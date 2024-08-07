T.A.A.R Annual Convention 2024

1500 Medical Center Pkwy

Murfreesboro, TN 37129, USA

Non- Member Admission
$55
10% of proceeds will be donated to RABF!
Member Admission
$35
10% of proceeds will be donated to RABF!
Sponsorship Attendee
free
This is for sponsorship additional attendees.
Speaker Attendee
free
This is for speakers only.
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing