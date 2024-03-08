2024 Chicken N Pickle - Tickets

Please bring two (2) items per ticket from the below to cover your ticket price instead!
Items needed include:
1. 1x Package of Disinfecting Wipes, 3/pack
2. 1x Package of Paper Towels, 2/pack
3. 1x Bleach
4. 1x Any All Purpose Cleaner
5. 1x Any Swiffer duster wands and refills
Item Drive for Wild Souls Wildlife Rescue & Rehab
free
Please bring one item per ticket from the below to cover your ticket price instead!
Items needed include:
1) 1x Package of Canned Dog Food
2) 1x Package of Canned Cat Food
3) 1x Storage Tub with lid, Any size
4) 1x Package of Puppy Pads
5) 1x large package of cotton balls or cotton pads.
