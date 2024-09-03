KING Hoops United, Inc
KING Hoops Fall 2024 Tryouts (Test)
1713 Madison Ave
New York, NY 10029, USA
6th/7th Grade (12u/13u) Saturday Tryout
$10
September 14th - > 10:30 AM - 12:00 PM @ Cooke Center (1713 Madison Avenue)
6th/7th Grade (12u/13u) Sunday Tryout
$10
September 15th - > 10:30 AM - 12:00 PM @ Cooke Center (1713 Madison Avenue)
8th/9th Grade (14u/15u) Saturday Tryout
$10
September 14th - > 12:00 PM - 2:00 PM @ Cooke Center (1713 Madison Avenue)
8th and 9th Grade (14u/15u) Sunday Tryout
$10
September 15th - > 12:00 PM - 2:00 PM @ Cooke Center (1713 Madison Avenue)
10th-12th Grade (16u/17u) Saturday Tryout
$10
September 14th - > 2:00 PM - 4:00 PM @ Cooke Center (1713 Madison Avenue)
10th-12th Grade (16u/17u) Sunday Tryout
$10
September 15th - > 2:00 PM - 4:00 PM @ Cooke Center (1713 Madison Avenue)
