) item
10 Sessions at Redline Althletics (B)
$120

auctionV2.input.startingBid

Redline Athletics is a national sports performance brand that specializes in comprehensive athletic development and speed and agility training for athletes, especially those 8-18 years of age. Whether you’re training for a career in the pros, or just looking to add some competitive edge to your game, we have a program for you to help you find your edge. (Valued at $479 Each) Can not be combined with other session auctioned for Redline Athletics
Four 30-minute Sessions at School of Rock- RSM item
Four 30-minute Sessions at School of Rock- RSM item
Four 30-minute Sessions at School of Rock- RSM
$100

auctionV2.input.startingBid

School of Rock starts students on their lifelong musical journey by teaching the songs that inspire them. As part of the School of Rock Method, our SongFirst approach uses classic songs to teach technique and theory. This method helps students remain excited about their music education and eager to practice. Our patented School of Rock Method™ has taught hundreds of thousands of students around the world to play music. Our Method builds musical proficiency by integrating thrilling stage performance, song-based learning, proprietary Method Books, Method Engine, and a revolutionary Method App. Get your child excited for music at School of Rock!
Private Tour of Fire Station 19 and Ice Cream with the Crew item
Private Tour of Fire Station 19 and Ice Cream with the Crew item
Private Tour of Fire Station 19 and Ice Cream with the Crew
$100

auctionV2.input.startingBid

Tour Fire Station 19 with your family or up to 5 people to get an up close look at one of Lake Forest's Fire Stations. After your tour, you'll have an ice cream social with the crew and feel like one of the team of Station 19. Value unique as not publicly offered experience.
$100 Gift Card and Skincare at The Facial Works item
$100 Gift Card and Skincare at The Facial Works item
$100 Gift Card and Skincare at The Facial Works
$65

auctionV2.input.startingBid

Experience everything that’s great about getting a facial, without the full-day spa time commitment at Facial Works. Every Facial Includes a cleanse, sonicwave skin spatula double cleanse, exfoliation, tone, mask with facial massage and Ice Cryo Massage, Oxygen Infusion with signature Love Ocean No.9 Serum and finishing touches. It’s the mini skin vacation you’ve been dreaming of. Skincare Included is Sea Mist Toner, Sea Milk Cleanser and Liquid Lava Mask. (Valued at $263)
Entrance for 4 to the Magic Castle in LA item
Entrance for 4 to the Magic Castle in LA item
Entrance for 4 to the Magic Castle in LA
$75

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a night of magic and illusions courtesy of The Academy of Magical Arts at the Famed Magic Castle In Los Angeles. Invitations are exclusive to Members and their guests but this entrace ticket let’s you experience all the castle has to offer for one magical night. Dinner and Drinks are not Included but wonder and amazement are. Dress Code is Enforced. (Valued at $180)
Spend the Day with Mr. Wright item
Spend the Day with Mr. Wright item
Spend the Day with Mr. Wright
$100

auctionV2.input.startingBid

Who wouldn’t want to spend the day with Mr. Wright?! He’s fun, he’s kind and he has great shoes! There’s no better job to shadow than The Chancellor as he honors the 3 Be’s like no one else! Who knows they may even come home helping out at home more after being the boss for the day! Maybe... (Value is Priceless and no Guarantees about coming home and doing chores)
One Month Membership at Train-X Plus Swag item
One Month Membership at Train-X Plus Swag item
One Month Membership at Train-X Plus Swag
$200

auctionV2.input.startingBid

Train go be your best self or athlete with the team at Train-X. Sports are the core of Train-X. The competitive spirit of achieving your best can be felt as soon as you walk in the facility. Our coaches and doctors design programs aimed at strengthening sport specific movements, helping you perform your best. We also help with injury prevention and recovery training should that be more your goal. Sweatshirt, shirt and shaker included in this training package for OPA families. (Valued at $670)
Me Time for Mom Basket By TK
$150

auctionV2.input.startingBid

Included in this basket created by TK Grade Families: Cheesecake Factory gift card -$50 Starbucks gift card - (2)$60 Nail salon gift card - $50 Teeth whitening kits (2) - $50 Threshold throw blanket - $15 Set of lavendar bath essentials - $35 Spa Relaxation set - $10 The Body Shop travel set - $16 Bath & Body Works body cream - $17 Spongelle body wash infused buffer - $18 Bath bombs (2) - $12 Face sheet masks (4) - $25 Botanical shower steamer set - $17 Man bar soap - $9 Boxed set of 4 candles - $15 Trader Joe’s trio of Fall tin candles - $10 Assorted Chocolates- $10 Threshold faux leather ivory basket -$20 (Valued at $439)
For the Love of Dogs Kinder Grade Basket (#1)
$150

