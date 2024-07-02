District Number Nine
49th Grand Visitation Registration
Non- Attending Registration
$50
add
Additional Banquet Ticket
$45
Additional Banquet ticket is EUR 40,-. - please make sure you pay the equivalent amount in Dollars.
Additional Banquet ticket is EUR 40,-. - please make sure you pay the equivalent amount in Dollars.
seeMoreDetailsMobile
add
Souvenir Journal Ad (Full Page)
$125
add
Souvenir Journal Ad (Half Page)
$85
add
Past Grand Masters, Past Grand Matrons, & PMAGMs
$60
Full Page Ad
Full Page Ad
seeMoreDetailsMobile
add
Extra Souvenir Journal
$40
add
Friday Lunch
$21
add
Saturday Lunch
$21
add
Sunday Lunch
$21
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout