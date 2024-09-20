ASGLA
3 nights - 2025 ASGLA Sewing Retreat
5300 Crest Rd
Rancho Palos Verdes, CA 90275
DEPOSIT
$100
ONLY pay if not previously sent by check
ONLY pay if not previously sent by check
3 nights SHARED - payment in full
$365
pay off full balance $365 in one payment due by Dec 15
pay off full balance $365 in one payment due by Dec 15
1st payment - of 3 installments (3 nights SHARED)
$121.66
($365 total balance due) $121.66 x 1st payment = $243.34 balance
($365 total balance due) $121.66 x 1st payment = $243.34 balance
2nd payment - of 3 installments (3 nights SHARED)
$121.66
($243.34 remaining balance) $121.66 x 2nd payment = $121.68 balance
($243.34 remaining balance) $121.66 x 2nd payment = $121.68 balance
3rd payment (final) 3 nights, SHARED
$121.66
$121.66 remaining balance
$121.66 remaining balance
3 nights SINGLE - payment in full
$520
pay off full balance $520 in one payment due by Dec 15
pay off full balance $520 in one payment due by Dec 15
1st payment - of 3 installments (3 nights SINGLE)
$173.33
($520 total balance due) $173.33 x 1st payment = $346.67 balance
($520 total balance due) $173.33 x 1st payment = $346.67 balance
2nd payment - of 3 installments (3 nights SINGLE)
$173.33
($346.67 remaining balance) $173.33 x 2nd payment = $173.33 balance
($346.67 remaining balance) $173.33 x 2nd payment = $173.33 balance
3rd payment (final) of 3 installments (3 nights SINGLE)
$173.34
173.34 remaining balance
173.34 remaining balance