auctionV2.input.startingBid

Included in this first basket created by our Kinder Grade Families: large folding soft-sided pet crate - $70 Rope dog leash - $15 Dog blanket - $25 Slow feeder dog bowl - $10 Set of two lick mats - $8 Dog puzzle enrichment toy - $14 Dog puzzle feeder toy - $10 Earth Rated dog 3-in-1 shampoo - $17 Small pet bed - $20 Set/2 collapsible silicone pet bowls - $10 40oz. Stanley Flowstate Tumbler White and gold Stanley Cup - $50 Dog poop bags - $5 The Cuddle Collab peanut butter dog treat baking kit - $5 The Cuddle Collab pet treat mold - $10 The Cuddle Collab dog toy - $5 Game On tug toy - $6 Peacock plush toy - $10 Lazy Dog Restaurant Gift Card - $100 Chewy.com Gift Card - $100 PetSmart Gift Card - $25 Petco gift card - $15 Stuffed plush Dog - $20 Hempz pineapple deodorizing spray - $14 Arm & Hammer Ultra Fresh dog shampoo - $5 Monkey dog toy - $7 Pigs in a blanket treats - $10 (Valued at $586)
For the Love of Dogs Kinder Grade Basket (#2)
$150

auctionV2.input.startingBid

Included in this second basket created by Kinder Grade Families: Dog Bed - $20 Dog Plush - $15 Bliss Animal Hospital Vet Visit - $82 Bliss Animal Hospital Gland Expression or Pedicure - $44 Whistle Smart Health and Tracker Donated by Bliss Animal Hospital - $65 Two Nights Stay at Paws Pet Resorts for One Pet - $146 Target Gift Card - $20 Bubbly Paws Self Dog Wash - $28 (Valued at $420)
Honey Call the Babysitter 1st Grade Basket
$150

auctionV2.input.startingBid

Included in this basket created by 1st Grade Families: 10 Regal Movie Tickets – $150 Mindful Kids Bedtime Cards – $25 2 Volcano Themed Science Kits – $20 UNO Card Game -Attack - $19 Play-Doh Fold N Go Playmat - $22 Imagine Anywhere Starter Set – $16 Minecraft LEGO Set – $16 Rainbow Loom Craft Kit - 20 Deluxe Bracelet kit – $15 Dinosaur 3-in-1 LEGO Set – $12 2 Dr. Seuss Board books – $10 Daniel Tiger sound board book – $10 Minnie Themed Puzzle – $10 Gift Card – Dessert themed – $10 Glitter Play Doh – $7 Large Basket – $6 (Valued at $300)
Make it a Movie Night 2nd Grade Basket
$150

auctionV2.input.startingBid

Included in this basket created by our 2nd Grade Families: Throw blanket - $15 Popcorn maker - $25 Dominos Gift card - $25 Baskin Robbin's gift card - $25 BJ's Gift Card - $30 Hanbop Korean Gift Card - $30 Regal Gift Card - $75 California Pizza Kitchen Gift Card - $50 Pretzels and snacks - $15 Popcorn kernels and salts - $25 Candy - $40+ Basket- $10 (Valued at $365)
Sports Spectacular 3rd Grade Basket
$150

auctionV2.input.startingBid

Included in this basket created by 3rd Grade Families: Angels Jersey (XL/L) - $30 Angels Tote Bag - $12 Owala Water Bottle - $12 Soccer Ball - $20 Football -$15 Lakers Towel - $15 Beach Pickleball Kit for 4 - $45 Dave & Buster’s Gift Card - $45 Dick’s Sporting Goods Gift Card - $20 Buffalo Wild Wings Gift Cards - $80 Honey Roasted Peanuts Packs - $10 Clif Bars - $15 Sport First Aid Kit - $12 Football Socks - $9 Sports Book - $20 (Valued at $360)
Grillin and Chillin Basket by 4th Grade
$150

auctionV2.input.startingBid

Included in this basket created by 4th Grade Families: The Spice Lab- Grilling Collection-dry rubs - $24 Kinders-3 Assorted BBQ Sauces - $20 Instant Read Grill Thermometer - $16 2 Black Aprons - $13 3 Wild Fork Gift Cards - $30 each Whole Foods Gift Card - $30 Albertsons Gift Card - $30 2 Additional Gift Card - $30 each CuisinArt 13-Piece Wooden Handle Grill Set - $28 Hot Mitt Set - $18 Hot Sauce Bottle Set - $23 (Valued at $352)
Game On 5th Grade Basket (#2)
$150

auctionV2.input.startingBid

Included in this second basket created by 5th Grade Families: Nintendo Switch Lite Gift Card - $200 GameStop Gift Card - $20 Nintendo Eshop. Gift Card - $30 Amazon Gift Card - $30 Fortnite Gift Card - $50 Roblox Gift Card - $50 Apple Gift Card - $25 Best Buy - $50 (Valued at $440)
Game On 5th Grade Basket (#2)
$150

auctionV2.input.startingBid

Included in this second basket created by 5th Grade Families: Black Rocker Gaming Chair Google/Alexa WIFI controlled LED lights Playstation Gift Card- $25 Roblox Gift Cards - $45 3 Fortnite Gift Cards - $8.99, $8.99, $22.99 Gaming Headset Lighted XL Gaming Mousepad Pokemon Boo Cards (Valued at $275)

common:zeffyTipDisclaimerTicketing